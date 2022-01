Státe, žaluji tě za očkování. Záchranář jezdící ke covidu vypráví

reklama

Fotogalerie: - Silvestrovský stánek Chcípl pes

Fotogalerie: - Ohlédnutí za rokem 2021

Fotogalerie: - Zeman s velvyslanci

Celý text výzvy záchranáře Pavla Nováka, která byla poskytnuta ParlamentnímListům.cz:

Dovolte mi malé zamyšlení zdravotníka-záchranáře s praxí delší než 25 let, ale také člověka, který s Vámi sdílí jednu zemi, společnou historii a věřím, že i jednoho společného ducha národa.

Přišla doba, kdy se vše, co známe a co jsme se naučili, převrací v těžkopádný boj, kde přestávají platit pravidla, která nás mnohdy dříve ochránila a na povrch se derou jiná, která jsou až podezřele tvrdě prosazována.

Když přišlo onemocnění COVID-19 a nikdo jsme nevěděli, co z něj vzejde, drželi jsme při sobě. Jsem přesvědčený, že díky této soudržnosti, zdravotnictví v první vlně ani nepoznalo, že se něco děje.

Poté ale nastaly horší časy, nebyly v celé republice kolikrát ochranné pomůcky, muselo se s nimi šetřit, ale většina z nás to brala jako něco, co musíme překonat, zvládnout. Lidé plnili nemocnice a zdálo se, že není obrany kromě opatření, která byla. První zkušenosti s léčbou ukazovaly, že je určitá cesta, jak pomoci odlehčit situaci, nicméně velká část obvodních lékařů, minimálně v oblasti, kde sloužím, dle pacientů nebrala telefony, pacienty s covidem nevyšetřovali a posílali je domů vyležet s tím, že při horečce si mají vzít Paralen a když se zhorší zdravotní stav, mají volat záchrannou službu.

Díky špatné informovanosti lidí jsme se dostávali často do situací, kdy pacienti byli buď vystrašení, ale měli lehký průběh, nebo byli ve stavu, kdy se jim již dalo pomoci velmi těžko a začaly se plnit intenzivní lůžka. A právě intenzivní nemocniční péče pak představovala místo zmaru a beznaděje. To byl okamžik prvotního selhání zdravotnictví a jedné její složky – té základní.

Dovolte mi v této souvislosti malé zamyšlení. Když se rušily lékařské pohotovosti, převáděly se kompetence na obvodní lékaře s tím, že budou v podstatě to, co byli za první republiky rodinní lékaři. Obvodní lékaři tak berou paušál na každou svoji duši, aby tato funkce byla zachována a mají v povinnostech návštěvy místo zaniklé lékařské pohotovosti. To se však děje velmi omezeně a v případě zvýšeného výskytu některého onemocnění by právě návštěvy lékařů měly být jedním z pilířů přednemocniční péče, protože právě oslabení lidé již nemusí mít síly se na obvod dostavit.

Každá nemoc se lépe léčí v jejím počátku a tady jsme na tento fakt úplně nebo minimálně částečně rezignovali. Abych nebyl nespravedlivý, jsou obvodní lékaři, kteří často byli na místě u pacienta, když jsme přijeli, lidé byli zaléčení nejlépe, jak jejich lékař uměl a věděl. Myslím, že si zaslouží z oblasti, ve které sloužím – na Chotěbořsku, vyzvednout obvod Ždírce nad Doubravou a manžele Prokšovi. Jejich nasazení bylo obdivuhodné a jejich pacienti byli zaléčení, měli u sebe léčbu sepsanou a byli také informovaní.

Během roku 2020 se začaly objevovat první ověřené postupy léčby, kde právě důraz na časnost léčby byl hlavním nástrojem snížení smrtnosti. Pokusím se ve zkratce, ač nejsem lékař, shrnout základní pilíře této časné léčby tak, jak jsem je od lékařů pochopil.

U vnímavých osob – rizikových (určit rizikového pacienta byl měl OL, kdo jiný?) po nástupu prvních příznaků by měl následovat prakticky okamžitý test (což jak víme, je dnes problém díky přetíženým odběrovým místům). V případě pozitivního testu se odběrem krve zjišťuje stav imunity. Laicky řečeno – bílé krvinky musí stát na značkách. Pokud nestojí, musí se jim pomoci a umíme to. Dále lékaři bojují preventivně proti budoucí možné embolizaci, která také stojí za některými úmrtími. Velmi důležitým krokem v další péči jsou tzv. bezpečnostní telefonáty, kdy ošetřující lékař sám zjišťuje, jak dotyčnému je a případně včas řeší další vzniklé komplikace – především sekundární bakteriální zápal plic včasným nasazením ATB.

Mnohokrát jsem přemýšlel, proč někdo z lékařů je ochotný svoji práci dělat a někdo není a zapírá se, posílá lidi domů bez vyšetření s radou, která je přinejmenším neprofesionální. Byl to strach? Strach z nemoci? Kapitán, co opouští svoji loď, když začne voda pronikat do podpalubí? Víte, všiml jsem si v této souvislosti jednoho fenoménu. Lékař, který se „schovával“ po celou epidemii nyní horuje za plošné očkování a je nepříjemný na lidi, kteří naočkovaní nejsou.

Ale zpět. Postupně přicházejí informace o očkování a zdálo se, že problém bude vyřešený. Také se objevují informace, jak velká proočkovanost bude znamenat kolektivní imunitu. Bude stačit 60, 65, 70 %? V lednu 2021 MZ MUDr. Blatný na přímý dotaz předsedy senátu Vystrčila, co bude očkování znamenat, oznamuje, že kdo se nechá očkovat – neonemocní a nikoho nenakazí. Zdálo se, že léčba brzy nebude potřeba, postupně se ale začalo ukazovat, že se bez ní neobejdeme.

Přišlo očkování, které přináší imunitu. Pro většinu lidí, kteří by z ní mohli profitovat, ale na konci virové sezony a svých zvýšených úrovní protilátek si užívali v létě. Když pak sezona přišla, měli jich opět málo, najednou se zjistilo, že sezonní očkování je opravdu sezonní. Že přichází další a další mutace původního viru a s nimi dále klesá účinnost vakcín.

Není možné si nevšimnout, že původně proklamovaná bezproblémová úprava vakcíny na aktuální variantu viru se nekoná, a tak s každou mutací se snižuje účinnost vakcín až na dnešní stav „pouhé“ vyšší ochrany před těžkým průběhem.

A za těchto okolností, kdy rezignujeme na primární péči o pacienty, která zachraňuje životy, jsme se zaměřili na plošnou proočkovanost sezonní vakcínou s výrazně sníženou účinností, jejíž „platnost“ dle výrobců je 5–6 měsíců.

Z důležitého pomocníka, jenž při proočkování rizikové části populace mohl být výrazným pomocníkem v boji proti zvýšenému výskytu onemocnění covid-19 se stala modla. Tato situace mi připomíná výjev ze Starého zákona, kdy se Mojžíš vrací z hory s kamennými deskami a lidé tančí a uctívají zlaté tele.

Nevidí komplexní a trvalé řešení svého problému po útěku z Egypta, chtějí teď hned vše, chtějí se radovat a tančit kolem něčeho, co jim přijde jako nejlepší řešení. Tento výjev je ukázkou klasické davové hypnózy, kterou známe běžně z historie. Chtějí řešit problém, ale upínají se k řešení, které dlouhodobě není možné udržet nebo je od samého základu chybné.

Ve východních léčebných směrech je důležitým aspektem uzdravení osobnost léčitele. Proč? Protože ten jim sice pomáhá s uzdravením těla, ale zároveň jim přináší pochopení problému, které samo o sobě je důležitým aspektem v léčbě.

Ptám se! Proč neslyšíme hlasy o komplexním řešení problému? Proč vzýváme zlaté tele a neslyšíme hlasy lékařů, imunologů a dalších odborníků, kteří mluví o kombinaci cíleného očkování, časné léčby a posilování imunity.

Imunologové mluví o tom, že strach okamžitě oslabuje nás imunitní systém, proč je pak ale strach záměrně vyvoláván různými kampaněmi a články o mrtvých, kteří nebyli očkovaní? Tak jak imunita klesá se strachem, tak stoupá s klidným vnitřním prostorem a třeba i vědomím, že když onemocním, umíme ten stav účinně léčit.

Proč není vidět prakticky nikde naděje, sounáležitost, ale naopak se společnost cíleně rozděluje, aby jedna část pomohla výkonné moci dosáhnout něčeho, co je stejně problematické, jako zlaté tele pod horou Sinaj, které mělo přinést prosperitu, zdraví a bezproblémový život v přepychu?

A proč se výkonná moc upnula ke zlatému teleti? Osobně si nemyslím, že je v tom nějaký vedlejší úmysl. Myslím si, že věří odborníkům a že není náhoda (duchovní), že se obklopili právě určitým druhem odborníků, kteří je dále a dále přesvědčují, že cesta je správná, ale nefunguje proto, že jimi zvolená cesta je špatně a nedůsledně prosazována. Důkazem je, že to tak dělají všichni v EU.

Proč se neposlouchají lékaři, jejichž pacienti se na JIP dostanou jen výjimečně, proč se nedělá osvěta mezi rizikovými pacienty, jak se zachovat a jak postupovat v případě nákazy, proč osoba lékaře jako často nejdůvěryhodnější osoba v poradě o svém zdraví často tak fatálně selhává?

Jsme společnost, kde individualita, osobní úspěch, kariéra apod. se stala tím hlavním, k čemu v životě směřujeme. Individuální schopnosti jedinců přinesly pokrok, prosperitu, a dokonce širší mase dostupný přepych… ale stejný princip začíná rozdělovat svět a navracet věci do starých kolejí. Člověk se dívá, jak mu ubývají jím uznávané hodnoty „svobody“, a na tento princip cílí i vládní moc ve snaze prosadit plošné očkování. Neočkovaní se tak díky davové hypnóze stali viníky situace.

Zdravotní problémy se najednou mohou řešit nestandardně, protože existuje jediné možné řešení. Pokořit lidi, kteří mají problém s očkováním, nutí stále více lidí udělat rozhodnutí, která nechtějí. Takový člověk, když se jde z donucení nechat oočkovat, pak bude mít spíše vedlejší účinky na vakcínu, jelikož této prevenci nevěří a látka se pro něj mentálně stává jedem.

Mimochodem, v čem tkví tajemství léků? V dávce a víře. V dávce, protože je to jed – každý lék má neúčinnou dávku, účinnou, toxickou a smrtelnou. A ve víře, protože důvěra v léčbu násobí účinky léků.

Znám to ze své trenérské praxe. Běžci, kteří věří svým tréninkům a tomu, co dělají, mají větší přírůstky výkonnosti obecně než běžci, kteří s tréninkem vnitřně bojují, pořád se do něčeho nutí nebo nejsou sami se sebou spokojení.

A tak jak v tréninkovém procesu je třeba komplexního pohledu na budoucí výkonnost (energetický model, způsob výstavby svalů, posilování pufrační kapacity, …), tak i pohled na to, jak by se měl epidemický výskyt viru SARS-CoV-2 zvládnout a jak se naučit s ním žít, musí být také komplexní.

Dnes se nepřipouští o tomto žádná široká diskuse. Z původního důležitého pomocníka se stala modla, která se nasouvá všude. V současné době se chybějící léčba a diskuse o tom, jak nejlépe nastavit model, aby co největší podíl lidí měl vybudovanou co nejlepší nespecifickou imunitu (protože také nevíme, co a kdy přijde příště), nahrazuje postupnou potupou osob, omezením práv a v současné době probíhá snaha zbavit nepohodlné lidi i zaměstnání.

Pokud ale umíme výrazně snížit smrtnost této choroby časnou léčbou a nemáme vakcínu, která by zabraňovala přenosu, je povinné očkování u profesních skupin nejen bezdůvodné, ale nebojím se říci zločinné. V dobách zlých jste byli dobří, ale nyní překážíte našim záměrům. Ale v podstatě jakým? Proč mi to nejde pochopit? Co jsem přehlédl? Jezdil jsem k pozitivním pacientům a zpočátku, promiňte mi to, se směšnou ochranou, s hadříkem na ústech, který mi doma manželka prala, abych ho měl na další směnu a nyní mi tedy vláda dává ultimátum? Ještě k tomu dle právníků nezákonné?

Koho ohrožuji, když přijedu v respirátoru a rukavicích k pacientovi? Státe, nech si svoje odměny za covid, klidně ti je vrátím. Nejsem právník, přesto tě žaluji. Bereš mi práci, kterou mám rád, z důvodů, které nevidím a ani ty mi důvody nesděluješ. Mám protilátky a ani nevím, kde a kdy jsem k nim přišel. Nezajímá tě to? Chráním své pacienty tím, že s nimi mluvím přes respirátor a nebrblám, nenadávám na to.

Státe, žaluji tě, že straníš jednomu pilíři řešení a padá ti tak celý most. Dnes již lze říci, že díky tomu nepřežili lidé, kteří mohli profitovat ze včasné léčby, kdyby byla důsledněji aplikována. Žaluji tě, že jsi stvořil vakcinační extrém, a tím vytvořil druhý extrém jako svůj protipól, který vakcinaci fanaticky odmítá a tím jsi vytvořil podhoubí pro opačnou dezinformaci… někteří rizikoví pacienti, kteří by se díky vstřícné osvětě možná vakcinovali, ale podlehli druhému tebou stvořenému extrému, tak zemřeli možná zbytečně také. Žaluji tě, že svými extremistickými názory bouráš a ničíš to dobré, co mezi námi bylo a že se nás snažíš rozdělit. Žaluji tě za pýchu, se kterou nyní vládneš. Žaluji tě, ale nezlobím se na tebe. Smrtelná křeč, která nyní vládne, je celosvětový problém. Přestal jsi usilovat o pravdu, přestal jsi usilovat o skutečně vědecké poznání. Násilně jsi potlačil vědeckou diskusi, soutěž názorů, což vede zákonitě k úpadku a velkým problémům.

Je obecně známo, že vědecký přístup k věcem života je druh usilování o pravdu. Ten, kdo potlačuje toto usilování, ten má satanistický přístup k životu, ke své práci a hledá si podobné pomocníky.

My jsme ale český národ, který opakovaně dokázal, že když je nejhůře, rozkládá systém zevnitř. Když byla církev v největším úpadku, přišel Jan Hus a po něm husitství, jež rozložilo nejhorší formy tohoto úpadku. Když nás uchvátil východní komunismus, Maďaři se vzepřeli a utopili se v krvi. Poláci byli v neustálém odporu, ale nedokázali skoro nic. Duch českého národy a lidé, kteří se na něj naladili, dokázali postupně nejhorší pilíře totality narušit až začali stavět zajímavou formu a přístup k původní ideji.

Dnes víme, že také idea kapitalismu je přežitá a já věřím, že český národ bude ten, který ukáže světu východiska. Myslím, že tvá fanatická vize ohledně očkování, která je v souladu s EU, bude v EU překonána právě tady, u nás. Nebude to návrat původní společnosti založené na konzumu, ale bude to jeden z prvních kroků k novým cílům, jež před nás Stvořitel postavil. A ten první cíl je jasný. Očkovaní, neočkovaní i ti původně očkovaní a nyní neočkovaní se spojí a potáhnou za jeden provaz, budou si pomáhat. To je moje výzva ke všem Čechům. Buďme zase jedním národem!!!

Pavel Novák

Základní organizace Odborové organizace Pro Libertate-ZZSKV

