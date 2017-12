Starostové, primátoři i hejtmani si od roku 2018 finančně polepší

Starostové a primátoři si od příštího roku polepší zhruba o 8,5 procenta. Podle velikosti obcí, měst a městských částí, které vedou, budou vydělávat od 36.500 korun do téměř 95.000 korun. Hejtmani a pražský primátor budou dostávat průměrně o téměř 16 procent víc, přijdou si na 109.500 až 120.500 korun. Podle dřívějšího vyjádření bývalého premiéra Bohuslava Sobotky se změna nedotkne státního rozpočtu. Finanční prostředky jsou generovány v rámci rozpočtu měst a obcí.

Zákonodárci schválili novelu zákona o obcích začátkem letošního roku. Ministerstvo vnitra pak připravilo nařízení, které stanovuje základy odměn. Základ měsíční odměny pro starosty obcí, v nichž žije do 300 obyvatel, je stanoven jako 1,3násobek průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře za rok 2016, tedy 28.076 korun. U starosty tak bude plat činit 36.499 Kč. Odměny by průměrně měly podle vnitra vzrůst o bezmála pět tisíc, nejvýrazněji u primátorů statutárních měst do 200.000 obyvatel.

Pohorší si naopak například brněnský primátor. Vnitro upozornilo, že pro brněnské, ostravské a plzeňské zastupitele vznikla v tabulkách zvláštní kategorie v době, kdy města zajišťovala působnost okresních úřadů pro okresy na svém území. „Od ledna 2003, po zrušení okresních úřadů, však mají stejnou působnost jako ostatní obce s rozšířenou působností. Jejich výjimečnost opadla, ale výrazně vyšší odměny členům zastupitelstev Brna, Ostravy a Plzně byly zatím ponechány,“ uvedlo ministerstvo v září. Například členové rady v Brně dosud vydělávali o 46 procent víc než jejich kolegové v Olomouci, v Liberci či v Ústí nad Labem.

Místostarostové a náměstci primátorů a hejtmanů budou vydělávat zhruba 88 procent odměny svých šéfů

Na základě koeficientů odměny postupně stoupají v závislosti na počtu obyvatel obcí, měst a krajů. Pražská primátorka bude letos vydělávat 120.447 Kč měsíčně, tedy o 14.505 Kč víc než loni. Hejtmani budou brát minimálně 109.497 Kč, polepší si průměrně zhruba o 15.800 korun. Nejvíc se zlepšení projeví u hejtmanů Libereckého a Karlovarského kraje, u kterých průměrně nárůst činí 19.600 Kč.

Místostarostové a náměstci primátorů a hejtmanů budou vydělávat zhruba 88 procent odměny svých šéfů. U členů rad jde zhruba o 80 procent. Částky postupně klesají až po členy zastupitelstev bez dalších funkcí, kteří by měli vydělávat tři procenta měsíční odměny starosty či primátora, v případě krajů pět procent odměny hejtmana.

Podle ministerstva vnitra více než třetina obcí v Česku spadá do kategorie s méně než 300 obyvateli, přes 77 procent obcí pak nemá víc než 1000 obyvatel. Zastupitelů v obcích, městech, jejich částech a krajích je zhruba 63.000.

Novela sjednotí také výpočet odchodného pro starosty a hejtmany. Když politici z funkce odcházejí, měli dosud v obcích nárok maximálně na čtyři měsíční odměny, zatímco v krajích a Praze takový nárok nebyl. Nově bude nárok všude stejný.

Psali jsme: To nejlepší už máme za sebou, tvrdí ekonom Vladimír Pikora Politikům vzrostou příští rok platy. Poslanci dostanou 75 900 korun Tohle EU napíšeme na náhrobek! K Moravcovi dorazil okamurovec Kobza a začalo to lítat Senátor Michálek: Kdo v Parlamentu nebude makat, nedostane 100% platu a náhrad

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp