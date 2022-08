Stokilový chlapec u Babiše. Kamarádi, jinak. Policista promluvil

reklama

Jeden z těchto hlasů pochází od policisty sloužícího v Praze, jehož pravé jméno redakce zná, jenž podotýká, že se běžně k práci svých kolegů nevyjadřuje, kvůli současné situaci, kterou označuje za „hon na čarodějnice“, se však k dvojici zásahů policie, jež jsou dennodenně propírané v médiích, rozhodl připojit svůj pohled.



První z velkých kauz otevřel zásah policistů na setkání někdejšího předsedy vlády v Českém Krumlově, o němž informoval server Forum24.cz a jeho šéfredaktor Pavel Šafr. Na videu, které vzbudilo rozruch, je vidět, jak jednu z odpůrkyň expremiéra sebrali neuniformovaní policisté a v poutech ji odvezli podle tvrzení serveru v neoznačeném autě na služebnu.

„Důchodci vcelku prudili, to jsem ignorovala. Ale byl tam takový vysoký chlapík, normálně oblečený, a on do mě pořád žďuchal. Dvacet minut, možná dýl. Tak já jsem to i obešla z druhé strany, aby do mě nežďuchal. Když tam pan Babiš skončil, já jsem ještě pěkně trpělivě šla kousíček před ním, aby měl před obličejem můj transparent, kde bylo napsáno: Už jsi skončil, Bureši. Nic hanlivého,“ popisovala následně žena pro server Forum24.cz, co incidentu přecházelo.



„Když jsme došli téměř k autu, pan Babiš mi řekl: Ty už taky jdi do prd*le. To mě pobavilo. Následně odjel, a když jsem se ohlédla, tak jsem si všimla, že tam stojí ten člověk, co do mě žďuchal. A do ženské se nežďuchá. Tak jsem šla k němu, stoupla jsem si na špičky, protože byl poměrně vysoký, a dala jsem mu facku. To bylo všechno,“ tvrdí.



Policie následně uvedla, že záběrům ze zadržení ženy předcházelo její fyzické napadení neuniformovaného policisty.

Záběrům na videu předcházelo fyzické napadení neuniformovaného policisty ze strany ženy. Z důvodu vyvrácení jakýchkoliv pochybností, policejní prezident Martin Vondrášek uložil bezodkladně Úřadu vnitřní kontroly PČR, aby prověřil taktiku a postup zakročujících policistů. https://t.co/QV4EFOhfsy — Policie ČR (@PolicieCZ) August 3, 2022

Podle policisty ve vyjádření ženy nefiguruje, zdali se ohradila už v průběhu potyčky a o tom, proč do ní muž několikrát strčil, jsou k dispozici jen spekulace.

Uvádí, že se žena fackováním policisty dopustila přestupku a následně ji odvedl Útvar speciálních činností služby kriminální policie a vyšetřování. Podotýká, že to, že dala facku policistovi, je nakonec možná dobrá zpráva, protože pokud by podobně fyzicky zasáhla proti někomu jinému, mohlo se vše akorát vyostřit, jelikož jí to dotyčný „mohl vrátit“.



To, že muži od kriminálky na sobě nemají uniformy, je dle policisty běžné. Informaci o neoznačeném vozidle odmítá. Žena dle něj byla na místně příslušné obvodní oddělení eskortována řádně označeným služebním vozidlem v civilním provedení, což dokládá kartička Policie za čelním sklem.

„Eskortu provedli oni, protože to tak bylo dle mého názoru z taktického hlediska nejrozumnější. Stejně museli na oddělení sepsat úřední záznam a záznam o zajištění osoby, a kdyby paní odváželi kolegové ze služby pořádkové policie (uniformy), tak by kvůli ní musely jet dvě auta a na opatření by místo dvou policistů chyběli 4,“ vysvětluje.

Druhým – a ještě kontroverznějším – se stal zásah v Borovanech. Server Respekt jej popsal takto: „Mladý muž, vypadá jako odrostlé dítě a přišel sem s maminkou, která stojí vzadu poblíž odpůrců Babiše, se utrhne z davu posluchačů Babišova projevu, sebere mu reproduktor i se stojanem a běží s ním pryč. Na protější trávník za silnicí. Tam ho dožene Tünde Bartha a něco mu říká, pak další lidé ze štábu, mládenec jim reproduktor vydává. Pak ho zalehnou tři muži v civilu, co vypadali jako ochrankáři. Ukáže se, že jsou to policisté. Nasadí mu pouta a vedou ho ke zdi kláštera na náměstí, pak na nádvoří, pak ho odváží uniformovaná hlídka, která se tu objevila, někam pryč. Když chlapec ležel na zemi, jeho matka ho bránila.“



„Později v telefonu její syn Jakub, zrovna skončil osmou třídu, líčí, proč to udělal: Nemohl prý už poslouchat, jak Babiš lidem lže, chtěl mu v tom zabránit. ‚Zrovna říkal, že ti odpůrci jsou voliči Bartoše a jsou najatí, to mě naštvalo, lhal už i předtím,‘ říká. ‚Říkal jsem si – to přece nejde, aby takhle lhal. Byl to okamžitý nápad. Pak mně někdo z toho jeho štábu dohnal a říkal, ať to vrátím, došlo mi, že je to blbost, tak jsem to vrátil. Pak mi ti muži řekli Prokažte se a ten v růžovém triku mi ukázal placku, ale já jsem nevěděl, co to je, prokázat se, ani že jsou to policisté, tak jsem zkusil utéct a řekl jsem jim, ať jdou do hajzlu. Prý jsem do jednoho i žduchl, to už nevím‘,“ líčí dále server s výpovědí autistického chlapce.

„Pak ho zalehnou tři muži v civilu, co vypadali jako ochrankáři. Ukáže se, že jsou to policisté.“??



Jak je možné, že policisté bez uniforem nosí BUREŠOVU KŠILTOVKU a zaklekávají žáka 8. třídy???Proč dělá @PolicieCZ běžnému poslanci za naše peníze "ochranku" a terorizuje lidi? pic.twitter.com/QyE22vGvUD — Vladimír Sedláček???????????? (@VladimrSedlek1) August 4, 2022

Zásah vzbudil velkou nevoli veřejnosti a s prací svých kolegů nebyl spokojený ani policejní prezident Martin Vondrášek. „Informacemi zveřejněnými v souvislosti se zákrokem Policie ČR v Borovanech jsem naprosto znechucen. Celou věc proto předám k prošetření Generální inspekci bezpečnostních sborů,“ pustil se Vondrášek do zasahujících policistů.

1/2 "Informacemi zveřejněnými v souvislosti se zákrokem @PolicieCZ v Borovanech jsem naprosto znechucen. Celou věc proto předám k prošetření Generální inspekci bezpečnostních sborů." https://t.co/mcoG1AVRVu — Policie ČR (@PolicieCZ) August 4, 2022

Příslušníky policie nešetřil ani ministr vnitra Rakušan. „Naprosto chápu rozhořčení a zděšení veřejnosti ze včerejšího zásahu policie a zcela ho sdílím. Jsem rád, že policie ústy policejního prezidenta zákrok jednoznačně odsoudila a bude ho řešit,“ vyjádřil se ministr k zásahu.

Dle pražského policisty ale není vše takové, jak na první pohled vypadá. Upozornil, že čtrnáctiletý hoch na setkání Babiše s příznivci dorazil se svou matkou již dříve a jak se objevuje na videu šířeném na sociálních sítích, na dřívějším Babišově mítinku v Třeboni již například kopal do jednoho z vozů.

Delal bordel, stejne jako na predchozim srazu kopal do ciziho auta… pic.twitter.com/VPZ20B2VDN — Robin Trollood (@trollood) August 5, 2022

Ale zpátky k samotnému zásahu v Borovanech. „Drobný, fousatý, přibližně stokilový chlapec, který trpí nějakou formou autismu a rozhodl se sebrat reproduktor včetně stojanu. Následně byl konfrontován osobami pravděpodobně ze štábu Babiše a dále pracovníky kriminálky, která byla nasazena na opatření. Někdy se vám může stát, že kriminálka s vámi jede třeba v metru (u nás v ČR tedy pouze v Praze) a vůbec o tom nevíte. Těm odmítal prokázat totožnost, a ještě se dal na útěk, proto byl chycen a byly použity donucovací prostředky, a to dle fotek hmaty a chvaty. Následně byl opět eskortován na obvodní oddělení,“ popisuje situaci policista ze své perspektivy.

Podotýká, že „pro zakročující policisty v ten okamžik šlo o podezřelého z krádeže, a to buď dle § 205/1a trestního zákoníku, nebo podle § 8/1a bod. 1 zákona o přestupcích“ podle výše škody.



„Ten hoch rozhodně nevypadá na to, že by se mělo jednat o osobu zjevně mladší 15 let, a tím, že neprokázal totožnost ani nebylo možné toto zjistit. Jinak co se týká výše uvedených donucovacích prostředků, tak policisté mohli použít jakýkoliv donucovací prostředek, který umožní dosažení účelu sledovaného zákrokem, jelikož omezení platí pro osoby, které jsou zjevně mladší, či zjevně trpí nějakou chorobou. Na tyto osoby je možné užít pouze hmaty, chvaty a pouta. Takže absolutně bez pochybení. Co se týká klečení na krku, tak to to rozhodně není. Fixuje mu pravou holení hlavu a vnější část kolene má někde nad úrovní lopatky. Ale tahle technika už byla tak probíraná, že si jí můžete v klidu dohledat,“ odmítá výtky.

K samotné Babišově kšiltovce na hlavě jednoho z policistů však míní, že to „byla blbost“. „To bezpochyby, nicméně pokud tvrdí, že jí rozdávali a vzal si jí a následně potřeboval na něco volné ruce (zmrzlina + třeba mobil), tak kam si chcete dát kšiltovku? Navíc na fotkách je vidět, že pod ní má svojí, kšiltem dozadu,“ podotýká policista.



Ve svém příspěvku také odmítá, že by jej kdokoli mohl označit za příznivce expremiéra Babiše. „Babiše mám rád asi podobně, jako když šlápnu na kostku lega či si nakopnu palec o roh nábytku a rozhodně jsem ho nevolil a volit nebudu,“ jasně kontroval případným reakcím, jež by jej pojily s někdejším předsedou vlády.

