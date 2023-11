Statisíce lidí na „Pochodu za Izrael“ ve Washingtonu

Izraelský prezident Isaac Herzog promluvil k davu prostřednictvím živého videopřenosu. Navzdory tisícům kilometrů, které je dělí, Herzog řekl, že se spojili, „aby pochodovali za děti, chlapce a dívky, ženy a muže, které Hamás krutě drží jako rukojmí; aby pochodovali za právo každého žida žít hrdě a bezpečně v Americe, v Izraeli a na celém světě“.

Ministerstvo vnitřní bezpečnosti označilo pochod za bezpečnostní událost „prvního stupně“, tedy nejvyššího možného stupně, když zvážilo národní význam, potenciální hrozby a zdroje potřebné k zajištění veřejné bezpečnosti, uvedly zdroje z řad policejních složek, píše CNN.

Ulice v okolí National Mall byly zablokovány vojenskými vozidly, policejními vozy a městskými svozovými vozy.

