Starostka z Ostravy v šoku: V kanceláři našla štěnici

Kriminalisté našli štěnici v kanceláři na radnici městské části Moravská Ostrava a Přívoz při vyšetřování jiných případů. Ožanovou, která si z odposlechů do té doby dělala legraci, nakonec přepadla úzkost. „Až později to na mě padlo. Je to šok, strašný zásah do soukromí, to si nikdo nedokáže představit. Najednou úzkost, potom to vystřídá vztek. Začala jsem mít nedůvěru skoro ke všem lidem, s nimiž pracuji, a začala jsem přemýšlet o tom, komu mohu a nemohu věřit,“ popisuje své pocity starostka Ožanová.

Původní zdroj ZDE.

Pro záznamy ze štěnice si podle ní musel pravidelně někdo chodit. „Byl to záznam s nějakou kapacitou. Je pravděpodobné, že si pro to vždycky někdo přišel, záznam stáhl a znovu to nastavil. Takže to poslední záznamové zařízení, které našli, tam bylo jen chvilku. Ale jak dlouho předtím tu bylo a kolik hodin rozhovorů zaznamenali, to nevím,“ dodala.

Ožanová si myslí, že ji odposlouchávali kvůli politickým záležitostem, které v kanceláři řešila s koaličními partnery z Pirátů a ODS. Má prý představu o tom, kdo by ji mohl chtít odposlouchávat, ale jméno prozradit nechce. „Policií nebylo nic zjištěno, tak nebudu nic uvádět, nechci, aby to bylo bráno jako pomluva,“ dodala závěrem.

Kriminalisté nakonec případ odložili. „Po pachateli skutku se i nadále pátrá,“ napsali do usnesení.

