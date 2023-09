Stará kauza dořešena. „Omlouvám se,“ zní od Wollnera. Ale není to jen tak

reklama

Někdejší redaktor České televize Marek Wollner na svém facebookovém profilu zveřejnil omluvu Lucii Odkolek za lživé informace, které o ní napsal loni v létě na téže sociální síti. Odkolek, která se hlásí k šlechtickému podnikatelskému rodu Odkolků, se do médií dostala před pár lety, když podala žalobu na koncern Agrofert pro zásah do práv k ochranné známce. Reportéři ČT pod vedením Marka Wollnera o ní následně natočili reportáž nazvanou „Šlechtična z bulváru“, v níž tvrdili, že Odkolek ve skutečnosti není právoplatnou nositelkou šlechtického titulu a že si nárok na právo k ochranné známce Odkolek vymyslela.

Své rozhodnutí omluvit se zdůvodnil vlastní neochotou podstupovat další soudní řízení: „Soud paní Odkolek proti České televizi stále pokračuje, rozsudek obvodního soudu byl zrušen z procesních důvodů a vrátil se znovu na začátek, ale já zde činím toto prohlášení, protože ve své současné situaci nechci táhnout tři soudní spory najednou. Okamura a Šlachta mi stačí a předpokládám, že se dočkám satisfakce. Díky za pochopení.“

„Wollner přiznal, že lhal... Na základě soudem uzavřeného smíru s Lucií Groene Odkolek se jí bývalý šéf pořadu Reportéři ČT Marek Wollner musel omluvit za lži, které o ní uvedl na svém facebookovém profilu,“ komentuje kauzu publicista a místopředseda Rady České televize Pavel Matocha. „Další soud v této věci, ve kterém Lucie Groene Odkolek žaluje Českou televizi za reportáž Šlechtična z bulváru, který o ní odvysílali Wollnerovi Reportéři ČT, dosud ukončen nebyl,“ dodává. „Jde o jeden z případů, ve kterém Rada ČT konstatovala porušení Kodexu ČT. Končící generální ředitel Petr Dvořák s tím však nejen nic neudělal, ale ještě nechal Marka Wollnera, aby v této věci veřejně lhal a dále urážel Lucii Groene Odkolek a také útočil na Radu ČT. Nyní se ukázalo, že Rada ČT měla pravdu. Wollner se musel omluvit a přiznal, že lhal,“ zdůrazňuje Matocha, který předsedal radě pověřené dohledem nad fungováním veřejnoprávní televize v letech 2020 až 2022.

Ke kauze se na svém facebookovém profilu rovněž vyjádřil další kontrolor veřejnoprávních médií, člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, hudebník a manažer Vadim Petrov. „Lucie Odkolek je asi na mě pořád naštvaná, protože s její kauzou RRTV svého času nic neudělala. Sice skoro všechny své návrhy v RRTV prohrávám, ale v tomto případě jsem o odložení hlasoval s hlasovací většinou, protože RRTV neměla ze zákona kompetenci udělat víc. Kauzou jsme se zabývali opakovaně,“ svěřil se Petrov. „Lucii blahopřeji. Co se týče Marka Wollnera – každý z nás by se měl za všech okolností chovat tak, jako když ve funkci není. Nebo se upřímně omluvit. Ne to udělat jen proto, že ho už funkce nechrání,“ uvedl následně na adresu někdejšího redaktora ČT, který letos v lednu po sexuálním skandálu z veřejnoprávní televize neslavně odešel, načež brzy získal místo v redakci internetového deníku Forum24. „Wollner nic neuznal, jen už nechce táhnout tři spory. Proto je jeho omluva neupřímná a lidsky bezcenná. Ale satisfakci Lucie cítit může. Wollnera donutila se omluvit, a to je od ní dobrá práce,“ dodal ještě Petrov.

