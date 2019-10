Stát chystá opatření proti objíždění nově zpoplatněných silnic

Další z opatření, o nichž vládní koalice jedná, je zákaz jízdy kamionů v neděli, s tím, že dopravci by měli možnost dojezdu na místo vykládky, řekl novinářům Babiš. O úpravách provozu kamionů bude tento týden jednat se sdružením dopravců ČESMAD.

Nový systém výběru mýtného má platit od 1. prosince, ministr vyzval dopravce, aby si proto vyzvedávali palubní jednotky, které mají pohyb nákladních aut monitorovat. Obce pak podle něj mají v co nejkratší době úseky, na nichž kamiony nechtějí, vybavit potřebnými značkami. Rozšíření stávajících zpoplatněných silnic je naplánováno na 1. leden. Plošný zákaz jízdy kamionů po silnicích nižších tříd si vyžádá změnu zákona, kterou ministerstvo připravuje a hodlá ve Sněmovně předložit jako poslaneckou iniciativu.

Nezpoplatněné úseky silnic prvních tříd bude ministerstvo po zavedení změny sledovat. „Pokud to bude mít dopad na životy občanů, po šesti měsících bych provedl změnu vyhlášky a rozšířil zpoplatnění i na tyto dosud nezpoplatněné úseky, což je přibližně 900 kilometrů,“ uvedl Kremlík.

Obce podle Lukla také žádají, aby dopravci dostali povinnost monitorovací palubní jednotky nevypínat po celou dobu jízdy po území Česka, což by ukázalo, zda se zpoplatněným úsekům nevyhýbají. Podle Kremlíka je to možné, obdobná forma sledování jízd se používá na Slovensku. Zda tuto možnost do novely zahrne, ale neuvedl. Lukl po jednání novinářům řekl, že obce také chtějí, aby se v listopadu a prosinci počty kamionů podrobně sledovaly tak, aby bylo možné po zavedení změn jasně říct, jaké mají dopady.

Možnost neustálého sledování kamionů prostřednictvím palubních jednotek kritizuje stávající provozovatel mýtného, firma Kapsch. „Na Slovensku zavedli povinnost kamionů mít zapnutou palubní jednotku na všech silnicích republiky, aby je sledovali stylem Velkého bratra. Výsledkem je, že na Slovensku vyberou o polovinu mýtného méně než v Česku a SkyTollu tam na provozních nákladech zaplatí každoročně víc než 50 procent ze všech vybraných peněz,“ uvedl mluvčí společnosti Kapsch David Šimoník. Přístup ministerstva podle něj dokazuje, že resortu stále chybí jasná koncepce zpoplatňování silnic.

Do nového mýtného systému se po prvním týdnu zaregistrovalo 38.000 vozidel od 4000 dopravců. Registrace zatím brzdí právní spory kolem mýta, většina z registrovaných jsou velké dopravní firmy, malí dopravci vyčkávají. Vyplývá to z informací budoucího správce mýta společnosti CzechToll. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže minulý týden zatím nepravomocně zakázal plnění mýtné smlouvy, a to s ročním odkladem. Stát proti tomu podá rozklad.

Konsorcium CzechToll/SkyToll loni uspělo v tendru s nabídkou 10,75 miliardy korun za desetiletý provoz. Současnou mikrovlnnou technologii nahradí satelitní systém. Přípravy nového mýta v posledních měsících provází řada sporů. Ministerstvo i CzechToll nicméně pokračují v přípravě nového mýta. O situaci chtějí s vládními partnery jednat sociální demokraté. S Kremlíkem mají schůzku ve čtvrtek, na středeční koaliční radě Babiš toto téma řešit nechce.



