Starosta má „nas*áno v hlavě.“ A oni do toho motají rasismus! Slavný Čech drtí „levičáky“

A zmínil: „Čínská vláda v reakci na to začala tvrdit, že je virus určitě práce americké armády. O čemž zase ještě před týdnem tvrdili v ČT, že je to konspirační fake news.“



Tato informace se začala hromadně šířit na čínské sociální síti Weibo, kde v jednom z minutových klipů ve čtvrtek ředitel amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí Robert Redfield na kongresovém odpovídal na otázku, zda některé případy úmrtí zaviněné chřipkou ve skutečnosti nemohly být způsobené nemocí Covid-19. Redfield na to odvětil, že některé případy takto ve Spojených státech „byly diagnostikovány“. Fotogalerie: - V4 a Covid-19

Právě tato nejasná odpověď stačila k přidání paliva do konspirační teorie, která v posledních dvou týdnech v Číně nabírala na popularitě, tedy že koronavirus nepocházel z Číny, ale mohl místo toho pocházet z USA. Analytici nyní podotýkají, že s tím, jak se ohnisko nového koronaviru přesunulo do Evropy a rozšíří se postupně po celém světě, tak se Čína podobnými akcemi bude snažit zamést to, že by zrovna ona měla vinu na šíření nemoci.



Následně Vávra přispěl poznatkem, proč je na tom asi dnes severní Itálie natolik špatně: „A pokud by vás zajímalo, proč je v Itálii takový průser, tak kupříkladu starosta Florencie má zjevně tak naprosto nasráno v hlavě (je to levičák, jaké překvapení), že když to v Číně propuklo a obyvatelé tohoto turistického centra projevovali obavy z čínských turistů, nabádal je, aby nebyli rasisti a každého Číňana objali,“ doplňuje.





Právě z Itálie a později i z Evropy se stalo nové epicentrum světové pandemie. Podle agentury AP dnes generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus již označil za nové centrum nákazy Evropu, namísto dosavadní Číny.



V Číně, kde nemoc vypukla, se nakazilo přes 80.000 lidí, z nichž přes 3000 zemřelo. Po Číně je však nyní nejvíce postiženou zemí zmíněná Itálie, kde je podle včerejší bilance přes 15.000 případů nákazy a kde nemoci podlehlo více než tisíc lidí. Psali jsme: Ostrý vzkaz Bruselu. „Ursula” kritizovala uzavření hranic a do věci se vložil Andrej Babiš. Čtěte pozorně Premiér Babiš: Do karantény musí všichni přijíždějící z rizikových zemí Halt! Evropská solidarita? Merkelová prý toto provedla Švýcarům a Rakušanům. Jde o roušky Ursula: To musí fungovat! Šéfka komise má strach o společný trh. Toto řekla

