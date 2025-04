Strach v Evropě. Profesor Sachs tuší kolaps Ukrajiny

Český politik a publicista Josef Skála přivítal ve svém pořadu světově uznávaného ekonoma a politologa Jeffreyho Sachse, dlouholetého poradce generálního tajemníka OSN. Diskuse se zaměřila na aktuální geopolitické výzvy, od války na Ukrajině přes napětí mezi USA a Evropou až po krizi na Blízkém východě. Sachs ve svých odpovědích kritizoval americkou i evropskou politiku, zdůraznil potřebu diplomacie a varoval před nebezpečím eskalace konfliktů. Anketa Dělá Donald Trump svou práci dobře? Ano 94% Ne 3% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 2163 lidí

Prvním tématem rozhovoru byla válka na Ukrajině a šance na obnovení bezpečnostní architektury. Sachs připomněl, že klíčovou příležitostí k ukončení konfliktu byl istanbulský proces z dubna 2022, který však byl podle Sachse zmařen zásahem bývalého britského premiéra Borise Johnsona.

„USA by měly pochopit, že dohoda mezi Ukrajinou a Ruskem tehdy už byla dosažena. Mohla být základem pro ukončení války před třemi lety a mohla jím být i dnes,“ uvedl Sachs. Zároveň však poukázal na hluboké rozdělení v americké politice: „Biden byl velmi rusofobní a téměř se těšil na válku na Ukrajině. Trump se snaží válku ukončit, ale jeho tým je rozdělený mezi jestřáby, a ty, kdo chtějí dohodu s Ruskem.“

Evropa podle něj zůstává v zajetí válečné rétoriky: „Evropa je plná válečných štváčů. Místo aby jeli do Kyjeva po sté, měli by evropští lídři jet do Moskvy a pozvat Putina na jednání.“

Skála se ptal na motivace prezidenta USA Donalda Trumpa. Sachs jeho přístup označil za chaotický a nekonzistentní, s prvky pragmatismu, ale i nebezpečného nacionalismu. „Trump věří v ‚Ameriku na prvním místě‘, není multilateralista. Na jednu stranu nechce válku s Ruskem ani s Čínou, na druhou stranu vede obchodní válku, která má poškodit Čínu. Jeho politika je plná amatérismu – mění názory hodinu od hodiny, vydává nařízení bez přípravy,“ řekl Sachs.

Psali jsme: Profesor Jeffrey Sachs: Třicetiletý projekt USA v Evropě. Neříkali o něm pravdu

Pokud jde o Ukrajinu, Sachs předpokládá, že Trump nepožádá Kongres o další financování války, což by znamenalo kolaps ukrajinského odporu: „Bez americké podpory Evropa rozdíl nedohoní. Pokud nedojde k dohodě, Ukrajina bude poražena.“

Vztahy mezi USA a Evropou jsou podle Sachse na nejhorší úrovni za desítky let. Trump Evropu ignoruje, zatímco evropští lídři – včetně Ursuly von der Leyen nebo pravděpodobného německého kancléře Merze – podle něj postrádají vizi. Anketa Byly zločiny Davida Kozáka dostatečně a uspokojivě vyšetřeny? Byly 1% Nebyly 96% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 5607 lidí

„Evropa potřebuje koherentní strategii – ekonomickou, bezpečnostní i diplomatickou. Místo toho panuje strach a reakce na americké kroky. Leyenová chce 800 miliard na militarizaci, ale nikdo se neptá: Proč? Kvůli válce, nebo diplomacii?“

Sachs také kritizoval evropskou závislost na USA a neschopnost bránit své zájmy: „USA rozbily ekonomické vazby mezi Evropou a Ruskem. A Evropa ani neprotestovala, když USA zničily Nord Stream – přestože to avizovaly roky dopředu.“

V otázce izraelsko-palestinského konfliktu Sachs ostře odsoudil politiku izraelského premiéra Benjamina Netanjahua: „Netanjahu je válečný zločinec. Jeho cílem je zabránit vzniku palestinského státu a zatáhnout USA do války s Íránem.“ Řešení podle něj existuje: „USA by měly uznat Palestinu jako členský stát OSN a zrušit veto. To by otevřelo cestu k normalizaci vztahů. Ale Netanjahu nechce mír – chce ovládat celý region.“

Na závěr Sachs vyzval k mezinárodní spolupráci intelektuálů a vědců, kteří by pomohli překonat válečnou rétoriku: „Potřebujeme kolektivní bezpečnost a využití technologií pro lidský pokrok. Politici by měli přestat s primitivním válečným štvaním.“

Skála tuto vizi ocenil a vyjádřil naději, že Sachsova myšlenka globální sítě osvícených osobností se do příštího setkání v Praze na podzim 2025 více konkretizuje.