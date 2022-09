Sto tisíc demonstrantů už na začátku září, takže v listopadu... Fiala odstartoval svůj konec. Hrozivá předpověď

Premiér a předseda ODS Petr Fiala řekl o sobotní protivládní demonstraci na Václavském náměstí, že ji organizovaly prorusky orientované síly. Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba – který je také členem ODS – uvedl, že to je nešťastné vyjádření. Premiér si na něm ovšem trvá. „Demonstraci organizovali příslušníci ruské páté kolony. Důkazů je dost. Stačí se podívat, kdo stál na pódiu a co říkal,“ sdělil na twitteru o dva dny později. PL.cz se v anketě politiků ptaly, co si myslí oni.

„Možná nešťastné vyjádření, ale projevy mnohých řečníků dávají Petru Fialovi za pravdu. Krize je všude a budeme si všude utahovat opasky a vláda musí pomoci nejchudším. Blbosti se zelenou politikou by měly skončit,“ sdělil Přemysl Sobotka (ODS), bývalý předseda Senátu ČR.

„Poznal jsem pana premiéra ještě ve Sněmovně. Je nesmírně slušný člověk, pro krize, jako je tato, musí být vůdcem, což mi u něj, s prominutím, chybí. Jeho vyjádření je nešťastné již jen proto, že tam byli lidé, kteří to dnes nemají jednoduché a jsme toho svědky všichni. Tam je nesvážely vlaky a autobusy z celé republiky jako v minulosti. Premiér je věřící člověk. Měl by se zachovat jako Ježíš, který bičem vyhnal kupčíky z otcova chrámu. On by měl bičem vyhnat všechny ty pseudoporadce, kteří ho do bubliny přesvědčení, jak dobře všechno dělá, uzavřeli,“ konstatoval Pavol Lukša, předseda strany Dobrá volba 2016, starosta Čeladné.

„Pan premiér je ve vazbě, že neví, co skutečně lidé prožívají?“ otázal se Jiří Čunek, senátor za obvod Vsetín, bývalý místopředseda vlády, ministr pro místní rozvoj, hejtman Zlínského kraje, starosta Vsetína a předseda KDU-ČSL.

„Je to idiotské vyjádření člověka, který je zcela odtržen od reality běžného života. Lidé zatím mají obavy jen před cenovou tsunami, která je zasáhla jen zčásti. Další fáze nastane, až po pár měsících statisíce domácností vyčerpají své finanční rezervy a nebudou mít čím platit za raketově rostoucí ceny energií. Je pak otázka, zda protesty lidí budou ještě poklidné,“ okomentoval Jiří Paroubek, bývalý premiér a předseda ČSSD.

„Od předsedy vlády je to především neskutečně sprosté a ubohé. Pan Fiala si už dlouho ve své bohorovnosti nevidí do úst. Pokud takhle arogantní člověk sedí ve Strakově akademii, nic dobrého to naší zemi nemůže přinést. Ale dobře, že to řekl. Odstartoval tím začátek svého konce,“ domnívá se Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolory.

„Jestli proruskou silou je taková síla, která zlepšuje Rusku pozici vůči naší vlastní zemi, pak nejvíce prorusky se už řadu let chovají bruselští úředníci a jejich političtí přisluhovači v ČR, kteří zejména zelenou aktivistickou politikou nahnali naši zemi do závislosti na Rusku. Komentář Petra Fialy je podobným svalování viny na ostatní, jako když řekl, že za současnou situaci může selhání trhu. Místo přemýšlení nad tím, na koho svalí vinu, by měl premiér přemýšlet o tom, jak řešit energetickou krizi bez toho, aby si nechal radit v Německu. Zatím se drží hesla ‚Německo, náš vzor‘, ovšem právě německá politika ‚energiewende‘ je jednou z nejzásadnějších příčin současné drahoty. A místo přehodnocení této politiky Němci dál překrývají problémy roztáčením inflační spirály. Za posledních deset let dotovala německá vláda zelenou energii částkou 13,6 bilionu korun a za poslední půlrok rozdala 2,3 bilionu korun. Místo toho mohla postavit 30 jaderných elektráren a místo překrývání následků mohly být vyřešeny příčiny. Naše vláda vše hodlá řešit stejně, bude podporovat Green Deal a dál bude roztáčet inflační spirálu. Další demonstrace bude logicky následovat, ať už o nich Fiala nebo Kuba říkají cokoliv,“ vysvětlil Libor Vondráček, předseda Svobodných.

„Plně souhlasím s panem dr. Kubou. Je zřejmé, že politiku prostě nemůže a ani dělat by neměl člověk bez zkušeností s běžným životem. Pan současný premiér prostě naprosto selhal a na svůj post nemá. Jeho odchod by pomohl nejen ODS, ale snad i této zemi. Je mi líto. Ony ty signály, které věčně kamsi vysílá, nás nevedou do ráje, ale do pekel. Smutné, že to nevidí. A naše tragédie,“ konstatoval Jiří Koskuba, bývalý poslanec ČSSD, který je primářem interny v pražské nemocnici Na Bulovce.

„Jsou dvě věci, které bychom měli od sebe oddělit. Tou první je, kdo svolává demonstraci, a ta druhá, kdo na ni přišel. A strašně bych si přál, aby politici přestali užívat emoce a začali používat rozum. Lidem musíme nabídnout vizi místo strachu. Věřím, že většinu zúčastněných jsme schopni přesvědčit, pokud jim nabídneme řešení současné krize,“ upozornil Tomáš Zdechovský, europoslanec za KDU-ČSL.

„Velká část organizátorů demonstrace je známá svými proruskými postoji, ostatně je veřejně vyjadřují na své webové stránce. Pokud jde o samotné účastníky demonstrace, netroufnu si odhadovat, kolik z nich se s tím textem ztotožňuje zcela a kolik z nich ho podporuje třeba jen z části. Rozumím tomu, že někdo může mít pouze legitimní obavu ze zdražování a s proruským směřováním přítomných politiků vlastně nesouhlasí,“ uvedl Mikuláš Peksa, europoslanec za Piráty, předseda Evropské pirátské strany.

Ondřej Knotek, europoslanec za ANO.

„Lidé mají především obavy z rostoucích cen energií, potravin a všeho dalšího, i z pomalé, opožděné, případně nedostatečné reakce vlády. To byl hlavní motiv, proč většina z nich v sobotu na Václavské náměstí přišla. Vyjádřit své obavy a svou nespokojenost. Že mezi organizátory a řečníky byla celá řada ‚protisystémových‘ aktivistů protestujících i v minulosti proti jakékoliv vládě a požadující odklon od demokratických principů a pravidel parlamentní demokracie, vystoupení z EU a NATO, a příklon k Putinovu Rusku, je také neoddiskutovatelné. Stačí si přečíst dlouhodobé názory a vyjádření třeba jen dvou kandidátů na úřad prezidenta, kteří v sobotu na pódiu vystoupili: stalinisty Skály a krajně pravicového Blaška,“ okomentoval Libor Rouček (ČSSD), bývalý místopředseda Evropského parlamentu.

„Možná že demonstraci svolaly proruské síly, nicméně jsem přesvědčen, že většina demonstrantů přišla kvůli strachu z budoucnosti, jak utáhnou platby za energie, potraviny, čím budou topit... V tomto kontextu bylo vyjádření premiéra opravdu nešťastné. Je nutné změnit styl komunikace a mnohem více vysvětlovat i naslouchat,“ doporučil Patrik Kunčar (KDU-ČSL), senátor za obvod Zlín, místopředseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu ČR.

„Premiér svými výroky urazil desetitisíce lidí, kteří přišli demonstrovat především proti neschopnosti vlády. Osobně se mně samotnému nelíbila některá hesla vystupujících, to však neznamená, že budu ignorovat názory obyčejných lidí a ještě je znevažovat. Jednoduše se opět ukázalo, že premiér Fiala je neschopný ignorant, který přehlíží stav, v jakém se ocitla, především kvůli jeho nečinnosti, naše republika, její občané a firmy. Výrok tedy jednoznačně odsuzuji,“ prozradil Marek Novák, poslanec hnutí ANO, člen hospodářského výboru Poslanecké sněmovny.

„U pana Fialy každý, kdo má jiný názor, je proruský, ale nemohu se vyjádřit k organizátorům, jelikož nevím, kdo všechno za demonstrací stojí. Je na zamyšlenou, že vlastenecké strany nikdy nedostaly prostor v mainstreamových médiích, jako je Nova nebo Impuls, jako tato akce. Na akci však určitě přišli lidi, kteří se bojí o svou existenci, a ti nemají nic společného s proruskými silami, protože ceny všeho letí nehorázně nahoru a vláda Petra Fialy na ně kašle. Jediné, na co se zmůžou, je lidem nařizovat, na kolik stupňů budou topit a krčit rameny a vysílat signály,“ sdělila Karla Maříková, poslankyně SPD, místopředsedkyně výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny.

„Naštvaní lidé na náměstí určitě nejsou jen samí Putinovi fanoušci. V tzv. plánu svolavatelů ale odpudivě působil cíl očistit ČR od Ukrajinců a slib energie zdarma. Ultrapravice, která mezi svolavateli dominovala, asi žije v iluzi, že Putin od svého tlaku přes ceny potravin snadno ustoupí. Mít iluzi o ruském imperialismu je krátkozraké. Vláda musí být aktivnější především v oblasti eliminace dopadu krize evropské energetiky. Nečekat až co EU a přijmout opatření ještě před zahájením topné sezony. Konverze ekonomiky je pak věc dlouhodobější,“ okomentoval Jiří Dolejš, dlouholetý bývalý poslanec za KSČM.

„Vůbec nesouhlasím s vyjádřením pana premiéra Fialy, že demonstrace na Václavském náměstí byla iniciována lidmi, kteří podlehli ruské propagandě. Myslím, že to nemá s tím vůbec nic společného. Lidé jsou zneklidněni tím, jakým způsobem naše vláda přistupuje k energetické krizi, jak neumí řešit problém drahých energií a snaží se spíše malými dávkami pomáhat lidem, což je ale nedostatečné. Vůbec neřeší ten vlastní problém, kterým je, že bychom vlastní elektrickou energii měli napřed prodávat u nás a pak teprve někde v cizině a měli bychom si zajistit přímé dodávky plynu,“ řekl Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením.

„Premiér Fiala se cítí být silný ve své pozici a podle mě situaci podcenil. Domnívá se, že sto tisíc demonstrantů nic neznamená, a že je může všechny hodit do jednoho pytle. Samozřejmě že v davu byli i prorusky smýšlející lidé, komunisti a bůhví kdo ještě. Ale také tam nepochybně byla celá řada lidí, kteří se prostě bojí o svoji budoucnost. Premiér Fiala se je rozhodl onálepkovat a udělat z nich lidi, na jejichž názoru vůbec nezáleží. Udělal z nich lidi druhé kategorie. Jeho stranický kolega Kuba, ale i další politici, prokázali více smyslu pro realitu. Pokud se totiž povedlo dostat na Václavák sto tisíc lidí začátkem září, když ještě na většinu lidí následky krize plně nedopadly, znamená to, že v listopadu jich může být v ulicích třikrát tolik a demonstrace se mohou konat jedna po druhé, a mohou se klidně konat i ve všech velkých městech, a donutit i nemalý počet koaličních poslanců vládu potopit. Z premiéra Fialy se může velmi rychle stát politická mrtvola, a domnívám se, že pan Kuba už se na to těší. Nedělám si iluze o tom, jestli si pan Kuba myslí o demonstrantech něco pozitivního. Pravděpodobně ne. Ale umírněná slova nic nestojí...“ vysvětlil Luboš Zálom, místopředseda Svobodných.

„Nevím, kdo demonstraci svolal. Každopádně je potřeba přestat bagatelizovat obavy občanů z budoucnosti a lépe komunikovat v této krizové situaci. 70 tisíc demonstrujících je vysoké číslo. Osobně mám veliké obavy z hrozby radikalizace části společnosti, která je chudobou ohrožena. Radikalizace zevnitř může být další ruskou zbraní proti Evropě. Radikalizaci lze předejít adresnou pomocí lidem a trpělivou krizovou komunikací,“ okomentovala Adéla Šípová (Piráti), senátorka za obvod Kladno.

„Takto by premiér vystupovat neměl. Přes sociální sítě jsem se ho ptal, kdo by měl pořádat protivládní demonstrace, aby nedostal zároveň nálepku. Kdybychom to pořádali my, tak bychom dostali nálepku opozice, která to dělá v rámci volební kampaně. Kdyby to dělali odboráři, tak protože jeden z odborářských šéfů kandiduje na prezidenta, tak by to byla zase prezidentská kampaň. Obávám se, že politici, kteří se - někteří dokonce aktivně - účastnili protivládních demonstrací Milionu chvilek před parlamentními volbami, jsou titíž, kteří neunesou, když se na ulici sejdou lidi proti nim. To není za mě dobrá vizitka,“ řekl Patrik Nacher, poslanec hnutí ANO, místopředseda hospodářského výboru Poslanecké sněmovny.

„Premiér Fiala se tím prohlášením zařadil po bok takovým velikánům, jako je jeho oblíbenec Pavel Šafr z Fóra24. Nejenže oba dva hlásají nesmysly, ale na tom, co hlásají, je jasně patrná snaha o rozdělení národa! Což je nepřijatelné. Dávají rovnítko mezi ty, co uznávají Putinův režim, a ty, kteří jen mají strach o budoucnost a politika je jim ukradená. Jen se prostě bojí, že nebudou mít co dát dětem a čím jim zatopit nebo ohřát vodu na umytí. Naštěstí se už i v ODS ozývají hlasy, které Fialu mohou v dohledné době připravit o vliv. O moc ho připravit nelze, tu dávno nemá a jen lavíruje, aby udržel ten slepenec, co nám vládne, alespoň do švestek,“ uvedl Martin Herman, zastupitel hnutí ANO ve Středočeském kraji.

„Vyjádření předsedy vlády je nepravdivé a je to urážka lidí nespokojených s chováním vlády v krizi. Postup demonstrantů proti vládě to posílí,“ domnívá se Vlastimil Tlustý, bývalý ministr financí a předseda poslaneckého klubu ODS.

„Jelikož nejsem ani premiérův kolega, ani nemám ambice ho nahradit, mohl bych volit horší slova, ale pokusím se tak neučinit. Nejprve k tomu, zda měl, nebo neměl premiér pravdu. V jistém smyslu ano, když za proruské označil jen organizátory, a ne šmahem všechny účastníky. Ale podobnou pravdu měl i soudruh Štěpán v ČKD, když dělníkům vysvětloval, že nikde na světě děti nerozhodují o demisi vlády. Také měl asi na mysli studenty, kteří zahájili stávku, ale řekl to v nesprávnou dobu a na nesprávném místě a v podstatě tím skončil. Jinou otázkou je, že poslední dobou opět nálepkujeme oponenty. V 80. letech to byly prozápadní živly placené reakcí a emigranty. Dnes je to proruský šváb placený Kremlem. I v těch 80. letech byli někteří disidenti opravdu podporovaní emigrantskými kruhy, ale ne pak každý, kdo si zanadával, že nesehnal toaletní papír nebo favorita. A přesto i ten remcal od svého důvěrníka takovou nálepku získal. Dnes v tom bohužel pokračujeme. Já opravdu nehodlám zkoumat, zda jsou všichni organizátoři placeni Kremlem, nebo zda je štve vysoká cena energií. Já se té demonstrace neúčastnil proto, že podle mě nenabízí opravdové řešení problémů. Ale rozhodně bych si netroufl ten dav nazývat primitivy, flastenci a kdo ví, jaké přívlastky ještě dostanou. V podstatě se s vyzněním demonstrace shodnu pouze v jediném. Premiér minimálně vypadá, že neví, jak situaci řešit. Pod to bych se podepsal i samotnému Putinovi. Ostatně demonstrací proti Babišovi jsem se účastnil i je organizoval a dostávalo se mi podobných nálepek. Že v tom davu byli i velcí fanoušci Putina a Ruska je fakt, dost tam bylo i lidí, kterým Putin jen nevadí, ale i podle Gaussova rozdělení bych řekl, že drtivá většina byli jen naštvaní lidé. Podobně jako v tom listopadu 1989 bylo na Letné asi jen pár lidí, kteří opravdu chtěli demontovat socialismus a najet na otevřený volný trh s malým státem, ale jen je už štval Jakeš s Husákem a chtěli si sem tam něco koupit, nebo vyjet ven, jinak jim socialismus nevadil. A přesto byli také označováni za reakcionáře a vlastizrádce,“ popsal David Forbelský, předseda Svobodných v Libereckém kraji.

