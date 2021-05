Strach, vydírání. Advokátka Hamplová nejen k vakcínám a testování

Jana Zwyrtek Hamplová, advokátka, má za to, že současný systém, který tlačí zaměstnance ke covidovým testům, stojí na strachu a vydírání a je jen otázka času, než se nějaký občan konečně vzepře. A až se tak stane, bude podle Hamplové zajímavé sledovat, jak to dopadne. Varovný vzkaz poslala do škol a obočí pozvedla i nad vakcínami proti nemoci covid-19.

„Stát nemyslel na řadu jiných řešitelných situací. Když do školy přijde dítě bez rodičů, je tak zvyklé, má to třeba kousek, a najednou mu řeknou: „Hele, Pepíčku, ty se musíš vrátit domů.“ Ale doma není žádný zákonný zástupce. Kdo odpovídá za to, když ho přejede auto? Škola, protože ho nepustila do školy. Takže momentálně je situace taková, že rodiče mají jednu jedinou možnost: nechat dítě doma, postarat se o něj, zajistit mu vzdělávání. Už vznikají komunitní centra, která budou vzdělávat, pomáhat si – a podávat žaloby k soudu,“ doporučila advokátka.

Jako máma a babička prý v obecné rovině nemá nic proti očkování, ale zdá se jí, že vakcíny na covid-19 nejsou dostatečně ozkoušeny.

„Ale s tímto očkováním mám problém, protože jsou okolo něho obrovské politické tlaky. A říkám si, co je primární, jestli očkování, nebo jestli se bude brát z východu, ze západu, ze severu nebo z jihu. Podle mě by nám to mělo být úplně jedno, měli bychom mít jasné a věrohodné informace, že to brání covidu. Hovořila jsem o tom s lékaři, kteří říkali, že je to zejména na posílení imunity, ale u zdravých lidí, kteří subjektivně nemají žádné trable, to naopak může poškodit zdraví. Ale říkám, spoléhám se na informace od lékařů, které jsou velmi protichůdné,“ uvedla advokátka.

„Tak si říkám, že se to překotně zavádí. Vím, že se aplikují seniorům a podobně. Já k tomu přistupuji velice zdrženlivě, protože je to na mě moc rychle. Jiné vakcíny se vyvíjely a zkoušely léta. Potom mi velmi vadilo, že tady nebyly přístupné léky, které jinde přístupné byly, podepsala jsem i petici za přístupnost těchto léků. A zde bych se vrátila k tomu, že se strašně moc snažíme o prevenci včetně očkování, očkování je preventivní věc, a naprosto se rezignovalo na uzdravování nemocných. Totálně se rezignovalo na všeobecnou zdravotní péči, byť je zakotvena v ústavě. Už jsem v jiných rozhovorech říkala a psala, že jen v mém okolí, nejsou to masy lidí, jsou tři zanedbané zápaly plic, kdy covid oslabil imunitu. A pak lidem, kteří jsou k těmto nemocem náchylní, zejména s plicními onemocněními, nebylo dodnes vysvětleno, co očkování vlastně znamená. Jestli píchnutí do těla bude zabíjet covid, nebo co to v těle působí,“ pokračovala dál.

Osobně se domnívá poté, co si vyslechla názory některých lékařů, že by děti neměly být očkovány proti covidu.

Samotnou by ji také zajímalo, co se stane ve chvíli, až se někdo odmítne nechat očkovat a přijde kvůli tomu o práci. Takový člověk by se podle jejího názoru mohl obrátit na soud, a je otázka, jak takový soud rozhodne.

„Toto je pro mnohé obrovský risk. Je to výpovědní důvod, který v našem právu neexistuje. Očkování doposud není povinné, a oni moc dobře vědí, proč není povinné. Kdyby bylo povinné, tak stát zodpovídá za všechny důsledky, které jsou s tím spojeny, a toho se bojí. To je pro mě argument pro obrovskou opatrnost proti tomu očkování,“ konstatovala Hamplová s tím, že stát zatím nedokázal zajistit dostatek bezpečných vakcín, takže ani nemůže chtít po lidech, aby se nechali povinně očkovat, např. kvůli požadavku zaměstnavatele.

Podobně je to s testováním. Podle Hamplové nemá zaměstnavatel právo požadovat informace o tom, zda váš covid test dopadl pozitivně, nebo negativně. Lidé to ale zaměstnavatelům prozrazují, protože mají strach, že přijdou o práci.

„Já jsem se na to těšila, ale zatím všichni poslouchají. Neřekla bych, že to je na naší dobrovolnosti. Pokud je někdo vydírán tím, že přijde o práci, tak to není založeno na dobrovolnosti, ale vydírání. Je to otázka jiného právního pohledu,“ konstatovala Hamplová.

„Oni to všichni respektují, protože mají strach o práci, takže je to založeno na strachu lidí, že přijdou o práci, a nebudou moci svou práci vykonávat. A to rozhodně není založeno na právním argumentu. Pandemický zákon se přijímal strašně rychle a nekvalitně, k tomu se možná ještě dostaneme, takže udělali A, tedy, můžeme přikázat zaměstnavatelům testovat. A zapomněli na to, že se musí dát do ruky i právní argument zaměstnavatelům, na základě kterého to můžou nařídit svým zaměstnancům. Takže oni mi jako zaměstnavateli mohou nařídit: ‚Testujte svoje sekretářky.‘ Ale sekretářky, které právo umějí líp než leckteří ministři, řeknou: ‚Dobře, ale máš nějaký paragraf?‘,“ dala příklad advokátka.

Má pocit, že se polečnost vlastně vrací do komunistických časů. Komunisté také vládli s pomocí strachu a rozhodovali o tom, kdo se smí podívat za hranice a kdo ne. Teď se bude dít totéž, jen nástrojem nátlaju nebude výjezdní doložka, ale covid pas.

„Ale není možné takto selektovat lidi, protože to je otázka té přirozené inteligence, protože bude-li někdo očkovaný, tak proč by se měl bát sedět v letadle vedle neočkovaného? Proč by se měl bát, když je očkovaný a chráněný? Takže je to o mediální masáži. A je neskutečné, co se v médiích kolem koronaviru udělalo. Mám poměrně přehled, ale když jsem chtěla přehledy o počtu úmrtí a podobně, tak po mně chtěli za tyto informace 26 000. Tak jsem si je potom během devíti minut našla na internetu,“ pokračovala.

Nakonec popsala svůj vztah k vládě.

„Já jsem měla na Facebooku takovou metodu, že když mi začali psát: ‚Paní magistro, nemusíte mít pravdu, třeba je testování potřeba‘, a tak dále, tak jsem na to měla jedinou odpověď: ‚Pane, paní, říkám ano, může to tak být, nemusím mít pravdu. A vy skutečně můžete více věřit této vládě, panu Babišovi, panu Hamáčkovi, a vyjmenuji ministry, skutečně jim můžete věřit, že je vše perfektní. Pokud jim takto věříte, tak vás obdivuji, a gratuluji vám k tomu. Mohou mít pravdu. Ale já jim nevěřím ani slovo‘,“ zdůraznila.

Vládě a státu prý přitom moc velké problémy nehrozí, kdyby chtěli lidé žalovat zanedbání péče o zdraví, museli by podle advokátky pravděpodobně žalovat konkrétní nemocnici, a nikoli stát.

„Myslím, že by museli žalovat nemocnice, protože stát neodpovídá za primární porušení zdravotní péče. Proto mi schází, že se nebouří ani zdravotnická zařízení. Ale chápu je, když jsou zahlceny tím, co se na ně hrne. Pořád musí na covidových odděleních lítat v oblecích, třebaže jsou očkováni a třikrát promořeni. Někteří lékaři mi soukromě píší, že vůbec nechápou, proč se musí potit v tom svinstvu. Ale lékaři primárně, aspoň ti, které já znám, žijí svou prací, péčí o zdraví, a nemají zájem vstupovat do těchto konfliktních témat. Takže se divím nemocnicím, že se trochu nebrání. Divím se školám, že to na sebe nechají hrnout. Jediný, kdo z toho paradoxně vyjde nejlépe, bude stát, který dává veškerá opatření. A stát, to jsou jednotliví ministři. Dneska si dělám legraci, jestli nemají na ministerstvech rotační způsob, už se ztrácí přehled, kdo je čí ministr a čeho. Takže stát to potom odnese nejméně, protože nemá přímou odpovědnost. Přímou odpovědnost nesou školy, zdravotnická zařízení a zřizovatelé, obce a města. To mě štve, protože moje doména jsou obce a města a veřejné právo,“ konstatovala advokátka.

