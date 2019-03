Starou ženu přizabili policisté, Macron pro ni má knížecí radu

Francouzský prezident Emmanuel Macron sklízí kritiku poté, co o třiasedmdesátileté vážně zraněné protestující ženě řekl, že ji přeje „určitou formu moudrosti.“ 73letá Genevieve Legayová byla zraněna při brutálním zásahu pořádkových sil během sobotní devatenácté protestní akce hnutí žlutých vest.

Při následném agresivním zásahu policie byla postarší žena, mávající duhovou vlajkou s nápisem „Mír“ těžce poraněna v oblasti hlavy a musela být převezena do nemocnice, kde byla hospitalizována s několikanásobnou zlomeninou lebky.

K incidentu se následně pro novinový plátek Nice-Matin vyjádřil i francouzský prezident Emmanuel Macron a za svá slova si následně vysloužil vlnu kritiky. Seniorce totiž sice popřál rychlé uzdravení, doplnil však, že se neměla pohybovat v uzavřené oblasti a popřál ji i „určitou formu moudrosti.“ Zvláště kvůli těmto slovům se mu poté dostalo ohodnocení jeho chování za „hrubé a netaktní“ od právního zástupce zraněné Ariého Alimiho. „Někdo, kdo je na nemocničním lůžku, se nekritizuje,“ dodal Alimi k Macronovým slovům o jeho klientce, která je známá pro své působení v antiglobalizační skupině Attac.

Emmanuel Macron je v současné době na jihu Francie na setkání se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem. Očekává se, že oba státníci podepíší nové kontrakty v oblasti energetiky.

Proti Macronovým slovům se ohradilo již mnoho lidí, nechyběl ani šéfredaktor MF DNES Jaroslav Plesl, jenž na svůj Facebook o zraněné protestující napsal: „Vždyť by to mohla být jeho žena!,“ čímž trefně poukázal na věkový rozdíl, jenž panuje mezi 41 let starým Emmanuelem Maronem a jeho manželkou Brigitte Macronovou, jíž je v současné době pětašedesát.

Během sobotního devatenáctého kola protestů hnutí žlutých vest vyšlo do ulic po celé Francii podle údajů ministerstva vnitra kolem 40 500 lidí. Hnutí žlutých vest protestuje vůči politice prezidenta Macrona a jeho vlády od 17. listopadu loňského roku. Během těchto akcí byly zraněny více než dva tisíce lidí.

