Štěpánek se do televizní rady nedostal, tak aspoň píše stížnost. Na Moravcovu povolební show s Pithartem a Radičovou

08.10.2018 22:31

Velkou vlnu nevole ve společnosti i ze strany opozice vyvolala minulý týden zpráva o nominaci Petra Štěpánka do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Kritika se snesla na to, že Štěpánek veřejně publikoval, že ČT je „zločinecká organizace“. Štěpánek, který měl být nominovaný za hnutí ANO, následně svoji kandidaturu odvolal. To ale rozhodně neznamená, že by se o ČT přestal zajmat Jak informoval na svém Facebooku, v pondělí odeslal stížnost na Radu České televize.