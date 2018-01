Stejně jako před minulou volbou prezidenta se i letos objevil inzerát v Blesku. Je za ním Pavel Šafr

Ještě v roce 2013 působil Pavel Šafr v nejčtenějším deníku Blesk. Tehdy prý bez jeho vědomí vyšel inzerát, který špinil čestného předsedu TOP 09 Karla Schwarzenberga. O pět let později proto Šafr přešel do protiútoku a nechal v deníku Blesk zveřejnit svůj předvolební inzerát.

Pavel Šafr v minulosti vedl např. deník Blesk. Dnes řídí server Forum24.cz a Svobodné fórum. Přesto se skrze deník Blesk rozhodl vrátit úder.

„Inzerát navozoval dojem, že se Zemanův protikandidát paktuje s ‚válečnými zločinci‘. Tehdy stejně jako dnes používá Miloš Zeman k dosažení moci špinavý trik: Sugesce ohrožení. Protože nevíme, zda i dnes nevyjde v Blesku něco podobného, chceme takovým metodám čelit vyjádřením hodnot, které považujeme při volbě hlavy státu za důležité v protikladu k chování, které je u prezidenta nepřijatelné,“ osvětlil Šafr pro Forum24.cz své rozhodnutí, proč se odhodlal onen úder vrátit.

Nechal uveřejnit inzerát, ve kterém dal najevo, že chce prezidenta, který nelže, nešíří nenávist, mluví slušně a nepije. Ačkoli v inzerátu nikde nenajdete jméno kandidáta, je zřejmé, že Šafr nechce za prezidenta Miloše Zemana, který se nezdráhal mluvit sprostě ve veřejnoprávním rozhlase, na vlnách soukromé rozhlasové stanice i jinde. To by podle Šafra prezident dělat neměl, a pokud by se v inzerátu sám Zeman poznal, Šafr mu to prý rozhodně nebude vymlouvat.

Deník Blesk si pro uveřejnění inzerátu vybral záměrně, neboť má za to, že právě na čtenáře Blesku cílí Zeman nejčastěji, když se pokouší rozdělovat společnost. Šafr se domnívá, že jsme jeden národ a elitářští šiřitelé nenávisti by neměli národ rozdělovat.

„Šíření nenávisti a strachu musí skončit. Patří do skanzenu minulosti. Lepší budoucnost nestojí na strachu z migrantů a na prolhaných kampaních,“ apeloval Šafr na čtenáře.



Inzerát redakce Forum24.cz v deníku Blesk. (Foto: Forum24.cz)



autor: mp