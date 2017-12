Štěch se před kamerami pohádal s Vondráčkem: To je nepřátelské převzetí pozic!

„Ta vláda zatím nemá důvěru, tak si myslím, že by měla být zdrženlivá,“ vyjádřil se stručně a jasně k personálním změnám na ministerstvech. Vondráček okamžitě oponoval. „Ty změny jsou minimalistické,“ ohradil se.

Štěcha tím však nepřesvědčil. „Tato vláda dnes nemá důvěru, nemá ani dopředu domluvenou koalici, a to je problém. V minulosti to bývalo tak, že premiér přišel do sněmovny žádat o důvěru v okamžiku, kdy měl tuto důvěru předjednanou.“ To zase nepřesvědčilo Vondráčka. „Já znovu opakuji, že ty změny jsou minimalistické,“ pravil znovu. Měli bychom si prý uvědomit, jak nám tu v posledních letech bobtná státní správa, jak roste především počet náměstků. Je tedy načase tomu učinit přítrž.

Mgr. Radek Vondráček BPP



předseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Předseda senátu Štěch si ovšem nadále trval na svém. „Ta vláda se přece včera poměrně silně dozvěděla, že tu důvěru nezíská. Myslím si, že ta vláda by měla řešit věcné problémy a k těm personálním změnám přistoupit později,“ apeloval na hnutí ANO Štěch. To, co teď dělá Andrej Babiš, prý jen potvrzuje určité obavy. Babiš se podle Štěcha chystá činit některé kroky i bez důvěry, a to podle Štěcha není zdravé.

Nemluvě o tom, že Babišovi hrozí trestní stíhání. Štěch své spolustraníky varoval, že vstupovat do druhé vlády s Andrejem Babišem není dobrý nápad. „Já to chápu jako pokračování v byznysu – toho nepřátelského přebírání firem – v tomto případě jde o nepřátelské převzetí pozic, tak já bych do takové vlády nešel,“ konstatoval předseda senátu.

Milan Štěch ČSSD

"Slušně, ale důrazně."

předseda Senátu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vondráček kontroval, že hnutí ANO nevedlo před volbami útočnou kampaň, takže nechápe, proč dnes ostatní strany tvrdí, že nechtějí s hnutím Andreje Babiše do koalice. „Z naší strany negativní kampaň neprobíhala, byla to kampaň pozitivní, ale teď už jsme o krok dál,“ prohlásil Vondráček. Negativní kampaň prý vedly ony ostatní politické strany proti ANO.

Psali jsme: Babiš už ví, kam vyrazí na zahraniční cesty Náměstek ministerstva financí Závodský nařídil kontrolu. Dotkne se i Agrofertu Andrej Babiš představil další nápad. Soudci začali ihned protestovat Tím, že Babiš hlasuje s Okamurou, si u lidovců ještě přitížil, říká nový poslanec a kandidát na primátora Prahy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp