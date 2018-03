Šťastný Vladimir Putin. Kdo sledoval vysílání ČT o ruských volbách, zažil šok

I dalších šest let povládne Rusku prezident Vladimir Putin. Jasno bylo už pár minut po uzavření volebních místností, když průzkumy Putinovi přiznávaly 73,9 procenta hlasů. Po sečtení 99 procent okrsků pak Putin má víc než 76,6 procenta hlasů. Volební účast se odhaduje na 67 procent. Zpravodajství kolem Putina se věnovalo večerní vysílání České televize. Tentokrát, možná překvapivě, velmi vyváženě. Široký prostor ke komentáři dostal kromě obligátního Michaela Romancova také někdejší ministr a velvyslanec Jaroslav Bašta.

Vladimir Putin vystoupil již včera na shromáždění v Moskvě, věnovanému výročí anexe Krymu, kde poděkoval svým příznivcům za podporu a úspěšný volební výsledek. „Děkuji, že v tento mrazivý moskevský večer jste se shromáždili zde. Děkuji za podporu. Děkuji za výsledek. Ano, je to tak. Vy jste náš společný tým a já jsem členem vašeho týmu. Všichni, kdo dnes hlasovali, to je náš celonárodní tým,“ poznamenal Putin s tím, že zemi nyní čeká úspěch.

Anketa Uráží vás nařčení ze strany Ruské federace, že plyn, který zabil agenta Skripala, pocházel z ČR? Uráží 9% Neuráží 91% hlasovalo: 2313 lidí

„Je velmi důležité si uchovat jednotu. Potřebujeme ji k tomu, abychom postupovali kupředu,“ sdělil Putin a opětovně poděkoval svým příznivcům. „Pustíme se do společné rozsáhlé práce ve jménu Ruska,“ dodal. „Rusko, Rusko,“ začal pak skandovat Putin.

Projev a výsledky volby okomentoval již včera večer v České televizi bývalý diplomat a velvyslanec Jaroslav Bašta. „Dalo se to očekávat, protože všechny průzkumy veřejného mínění naznačovaly, že to dopadne tímto způsobem. Překvapující je podle Baštova vyjádření poměrně vysoká volební účast, nikoli výsledek.

Své pak řekl také geopolitik Michael Romancov. „Zaujalo mě, jakým způsobem bylo provedeno vystoupení. Při minulém vítězství pronesl velmi zvláštní projev, kdy zaťatou pěstí zdůrazňoval vítězství. Pak mu tekly slzy. Dnešní projev byl projev spokojeného člověka, který zvítězil,“ podotkl Romancov. Ostatní kandidáti byli v letošních volbách podle jeho slov jen do počtu. Na druhém místě se podle neúplných výsledků daleko za Putinem umístil kandidát komunistů Pavel Grudinin a na třetím nacionalista Vladimir Žirinovskij.

Voleb se nemohl zúčastnit opoziční předák Alexej Navalnyj, který v průběhu voleb vyzýval k bojkotu. „Kreml nepovažuje Navalného za kandidáta, který by nebyl nebezpečný. O to víc se tentokrát snažili, aby ta formální stránka voleb byla co nejpříznivější, nejokatější,“ podotkl k tomu Bašta.

„Sami se zaháníme do kouta tím, že označujeme to, co se v Rusku děje, termínem demokracie, volby a tak dále,“ dodal k tomu Romancov.

A hovořilo se i o situaci Ruska a Blízkého východu. „Když se podíváte, kam Rusko vstoupilo, tak tam žádnou stabilitu nevidím. Rusko má v Sýrii hlavní cíl likvidovat ty občany bývalého Sovětského svazu, kteří tam v řadách Islámského státu bojují,“ zaznamenal pak slova Vladimira Putina Michael Romancov. „Pokud pod pojmem stabilita chápeme možnost obnovy země, tak to se určitě v Sýrii ještě nestalo,“ dodal.

„Když Rusko vstoupilo do Sýrie, do té války, tak tam bránilo nejen své vlastní zájmy, ale povedlo se mu vytvořit neformální koalici s Tureckem a Íránem, což je dost unikátní. Porážka Islámského státu dává možnost k tomu, aby se blízkovýchodní prostor dopracoval k mírovému řešení,“ zmínil následně Bašta.

V České televizi se poté hovořilo i o Krymu. „Nedokážu si představit za současné situace a za vlády, která je v Ruské federaci, že by se Krymu vzdali. A nedokážu si to představit ani v případě, že by tam byl Alexej Navalnyj. Je třeba počítat s tím, že dlouho tato otázka na programu nebude,“ sdělil Bašta.

„Není náhoda, že volby byly naplánovány na čtvrté výročí anexe Krymu,“ poznamenal Romancov.

Hned večer se pak začalo hovořit o vládních změnách, Putin však uvedl, že rozhodne až po inauguraci. Odpověděl také na otázku, zda bude kandidovat i v roce 2024. On sám tuto otázku považuje za legrační. „Chci poděkovat všem voličům, kteří pro mě hlasovali,“ řekl pak rovněž ve svém volebním štábu. „Je v tom vidět naděje, že to, o čem mluvíme, bude naplňováno. Je třeba spojovat lidi, ať už hlasovali pro jakéhokoliv kandidáta,“ dodal. „Hlavní emoce je vděk,“ podotkl pak také k aktuálnímu svému stavu Putin.

Putin také pohovořil o kauze otravy bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery v Británii. Londýn z incidentu obviňuje Rusko, které to však odmítá. Putin včera po svém znovuzvolení řekl, že se o otravě dozvěděl z médií. „Jsme připraveni podílet se na vyšetřování, ale nevidíme vůli druhé strany,“ řekl.

Volby doprovázela poměrně vysoká volební účast, píše server ČeskéNoviny.cz. Server také píše o tom, že aktivita ruských voličů v prezidentských volbách byla ve většině regionů vyšší než při posledních volbách v roce 2012. I v Praze odevzdalo svůj hlas hodně přes tisíc Rusů, stejně tak i na konzulátech v Karlových Varech a v Brně.

Původní text ZDE

Ruská města však kromě hojné volební účasti hlásila také podvody a falšování, kdy je do volebních uren vhazováno více volebních lístků najednou. Stalo se tak podle všeho například v Čeljabinsku, Přímořském a Krasnojarském kraji, v Jakutsku nebo na jihu Sachalinu. V Grozném, metropoli Čečenska, pak jistému pozorovateli pohrozili fyzickou likvidací.

Ukázalo se také to, že státní instituce a podniky nutily voliče hlasovat pod pohrůžkou sankcí – mnozí voliči totiž žádali od komise písemné potvrzení o účasti ve volbách.

Mimoto však volby provázely i úsměvné situace, například na Uralu mladý volič Ramis Dajanov požádal svou hlasující partnerku o ruku. Komise také pomáhají invalidům. V Murmanské oblasti pak nechyběl ani spontánní koncert či soutěž o nejlepší selfie z volební místnosti v Novgorodě.

Ruské volby pak již okomentoval i politolog Tomáš Haas. „Putin měl mít problémy ve velkých městech, a zatím... Ale Putin ztrácí venkov! Pavel Grudinin, kandidát Komunistické strany získal ve volebním okrese 1305 (Sovchoz imeni Lenina) 55 procent hlasů a Putin jen 38,5 procenta. Jak je vidět, Putin se nepoučil z českých voleb a nestáhl králíka. Ani se nešel poklonit vycpanému majiteli sovchozu na Rudém náměstí,“ konstatoval na svém facebookovém profilu.

„V Rusku se prý konají volby. Lídrovi opozice režim zakázal kandidovat. V zemi jsou vraždeni novináři a opoziční politici. Všechna relevantní média ovládá vládnoucí diktátor. Volby se konají na násilně okupovaném území jiného státu. Takže tomu spíš říkejme předstírání voleb. Se svobodnými a férovými volbami to nemá nic moc společného,“ konstatoval pak zástupce spolku Evropské hodnoty Jakub Janda.

Ještě před volbami svůj komentář přinesl analytik Karel Svoboda z Univerzity Karlovy na serveru iDnes.cz. „Ruský prezident Vladimir Putin se sice umně stylizuje do role nezdolného vladaře potírajícího všechny zlořády, realita je ale podstatně chmurnější. V příštích letech ho čeká hora problémů, nastartování nezbytných reforem i boj s korupcí,“ zmínil mimo jiné Svoboda.

Původní text ZDE

Psali jsme: Navalnyj vyzývá Rusy, aby bojkotovali volby Rusko volí prezidenta. Putin oznámil, co by považoval za úspěch Ve světě dnes neplatí mezinárodní právo, ale názor silnějšího, varuje Bašta Slovenská diplomacie odmítla ruské spojování země s chemickými zbraněmi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef