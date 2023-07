Stop penězům Ukrajině, hřměl Trump. Zděšení: ,,On může vyhrát.”

reklama

Přední kandidát Republikánské strany v prezidentské volbě Donald Trump v sobotu promluvil před davem několika tisíc podporovatelů ve městě Erie v Pensylvánii. Bývalý prezident na předvolebním shromáždění opět projevil odhodlání probojovat se zpět do Bílého domu. „Sedm let bojujeme bok po boku, abychom zachránili náš národ před zlovolnými silami, které ho skutečně nenávidí a chtějí ho zničit, a některé z nich přicházejí zevnitř," sdělil Trump zcela zaplněnému stadionu, jehož kapacita přesahuje 9 tisíc. „Blížíme se k nejdůležitější bitvě našeho života. S vaší pomocí velmi snadno zvítězíme v pensylvánských primárkách a vyženeme křiváka Joea Bidena z Bílého domu,“ vzkázal burácejícímu davu Trump, který v průzkumech nadále s přehledem vede jako Bidenův hlavní opoziční vyzyvatel.

Trump ve svém sobotním vystoupení současného prezidenta Bílého domu ani trochu nešetřil. Hned na úvod se nechal slyšet, že osmdesátiletý Biden, jenž bude příští rok obhajovat svůj mandát, je „nejhorším a nejméně kompetentním prezidentem v historii“, který Ameriku „posouvá na pokraj jaderné války.“ To ale není všechno. „Nejen že je Joe Biden nejhorším a nejméně kompetentním prezidentem v dějinách, který nedá dohromady dvě věty. Je také nejzkorumpovanějším prezidentem,“ prohlásil Donald Trump.

„Bidenova rodina dostala miliony dolarů od Ukrajiny. Nyní Ukrajina dostává miliardy dolarů od amerického daňového poplatníka. Joe Biden nás zavlekl do globálního konfliktu kvůli Ukrajině, stejné zemi, která jeho rodině zaplatila tyto miliony dolarů. Vzhledem k této informaci by americký kongres měl odmítnout schválit byť jen jedinou další platbu Ukrajině z našich vyčerpaných zásob,“ řekl Trump na předvolebním shromáždění o ukrajinském skandálu Bidenovy rodiny. Joe Biden a jeho syn, Hunter Biden, podle zprávy FBI údajně donutili generálního ředitele ukrajinské energetické společnosti Burisma, Mykolu Zločevského, aby jim zaplatil miliony dolarů za to, že mu pomohli se zbavit generálního prokurátora Viktora Šokina, který firmu vyšetřoval. Biden přiznává, že tehdy jako viceprezident vyvíjel na Kyjev nátlak, aby Šokina nechal odstavit z funkce, a dokonce Ukrajině hrozil zadržením americké finanční pomoci v hodnotě miliardy dolarů. Hunter Biden v té době působil ve správní radě společnosti Burisma Holdings, kterou Šokin vyšetřoval.

Nyní Spojené státy podporují válčící Ukrajinu masivními dodávkami zbraní, munice a další materiální pomoci. Analýza ukazuje, že od 24. ledna 2022 do 31. května 2023 Ukrajina stála amerického daňového poplatníka 76,8 miliard dolarů. Z toho víc než polovina (46,6 miliard) činí vojenská pomoc. Množí se však spekulace o tom, jak to bude po dalších prezidentských volbách, které proběhnou příští rok na podzim. Hlavní republikánský kandidát se totiž k neomezené podpoře Kyjeva staví kritičtěji než současný rezident Bílého domu. „Kongres by měl zablokovat každou další dodávku z našich vyčerpaných zásob zbraní na Ukrajinu, dokud FBI, ministerstvo spravedlnosti a daňový úřad nepředají všechny důkazy o korupčních obchodních transakcích Bidenovy zločinecké rodiny,“ prohlásil v sobotu Donald Trump v Pensylvánii.

Bývalý prezident na předvolebním shromáždění rovněž kritizoval přesuny amerických jednotek na starý kontinent. „Kongres by měl zablokovat Bidenovo nedávné povolání záložních sil. Posíláme nyní vojáky do Evropy, aby bojovali. Posíláme vojáky, čímž podněcujeme eskalující konflikt,“ uvedl ve svém projevu Trump. „Život žádného Američana by neměl být ohrožen kvůli tomu, že se křivák Joe nechal uplatit. Je to zkorumpovaný prezident,“ dodal opoziční lídr.

Mainstreamová média podle Trumpa „chtějí Pulitzerovu cenu za to, že budou psát ,Rusko, Rusko, Rusko'.“ Narážel na kauzu „Russiagate“, kdy řada médií tvrdila, že ruské tajné služby ovlivnily americké prezidentské volby v roce 2016 právě ve prospěch Donalda Trumpa, načež se ukázalo, že to nebyla pravda. „Brzy budou muset ty Pullitzerovy ceny vrátit,“ rýpl si Trump.

Exprezident také promluvil o trestních řízeních, která jsou proti němu vedena. Ty dlouhodobě označuje za politické procesy, jejichž cílem má být dostat jej z politiky a zabránit mu v další úspěšné kandidatuře do Bílého domu. „Neobviňují mě, ale vás. Já jim jen náhodou stojím v cestě," sdělil mnohatisícovému davu v Erie a dodal: „Pokaždé, když mě radikální levicoví demokraté, marxisté, komunisté a fašisté obžalují, považuji to vlastně za velké vyznamenání..... Protože jsem obžalován za vás." Trump nyní čelí obviněním ve dvou trestních kauzách, přičemž první se týká údajného falšování obchodních záznamů a druhá neoprávněného nakládání s utajovanými informacemi.

Trestní kauzy však Trumpovu enormní popularitu nezlomily ani neoslabily. Exprezident nadále jednoznačně vede v celonárodních průzkumech, které mu přisuzují pozici nezpochybnitelného lídra republikánské opozice. Podle dat z 27. července Trumpa jako kandidáta do Bílého domu preferuje 52,4 % republikánských voličů. Druhý Ron DeSantis pak zaostává daleko za ním s necelými 16 %, přičemž jeho podpora dlouhodobě klesá. Žádný z dalších republikánských politiků ucházejících se o nominaci své strany nedosahuje ani na 10 %.

Že Trumpovy šance na návrat do Bílého domu rostou, už přiznává i stanice CNN, která s bývalým prezidentem nemá zrovna nejvřelejší vztahy. V článku nesoucím nadpis „Trumpovy šance na další vítězství jsou velmi reálné“ podotýká, že Trump je v dosud nejsilnější pozici na zisk dalšího mandátu. V průzkumech má větší podporu než všichni ostatní republikánští kandidáti dohromady. Průzkumy dále ukazují, že souboj Trumpa s Joem Bidenem by nyní dopadl těsně vyrovnaně, přičemž není zřejmé, kdo z nich by vyhrál.

