Štěch míří do důchodu. Přesto ještě pronesl v ČT pár slov k Vystrčilově cestě na Tchaj-wan

„Z toho výsledku jsem byl nepříjemně překvapen, ale cítím se velmi dobře. Mám víc času pro sebe, pro rodinu a pro své záliby, takže řeknu, že si to tak nějak užívám,“ podotkl Štěch, který po svém neúspěchu míří do penze. „Důchod vyměřený zatím nemám,“ poznamenal.

A skončil Štěch definitivně s politikou? „Neříkám, že definitivně, nedělám žádné prohlášení a závěry, ale předpokládám, že asi už v politice se nějak angažovat nebudu. Ale nechávám si otevřená vrátka, kdyby byl někde zájem, potřeba pomoci, tak bych to zvážil,“ dodal. O prezidentské volbě neuvažuje. „Myslím si, že by to nemělo velkou šanci,“ řekl. Štěch dále zůstává v předsednictvu sociální demokracie.

V Senátu Štěch končí po 24 letech. Už tu hořkou pilulku spolkl a zapil? „Nikdy nic nezapíjím. Pro mě to nebylo nic hořkého. Mám hodně zálib, které souvisejí především s přírodou. A příroda kolem mého bydliště je nádherná,“ uvedl Štěch, jenž bydlí v jižních Čechách.

Řeč byla také o cestě šéfa Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan, kterou Štěch podpořil. A to i přesto, že v roce 2016 také podpořil memorandum čtyř nejvyšších ústavních činitelů, kterým reagovali na schůzku tehdejšího ministra kultury Hermana s dalajlámou. Nejde to proti sobě?

„Chci říct, že to, co bylo před čtyřmi lety, bylo naprosto přesně v tom, jak je česko-čínská smlouva uzavřená ještě za Václava Klause, v tom prohlášení, které jsem nepodepsal, ale podpořil jsem ho ústně, slovně, nic jiného nebylo než to, co je v té česko-čínské dohodě o politice jedné Číny. Co se týká té cesty, já jsem zpočátku nebyl příliš podporovatelem té cesty na Tchaj-wan, protože tehdejší předseda Kubera řekl, že pojede na Tchaj-wan a že pojede i do Číny. Měl jsem pocit, že neměl dobře rozmyšleno, jestli je taková cesta vůbec reálná, protože ty poměry jsou tam známé a uskutečnit cestu na Tchaj-wan i do Číny, to je jaksi nereálné. A co se týká toho, že jsem to podpořil poté – bylo to tehdy, když se čínský velvyslanec choval jak slon v porcelánu. A kdyby pan Vystrčil, který převzal funkci po panu Kuberovi, řekl, že tam nepojede, tak by ho všichni považovali za to, že je slaboch a že ustupuje čínskému velvyslanci a z tohoto pohledu, i kdybych já byl ve funkci předsedy a čínský velvyslanec provedl to, co provedl s tím dopisem na Hrad, tak já bych na ten Tchaj-wan pravděpodobně také jel,“ dodal Štěch.

Štěch se rovněž vyjádřil k tomu, zda vnímá jako problém, že ČSSD nebude mít v předsednictvu Senátu svého zástupce. „Je to špatně, protože sociální demokracie je strana, která tady historicky zanechala velmi výraznou stopu, ať už to bylo odbobí první republiky, ať to bylo po roce 1990, zejména potom v období 1994 a dále. Myslím si, že sociální demokracie má velké zásluhy na tom, že tady máme veřejné zdravotní pojištění, že nebyly zrušeny okresní nemocnice, že máme dostupné veřejné služby pro občany v celé té široké škále. Sociální demokracie tam bude chybět. Sociální demokracie je směr, který možná v současné době někteří lidé, kteří ji reprezentují, ne úplně ideálně dokážou prezentovat a hájit, a já věřím, že jak se ty politické přízně přelévají, že doba sociální demokracie přijde. Protože lidé potřebují politiku, kterou reprezentuje a kterou programově dlouhodobě provádějí sociálnědemokratické strany,“ sdělil Štěch.

