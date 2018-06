Stát terorizuje občany, znělo na sněmu Soukromníků. Jiní mluvili o sekání hlavy hydře. A host Fiala promluvil o hrůze Babiše a Zemana

REPORTÁŽ Musíme bojovat se zlem. Není možné tolerovat, co se děje. Andrej Babiš si s podporou prezidenta Miloše Zemana de facto dělá, co chce. Takové a další ostré výroky zazněly na desátém sjezdu Strany soukromníků České republiky v sobotu dopoledne v Holicích. Mezi hosty promluvil mimo jiné i předseda ODS Petr Fiala. Cíl je jasný, uspět v komunálních i senátních volbách.

Předseda strany Petr Bajer označil současnost za zlou dobu pro podnikatele i demokraticky smýšlející lidi. „Andrej Babiš si s podporou Miloše Zemana de facto dělá, co chce a co se mu líbí,“ řekl v úvodní řeči a přirovnal poměry k nástupu fašismu či k vládě jedné strany po roce 1948. Pověření trestně stíhaného premiéra sestavením vlády, kterému je jedno, s kým bude vládnout, hlavně aby tam byl on sám, označil za otřesné. Připomněl, že před pár lety by politici byli „vyřízení“ jen po části toho, s čím je spojován Andrej Babiš. „Neštítí se spojení s populisty, ani s komunisty, kteří jsou po volebním debaklu pokropeni živou vodou,“ uvedl Bajer. Zkritizoval i personální změny v policii a bezpečnostních složkách.

Bajer: Stát má preventivně jednat, ne jako dráb čekat, kdy seknout

Ve svém projevu odmítl monopolizaci vlády a vyzval k boji proti omezování demokratických principů, proti dotacím velkým firmám a šikaně podnikatelů. Zdůraznil, jak komplikovaný je život těch, kteří chtějí podnikat: „Stát má preventivně jednat, ne jako dráb čekat, kdy seknout,“ použil Bajer přirovnání ke konci.

Do politiky šéfa hnutí ANO se pustil i předseda ODS Petr Fiala. „Vidíme představení Andreje Babiše a Miloše Zemana, aby veřejnost přivykli na to, co už dávno chtěli. Na vládu s komunisty, populisty, extremisty a čeho jsme svědky už nyní v Senátu, kde vládnou s tichou podporou KSČM a SPD.“ Recept na řešení je podle něj budovat, představovat a posilovat politickou alternativu. „Zde připomenuté sdělení: Můžete se spolehnout! Je stále podstatné pro Českou republiku,“ řekl Fiala.

Petr Fiala, v pozadí kandidát Soukromníků Vladimír Martinec

Poděkoval také Soukromníkům za dosavadní spolupráci i jejich přínos a utvrdil její členy, že občanští demokraté s nimi hodlají spolupracovat dál. „Jezdím, mluvím a naslouchám lidem, proto vím, že oceňují naši principiální politiku. Politická alternativa bude do budoucích voleb reálná,“ pokračoval Fiala s tím, že se může stát alternativou mocenskou.

Mezi řečníky a hosty na sjezdech Soukromníků patří i podnikatel a nezávislý senátor Ivo Valenta. Osamocen v Senátu se prý necítí, spolupracuje s kolegy z ODS Jaroslavem Kuberou a Milošem Vystrčilem. Novou dimenzi pak podle vlastních slov našel v politice komunální. „Jedno z témat, které byste měli používat v komunálních volbách, je bydlení pro mladé. Developeři stavějí a prodávají byty drahé a já se jim nedivím po tom, co musejí absolvovat před stavbou. Ale děti, tam se musíme najít,“ popsal Valenta. Současně řekl, že se nám může dařit lépe i bez Babiše a podobných lidí.

Jako další vystoupil kandidát do Senátu a člen Soukromníků Libor Lukáš: „Stojíme na prahu komunistické vlády roku 1946. Nesmíme zlehčovat situaci, která se plíživě ubírá podobnou cestou. Nechceme vstupovat do vod, které známe z historie,“ řekl Lukáš.

Na českými lesy se stahují mraky

„Soukromníci se spojují v boji proti největšímu zlu. Stát terorizuje občany a skupiny, které něco tvoří a lidé jsou znechucení,“ kritizoval premiéra i předseda strany Radostné Česko Boleslav Buzek. Řekl, že Babiš v poslední době působí i na nedotknutelnost majetku a s novým přístupem finanční správy k firmám to označil na nabourávání právního státu. Vyzval sociální demokraty, aby s hnutím ANO dále nespolupracovali na Elektronické evidenci tržeb, kterou označil za Babišovu Achillovu patu.

Pozitivně se o Babišovi nevyjádřil ani Radomír Charvát z předsednictva Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR: „Nad českými lesy se nejen kvůli suchu stahují temné mraky, a to od vstupu Andreje Babiše takovým způsobem, že státní lesy se brzy ocitnou v červených číslech a radost bude mít zase jen Andrej Babiš. Hydře je nutné usekat všechny hlavy. Po Listopadu 1989 jsme podlehli nadšení a přitom oni měli vše připravené, abychom skočili rovnou do oligarchie.“

Po sjezdu následovala krátká tisková konference, kde předseda Petr Bajer shrnul: „Všechny projevy hostů a členů byly podobné a byly protkány snahou podpořit a starat se o drobné podnikatele a živnostníky a aktivní lidi, kteří tvoří ekonomiku. A určitý strach z toho, kam naše země míří konáním ministerského předsedy Andreje Babiše s podporou prezidenta Zemana a zvyšování moci komunistů.“

Bajer doplnil, že Andreje Babiše zvolila třetina zúčastněných voličů, což je asi dvacet procent obyvatel. Šanci Soukromníků vidí právě u zbylých 80 procent, u nichž se pokusí získat podporu. „Mnoho lidí podlehlo iluzi a slibům. Slibem nezarmoutíš, takže jsme slyšeli tolik slibů, že pokud bychom je měli všechny realizovat, tak tahle země zbankrotuje během půl roku,“ uzavřel Bajer.

autor: Zuzana Koulová