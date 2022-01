Strach z Babiše. Kmenta ho pořád má, řekl to

Investigativní novinář Jaroslav Kmenta má za to, že Andrej Babiš udělá úplně všechno, aby se udržel ve vysoké politice. Zkusí to přes úřad prezidenta. Šéf hnutí ANO si je prý totiž vědom, že prohrál bitvu, ale nikoli válku a chce využít veškeré obranné prostředky, k nimž si za 20 let rozmachu svého podnikání dopomohl. Včetně případné prezidentské imunity. Podle Kmenty má Babiš k dispozici opravdu širokou síť kontaktů především v bezpečnostních službách. I v tajných službách.

reklama

Jaroslav Kmenta se snažil podívat tzv. do kuchyně celé řadě podnikatelů různého druhu. Např. Radovanu Krejčířovi, který si od roku 2015 odpykává pětatřicetiletý trest. Byl uznán vinným z pokusu o vraždu, z únosu i držení drog.

Vedle Krejčíře se ale Kmenta věnuje i bývalému premiérovi Andreji Babišovi. Napsal o něm už tři knihy. V rozhovoru pro Český rozhlas zdůraznil, že se Babišovi bude věnovat dál, i když již nebude předsedou vlády. Šéf hnutí ANO prý totiž dobře ví, že v podzimních sněmovních volbách v minulém roce prohrál bitvu, ale nikoli válku a zbraně hned tak nesloží.

„Babiš prohrál bitvu, ale ne válku. A on to moc dobře ví, takže se bude snažit o comeback ve vysoké politice ještě prostřednictvím úřadu prezidenta. A udělá pro to úplně všechno,“ prohlásil Kmenta.

Udělá všechno, aby si zachoval imunitu a dobrý obraz u části veřejnosti. Včetně toho, že se pokusí stát prezidentem, aby onu imunitu měl, myslí si Kmenta.

Celý rozhovor naleznete zde

Lidé by podle Kmenty měli vzít v potaz, že Babiš se snažil chod státu ovlivňovat už dlouho před tím, než se stal politikem. Už od konce 90. let minulého století. A prý se mu podařilo na různé posty dostat sobě nakloněné lidi. Když se stal premiérem, podle Kmenty celou svou pavučinu už jen dolaďoval. Především v bezpečnostních složkách. Tajné služby jsou prý teď plné jeho lidí.

„On má své lidi rozesety všude. Myslím, že co do personálního obsazení – od vrcholných pozic až po ty nižší – můžeme s čistým svědomím říct, že třeba takové Vojenské zpravodajství je Babišovo pole. To, co udělal v civilní rozvědce, je Babišova práce a dlouhou dobu tam nikomu jinému ,pšenka nepokvete‘.“

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„To, co prostřednictvím svých lidí dokázal udělat s Generální inspekcí bezpečnostních sborů nebo s tajnou službou BIS, to prostě nemá obdoby. Tady se každý významný politik za posledních dvacet let snažil bezpečnostní složky státu ovládnout a vždy jsme to monitorovali a poukazovali na to. Ale nikdy to nedosáhlo takové úrovně jako v případě Andreje Babiše, který z toho udělal v podstatě stát ve státě.“

Vláda Petra Fialy to podle Kmenty bude mít opravdu těžké, pokud bude chtít zpřetrhat tuto Babišovu síť.

Psali jsme: Lipavský a spol., horor. Kmentův řev. Hráč Zeman si to dělá po svém. Přišly i urážky „Prezident Šarapatka“ udělil svá vyznamenání. Halík, Geislerová, Koudelka. A některá od Zemana by se prý měla odebrat Zeman: Vykoukl Halík. Fridrichová šla ještě dál. Leč úspěch nenastal „Odporné! Koňská hlava v posteli? Mafie!“ Vondráček tajně u Zemana. Václav Moravec se neudržel. A nejen on

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama