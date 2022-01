Statisíce? Ne, stamiliony. Babiš tahá další věci o STAN a Kypru

reklama

Andrej Babiš prý vůbec nechtěl vystupovat. „Slyšel jsem ale pana poslance Michálka, který je nemocnej Babišem. Nemocnej. Je tak nemocnej, že chodí na policii přímo do spisu Čapí hnízdo udávat bratrance mojí ženy. Normálně tam jde a udává bratrance mojí ženy. Je nemocnej. Nemocnej Babišem. Psychopat. Je nemocnej střetem zájmů,” opakoval expremiér.

„Semlel tady neuvěřitelné nesmysly a řídí se pravidlem, že nejlepší je útok, jak to udělal pan ministr Rakušan. K tomu se ještě dostanu. Takže, co jste to tady naplácal, pane Michálku? Nechápu o čem mluvíte. Když vzniklo hnutí ANO a nemělo peníze než uspělo ve volbách, tak mé bývalé firmy darovaly asi 34 milionů a dal jsem půjčku. Pan Michálek lže a hnutí ANO má finance v pořádku. Nikdy tam nešly netransparentní peníze,” pokračoval dále.

Ministr vnitra Vít Rakušan je prý Andrejem Babišem také posedlý. „Stále Babiš, Babiš. Nechápu, proč o mně mluvíte, pane ministře. Tvrdíte, že já údajně ovlivňuji Mafru, ale tu vaši kauzu zveřejnil Seznam Zprávy, kyperská firma. Její majitel posílá prachy na Kypru a vy dostáváte prachy z Kypru, to je ten rozdíl. Tady už nemůžete říct, že ovlivňuji Seznam, který vám pomohl vyhrát volby. Zase na mě útočíte. Vůbec jsem nechtěl vystupovat, vůbec,” sděloval.

„Nenechám si to líbit. Pan ministr telefonuje, sedí na kraji. Můžete si sednout sem, jak říkal pan Okamura? Asi se mnou nechcete být na fotce, ale nevadí. Česká televize to stejně nevysílá, ta vysílala jen mimořádné schůze proti mně, tak buďte v klidu. Podstata všeho je někde úplně jinde. Vysvětlím vám to. Je to v tom, kde vzala paní Michaliková peníze na půjčky firmě svého muže, které z Kypru poskytovala a kde ty příjmy zdanila. To je ten dotaz. V roce 2006 usilovala jedna banka, kde pracoval pan Michalik, o kontrakt s Českou poštou a inkasoval za to 200 milionů, potom tam šla nějaká provize 300 milionů. Vyšetřovalo se to, ale nevyšetřilo. Otázka je jednoduchá. Je to váš hlavní guru, který všechno zařizuje a všude je nějaká jeho stopa. Argumentace pana ministra není podstatná. Podstatné je, zda ty peníze z Kypru pochází z trestné činnosti a jestli je tehdy někdo možná vypral a pustil je z Kypru. Pan Michalik nejdřív tvrdil, že to není jeho a pak přiznal, že to bylo jeho manželky. Takže z jaké činnosti pochází ty peníze? Kde to paní Michaliková vydělala?” ptal se Babiš.

Otázky na hnutí STAN jsou podle Babiše jednoduché. „Proč je vládní hnutí STAN financované z daňového ráje z Kypru? Kdo je vlastníkem těch kyperských firem? Kde vzala paní Michaliková peníze na půjčku firmě svého muže, kde ty peníze vzala, z jaké činnosti pocházejí? Pan ministr se stále točí kolem Kypru, protože už na kolínské radnici měl nějaké techtle mechtle s Kyprem. Rekonstrukce Pražské ulice v Kolíně měla původně stát 30 milionů, nakonec se cena navýšila na 50 a stavba trvala místo roku dva roky a zajímavý je dar, zase dar. 100 tisíc korun od firmy Geosan Development v roce 2018, která sice sídlí v Kolíně, ale jejím majitelem je zase kyperská firma. Zase Kypr! Ten je u vás všude! Takže na mě přestaňte útočit, to se tu děje už dlouho ze všech stran. Já jsem všechno ukázal a zdokumentoval a teď je řada na vás. Řekněte, kde vzala paní Michaliková tolik peněz z Kypru? To je hlavní dotaz. Celá jejich rodina podniká a dostali nějaké divné prachy,” dodal Andrej Babiš.

