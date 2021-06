Stažené kalhotky. K aféře Feri se ozval Pirát s vlastním prožitkem

Snaha někoho politicky zlikvidovat přes obvinění ze znásilnění a z nevhodného sexuálního chování nejsou nic nového, říká Petr Kapounek, kterého mělo potkat to samé. Skandál ho prý stál nominaci na hejtmana. V obsáhlém statusu na facebooku osvětlil, jaká frakce razí u Pirátů názor, že oběti je potřeba vždycky věřit. Šéf strany Ivan Bartoš ale na Kapounkovo vyjádření pro PL jednoznačně zareagoval a říká, že pravda je někde úplně jinde a tvrzení jeho spolustraníka považuje za "zcela nesmyslná a nepodložená" a šíří je pouze proto, že se dříve nedostal do čela kandidátky.

Piráta Petra Kapounka ke značně rozsáhlému komentáři nejspíš vyprovokoval vývoj kolem Feriho kauzy. Ve facebookovém statusu, který uvedl jako “pár slov” k případu dnes již bývalého poslance TOP 09 se na víc než 35 odstavcích vyznává ze své údajné zkušenosti, která měla rovněž souviset se sexuálním násilím. Díky falešnému nařčení měl být Kapounek připraven o post lídra krajské kandidátky.

ParlamentníListy.cz pochopitelně kontaktovaly i vedení Pirátské strany s dotaty, co na Kapounkova obvinění říkají, zda se podle nich zakládají na pravdě apod. Na naše dotazy odpověděl přímo předseda Pirátů Ivan Bartoš, jehož značně kritikou reakci vůči Kapounkovým tvrzením přinášíme níže.

Nejprve ale k tomu, čím pirátský politik z Prostějova začíná. Kapounek od pohledu soudí, že se Feri choval jako „hovado“ a je „arogantní blb“, což samo o sobě zločin není, ovšem „zabárikádovat holku v pokoji nebo ve sprše a přinutit ji k sexu zločin je“, dodává s tím, že o tom koneckonců rozhodne soud a do té doby je lepší býti zdrženlivým. V tomto směru mu je milejší senátor Láska, který právě zdrženlivost udržuje, místo spolupředsedy Zelených Berga, který má jasno.

Co ale bez komentáře podle něho nechat nechce, je tvrzení, že za odhalením stojí Piráti. Podle něj je to pravda, byť to řada jiných členů strany vidí jinak. Sám Kapounek říká, že se jedná o jeho domněnku, ale na tom, že tyto kauzy vznikají před volbami a záměrně, si trvá.

„U Pirátů existuje skupina lidí, kteří chtějí do českého práva implementovat západní Me Too. A protože vědí, že v demokratické diskusi to neobhájí, vedou svůj boj skrz média. Dlužno dodat, že s nimi umí pracovat brilantně. Pokud je pravda, že chování Dominika Feriho bylo veřejné tajemství, mohli to otevřít dávno. Počkali ale, až bude před volbami. Dalo by se jim věřit, že to je náhoda, kdyby to bylo poprvé,“ říká Kapounek s tím, že to poprvé není.

Prý úplně stejně se postupovalo při pokusu o jeho politickou likvidaci. „Také si počkali, až budu zvolen lídrem krajské kandidátky v Olomouckém kraji a teprve poté zahájili útok – Kapounek musí odstoupit, jinak bude ostuda v médiích. Kdyby to udělali dřív, nemohli by stranu takto vydírat. Vědí, co dělají,“ říká. Jako lídra kandidátky do krajských voleb 2020 ho stále vedou i Piráti.

Podle něj je třeba skutečně něco změnit, např. anonymní linku pomoci, která poskytne obětem psychickou podporu a řádně ji zpropagovat. A také zajistit, že se oběti sexuálního násilí u soudu s násilníkem nepotkají a bude jim poskytnuta patřičná ochrana při vyhrožování. Nemluvě o urychlení justice. Jak Kapounek podotýká, toto jsou ovšem náročnější úkony než jednoduché zpřísnění zákona. „Důležité je zejména pochopit, že tyto činy musí řešit policie a soudy co nejdříve po tom, co se stanou. Sníží se tím riziko, že pachatel bude pokračovat a také se výrazně zvýší šance, že se u soudu prokáže, co se vlastně stalo,“ říká.

Ovšem aktivisté a příznivci genderové teorie chtějí podle něho jít jinou a špatnou cestou. „Prosazují dva velmi nebezpečné návrhy do legislativ. A to, že je nutný explicitně vyjádřený souhlas před sexem. Dále pak princip při vyšetřování obvinění ze sexuálního násilí, že ‚verze oběti se nesmí zpochybňovat‘. Obojí je naprostá šílenost.“ Tato kombinace totiž znamená, že například při rozvodu může manželka tvrdit, že při sexu před několika lety nedala souhlas a její verze nebude smět být zpochybňována. Jinými slovy, jedná se o presumpci viny a stačí na někoho ukázat prstem.

„Na přístupu těchto genderfanatiků je děsivé to, že vidí svět absolutně černobíle. Muž, který někdy nějak projevil sexualitu je automaticky násilník a basta. Na okolnostech nezáleží,“ varuje Kapounek.

Pak se rozepsal, kde se v Pirátech takováto ideologie bere. „Výše popsaná fanatická ideologie pramení v Pirátské straně ve stejných kruzích, kde se vymazává pohlaví z občanek a bojuje proti kapitalismu. Nejedná se o velký počet lidí, spíše jde o několik desítek, z nichž skutečně aktivní jsou v tomto spíše jednotlivci,“ říká.

„Díky tomu, že mají hodně času na vysedávání na fóru a na stranické platformě Zulip (některé si ‚za to‘ strana i platí) a díky značných dovednostem v oblasti psychologie, se jim daří strhávat na svou stranu velkou část strany. Často většinu. A to jim k prosazování své agendy stačí. Zatím. K tomu navíc občas ‚sundají‘ nějakého oponenta, který by jim výhledově mohl překážet,“ dodává olomoucký zastupitel.

Podle něho se parlamentní Piráti snaží udržet stranu v politickém středu, zatímco toto křídlo ji chce nasměrovat do novodobé KSČ. A daří se jim to. „Otázka je, jak se bude dařit tomu vzdorovat v novém obsazení Sněmovny. Bojím se, že to bude horší a že z Pirátské strany se definitivně strane progresivní levice. Pokud jí už není,“ obává se.

Kapounka se podle jeho slov také snažili ve straně zlikvidovat, když měl kandidovat na hejtmana, a to právě přes intriky založené na obvinění, že jednu členku strany obtěžoval. V kostce, dle Kapounka k žádnému obtěžování nedošlo, akorát když za ním nejmenovaná členka strany přišla v době konání schůze Pirátů, po vzájemné konverzaci o kalhotkách a lechtivých tématech obecně, tak se nedočkala polibků, ale toho, že jí Kapounek kalhotky stáhl. A následně se tento incident snažila použít na Kapounkovu politickou likvidaci.

„Vystavila svou ‚obžalobu‘ na tom, že jí údajně měla vzniknout psychická újma a na řadě jiných tvrzení, k nimž se dostanu. Pokud by toto byla pravda, jistě by měla zájem řešit věc citlivě a obrátila by se na nějakou vyšší autoritu ve straně, třeba na republikové předsednictvo. Místo toho ale ten bod chtěla projednat před členskou základnou v kraji a v popisu, o čem mluví, byla tak nekonkrétní, že by bylo snadné si domyslet, že snad došlo k nějakému znásilnění,“ uvádí Kapounek. Pak následoval dle jeho slov lynč a osočování a po peripetiích se celá kauza dostala před celorepublikový výbor.

Je zhrzený a šíří dezinformace, reaguje šéf Pirátů

Trvá na tom, že není možné likvidovat lidi na základě toho, co o nich někdo říká, přístup ke spravedlnosti musí být rovnocenný. „Vystoupili genderman František Kopřiva a někoik dalších. Ztratil jsem všechny iluze o tom, že naše strana přináší nějaký pokrok,“ doplnil. Pokus o jeho politickou likvidaci se nicméně podařil a Kapounek s vědomím, že by kampaň a vyšetřování zároveň neutáhl, rezignoval.

„Nepíšu to proto, abych fňukal. Politika je taková. Píšu to proto, abych odkryl, jak to funguje. Že likvidace na objednávku se nevyhýbá ani Pirátům, že politika, i když tušíte, že je svinstvo, vás nakonec překvapí tím, že je ještě mnohem větší svinstvo. A to je jeden z pravých důvodů, proč se do ní nehrnou ženy. Nechtějí být v toxickém prostředí. Zatímco ultralevice bude tvrdit, že toxické prostředí vzniká tím, že spolu dva členové tajně flirtují, já jsem přesvědčen, že toxické prostředí je tam, kde panují lži, intriky a bezpráví,“ míní Kapounek.

Doufá, že tento problém v Pirátské straně bude vyřešen dříve, než strana převezme vládu nad Českem. „Fanatimus do politiky nepatří. Pokud jsem k tomu mohl přispět aspoň zveřejněním této zkušenosti, svou úlohu jsem splnil,“ uzavírá. S dovětkem, že celorepublikový výbor v jeho případě dodnes nerozhodl o tom, zda byl vinen či nevinen, tudíž o nějakém očištění a návratu do politiky nemůže být řeč.

Jenže je tu jedno velké ale. Šéf Pirátské strany jakákoli obvinění vlastní strany odmítá. Kapounek se podle Ivana Bartoše jen snaží mstít za to, že neuspěl u členů partaje při své kandidatuře. Nadto prý šíří dezinformace.

“Tvrzení pana Kapounka ohledně kauzy Dominika Feriho jsou zcela nesmyslná a nepodložená. Pan Kapounek se neúspěšně hlásil do čela kandidátky za Olomoucký kraj do sněmovních voleb, pro což nezískal dostatečnou podporu straníků. Bohužel tuto situaci patrně těžce nese, odstoupil následně i z celých primárek a negativní emoce ventiluje do šíření dezinformací, což nás mrzí. Hlavně z toho důvodu, že je nyní nutné řešit, jakým způsobem zlepšit situaci obětí sexuálního násilí v České republice, a ne odvádět pozornost od problému smyšlenými konspiračními teoriemi,” konstatoval Ivan Bartoš pro PL.

