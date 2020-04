Stejně to nejde zastavit. Uvolněte to, nebo zničíme Česko! vzkázal expert vládě

Martin Balík, vedoucí lékař Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice, má za to, že koronavirus už se nedá zastavit a v České republice dojde k postupnému promoření populace virem. Balík věří, že drtivá většina občanů onemocněním projde bez velkých problémů. Podle Balíka bychom měli postupně uvolňovat restriktivní opatření. „Už to musíme začít povolovat, protože jinak si myslím, že spějeme k sociálně-ekonomické destrukci téhle země,“ zdůraznil Balík.

Docent Martin Balík ze Všeobecné fakultní nemocnice v rozhovoru pro Reflex.cz prozradil, že taxikář s nemocí Covid-19, kterému byl podán lék Remdesivir, se zlepšoval už před podáním léku. „Nicméně ten lék mu možná pomohl. Já prostě teď nejsem v pozici říct ano, je to to pravé, co mu pomohlo. My víme, že se zlepšoval a rozhodně se po podání toho léku nezhoršil a zlepšuje se dál," uvedl Balík.

Poté důrazně upozornil své spoluobčany, že není dobré upínat se k nějakému léku, který by nás zachránil, a dokud nebude vyroben, zůstaneme sevření v karanténě. My na ten lék budeme čekat, ale upínat se k nějaké medikaci, která nás tady zatčené v klauzuře zachrání a všechny vyléčí a koronavirus zmizí, je iluzorní,“ varoval lékař.

Je toho názoru, že se podařilo zvládnout první vlnu útoku koronaviru, a teď si lidstvo bude muset postupně zvyknout na koronavirus tak, jako jsme zvyklí na virus chřipky. Část lidí si ostatně už teď proti koronaviru vytváří protilátky. „A ty lidi, co protilátky mají, dokážou limtovat to množství viru, které dostávají ti ostatní,“ uvažoval Balík.

Dojde tedy k tomu, že sice onemocní další lidé, ale průběh nemoci Covid-19 bude u řady lidí mírný, protože nedostanou do těla tak velkou nálož toho viru.

Jinými slovy je přesvědčen, že profesor Roman Prymula má pravdu, když věří, že se společnost musí postupně promořit.

„Je to cesta, která je asi jediným možným řešením ve chvíli, kdy nemáme specifický lék, kterým bychom to dokázali zastavit. Můžeme to nazývat promoření, můžeme to nazývat vakcinace populace a myslím si, že už to nejde zastavit a my si s tím musíme nějak poradit,“ nastínil naši budoucnost Balík.

Jako lékař se prý setkal s případy, kdy koronavirus ohrozil pacienty s nemocným srdcem, ale jiní pacienti taktéž s nemocným srdcem toto onemocnění přečkali relativně bez problémů. „Je to otázka toho, jestli ten virus pacienty kolonizuje a nic jim nedělá,“ upozornil docent. „Já jsem přesvědčen, že je to takto u většiny populace,“ zdůraznil ještě.

Data z Itálie ukazují, že 80 procent koronavirových pacientů mělo jen rýmu. Zbylých 20 procent pacientů se dostalo do nemocnice a z nich asi pět procent se dostalo na jednotky intenzivní péče. Ale v Česku k onomu prvnímu pasivnímu nárazu nedošlo.

„Když se tady podařilo tenhle první náraz zvládnout, tak už to musíme začít povolovat, protože jinak si myslím, že spějeme k sociálně-ekonomické destrukci téhle země, a já myslím, že by to za to nestálo. Myslím si, že to musíme postupně rozvolňovat. Řádově v týdnech. Tam je nutné připustit tu možnost, že do května se ta restriktivní opatření úplně zruší, ale my se budeme dál chovat zodpovědně,“ řekl Balík.

Je přesvědčen, že si musíme narýsovat plán, jak ta opatření postupně uvolnit. Zvlášť pokud naše nemocnice mají jakousi kapacitu nemocné pojmout. Problém je však v nedostatku sester. Pokud by zdravotní sestry onemocněly, byl by to prý velký problém. Proto je třeba je chránit a důkladně testovat.

Pokud jde o ochranné prostředky z Číny, Balík doufá, že jsou kvalitní, jen jsou podle Balíka dost drahé. Pokud jde o čínské testovací sady na koronavirus, tam je to prý s kvalitou slabší.

Už teď se mu však zdá, že platíme hodně velkou cenu za ochranu zdraví obyvatel a dovolujeme politikům omezovat naše životy tak, jak jsme si to ještě nedávno nedokázali představit.

„Dějí se tady věci, které se týkají i bezprostředně mých kolegů v práci, kdy lidé, kteří tam pracují a běžně jsou v kontaktu s koronavirem a dělají velmi zodpovědnou práci, dostávají pořádkové pokuty za to, že si jdou po práci večer zaběhat a nemají předpisově dotaženou ústenku,“ upozornil Balík na příběh jedné z kolegyň.

Další z jeho kolegů prý i s rodinou vyrazil na vodu, ale narazil na horlivé policisty, kteří ho donutili loď z vody vytáhnout a poponést, protože si chtěli svůj úsek řeky bránit před koronavirem.

„To jsou věci, na které je moje generace docela citlivá. Když jsme žili 20 let v komunismu, tak to vnímáme jako věc, která je za čarou,“ upozornil Balík s tím, že některým politikům se nepochybně líbí disponovat podobnou mocí. „Ale snad převáží zdravý rozum, protože pokud by to takhle šlo dál, tak nás čeká řada problémů v denním životě a z hlediska ekonomiky a demokracie by to na tu republiku dopadlo fatálním způsobem,“ upozornil Balík.

Je proto podle jeho názoru načase rozumným způsobem uvolňovat karanténu.

