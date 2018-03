Starosta Prahy 4 se opřel do V Tower, vysokého mrakodrapu na Pankráci. Prý jde jen o peníze pro hamižného developera

Když architekt Radan Hubička začal s projektem na Praze 4, nečekal zřejmě, že se o jeho práci bude hovořit tak negativně, jako to udělal tamní starosta Petr Štěpánek.

„A jak tam ti lidé budou jezdit a kam pošlou děti do školy a do školky? Hamižná developerská výstavba hnaná jen touhou po výdělku bez potřebné infrastruktury ničí město. Další rozvoj Pankráce je možný až po dostavbě metra D a to ještě jen podle přísných regulačních plánů, jako je tomu třeba ve Vídni. Radnice Prahy 4 si stojí za limity, které odsouhlasilo UNESCO před 10 lety," uvedl Štěpánek (SZ) na svém profilu na sociální síti Facebook.

V krátké diskusi, která se pod příspěvkem ocitla, následně reagoval i na mnohé připomínky pisatelů. „Petře, muže být developer jiný než hamizny, nebo hamizny už v sobě automaticky toho developera zahrnuje?" ptal se například David Fábry. „Hamižný developer = developerská výstavba hnaná jen touhou po výdělku bez potřebné infrastruktury a bez ohledů na okolí," odpověděl vzápětí Štěpánek.

V Tower je budovaný třicetipatrový 104 metrů vysoký mrakodrap se 130 byty na Pankrácké pláni v Praze 4, na dosud nezastavěné ploše severovýchodně od křižovatky ulic Pujmanové a Milevská, na hranici Krče a Nuslí (hlavní částí v Krči), nedaleko trojmezí s Podolím. Bude nejvyšším bytovým domem v Česku.

Původně se projekt jmenoval Epoque Pankrác bytový dům a byl vlastněný firmou Epoque-Lancaster spadající do holdingové struktury zkrachovalé firmy ECM Real Estate Investments. Ta ho plánovala postavit už před ekonomickou krizí, její nástup a špatná finanční situace firmy však plány na několik let zmrazily. Nakonec projekt koupila z procesu insolvenční reorganizace v ECM společnost Aceur Investment se sídlem v Lucembursku, a to prostřednictvím nákupu společnosti Epoque-Lancaster, která byla přejmenována na V Tower Prague. Developerské řízení projektu provádí firma PSJ Invest.

autor: Tomáš A. Nový