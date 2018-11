Stavět a sázet, to jsou plány budoucího pražského primátora Hřiba

„Nejsem člověk, který by byl nezkušený a nepolíbený komunální politikou,“ uvedl Hřib, a oponoval tomu, že je podle kritiků nezkušeným politikem. „To není pravda,“ odvětil Hřib na to, že by byla pravda, že nechtěli jednat s ODS, a dodal, že se po volbách sešli se všemi stranami. Zároveň připustil, že kdyby vyjednávali o koalici s ODS, tak by měla mít kandidáta na primátora ODS, protože strana dostala více hlasů ve volbách.

„Doufám, že bude fungovat koalice jako tým celé čtyři roky,“ okomentoval rodící se koalici kandidát na primátora a vyjmenoval některé z priorit. Dostavbu Pražského okruhu, investice do dopravy nebo zmínil důležitost řešení krize v bydlení. „Nechceme jenom stavět, ale také sázet,“ dodal Hřib a odkázal k tématu sázení nových stromů. Je potřeba obnovit malý vodní cyklus proti ohřívání města. Stromy pak fungují jako přírodní klimatizační jednotka.

Dalším ostře sledovaným tématem bylo nedostupné a drahé bydlení v Praze. Dostupné bydlení na běžném trhu. Městské byty se dostanou do bytového mixu, ale zároveň upozorňuje, že jde o běh na dlouhou trať. Bytová politika Prahy má několik částí, městské byty nejsou jen pro lidi sociálně slabé, ale také pro zaměstnance institucí, bez kterých se stát neobejde.

„Jedná se o určitý postoj města k tomu, jak nakládá s městským bytovým fondem,“ uvedl a dodal, že město má 2 000 bytů, které v tento okamžik není možné využívat k bydlení. Garance města pro hypotéky pro policisty, učitele a další kategorie, zaznělo na závěr diskuse. Podle něj je důležité posílení nabídkové stránky s tím, že ručení za hypotéky je spíše ta strana poptávková.

MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

