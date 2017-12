Stěžovali jste si na EET? Po tom, co vám od května zavede EU, vám možná přijde jako pohoda

Podnikatelé se od května příštího roku mohou obávat dalšího byrokratického nařízení, které by podle některých názorů mohlo být daleko horší než například elektronická evidence tržeb. Píše o tom server Echo24.cz. Jde o nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů, známé pod zkratkou GDPR.

Nové nařízení se týká živnostníků, firem, spolků, státních institucí, škol, úřadů i nemocnic. A mnozí živnostníci ani netuší, že se jich nařízení bude týkat. Dotkne se však každého, kdo má co do činění s osobními údaji.

Původní text ZDE.

Například právník Tomáš Pauch pro server Echo24:cz uvedl, že naprostá většina společností nemá představu o všech osobních údajích, které má uloženy v různých databázích, tabulkách, elektronické poště nebo archivech. „Osobním údajem je cokoli, co se týká konkrétní fyzické osoby, což může být také velikost bot nebo údaj o poloze auta, mobilu,“ zmínil právník.

Za nedodržení evropské směrnice přitom hrozí pokuty až do výše 20 milionů eur. Firmy podle všeho budou muset upravovat interní procesy, připravovat vnitřní směrnice a dokumentace, udělat revize souhlasů a smluv a v mnohém zasáhnout i do struktury databází. Nutné je také posílení zabezpečení počítačové infrastruktury.

Evropská komise nyní připravuje speciální webové stránky, které by měly být ve všech členských jazycích EU a měly by vysvětlit myšlenku nových pravidel ochrany dat. Stránky by měly rovněž obsahovat sekci s nejčastějšími otázkami a odpověďmi na ně.

autor: vef