Straší nás muslimy a sudetskými Němci. EU jsme my. Hajme lidská práva, nebo si podřízneme větev. To vše nám odkázal Palach, napsali Saša Vondra, Placák, Standa Penc a jiní

Dnes ke třicátému výročí neúspěšného pokusu vydali prohlášení všichni tehdejší zúčastnění- s výjimkou už nežijících Václava Havla a Jany Sternové. Podepsáni byli Dana Němcová, David Němec, Jana Marco (známá poslankyně a mluvčí ODS jako Jana Petrová), Stanislav Penc, Petr Placák, Ota Veverka, Alexander Vondra a Josef Žáček.

Anketa Považujete Jana Palacha za hrdinu? Považuji 15% Nepovažuji 85% hlasovalo: 12861 lidí

Apel Jana Palacha podle nich platí i dnes a je jím především „odpovědné občanství“. „Svým činem, který neměl v našich krajinách obdoby, nastavil Jan Palach nově laťku hrdému, nepoddajnému, nebojácnému, nikomu a ničemu nepoklonkujícímu češství a vyzval nás k odpovědnému občanství,“ píše se.

Základem tohoto odpovědného občanství je podle nich opuštění dělení my- oni. To je prý „poddanská mentalita, kterou v nás po desetiletí pěstoval komunistický režim, tedy žít si v ulitě svého soukromí a o nic se nestarat, na prvním místě o věci veřejné“. Odpovědné občanství podle nich znamená, že je to náš stát a my za něj neseme odpovědnost.

CELÉ PROHLÁŠENÍ ZDE

A z toho vyplývá i poučení pro dnešek: „Odmítněme politiky, kteří českou společnost uměle rozdělují, aby se pak mohli představit jako strážci českých národních zájmů: staví Prahu proti venkovu, intelektuály proti národu, eurofily proti eurofobům. Je to propagandistický trik, s jehož pomocí sbírají politické body populisté a demagogové, kterým jde o vše jiné, jen ne o blaho této země“.

Uzavřený systém, kde se dostávala k moci hnutí strašící nepřítelem, prý vždy byl předobrazem kulturního i ekonomického úpadku. Takovým nepřítelem prý může být kdokoliv. „velkokapitalisté, česká šlechta, finančníci, sudetští Němci, židovští spoluobčané, Romové, máničky, samozvanci a ztroskotanci, pravicoví oportunisté, revanšisté, žoldáci imperialismu, nebo dnes imigranti či muslimové“.

Občansky vyspělá společnost prý nevěří na spasitele. „Odmítněme svět, který se dělí na zrádce a vlastence, našince a nepřátele. Charta 77 se v minulém režimu ustavila jako občanská iniciativa, ve které se sešly názorově, kulturně, sociálně rozdílné ba protichůdné skupiny lidí, které však pojilo to základní: starost o veřejný prostor, který je všem společný, protože bez toho, aby fungovala základní komunikace mezi lidmi, nemůže společnost existovat,“ vyzývají signatáři.

Bohatě prý stačí „Masarykovský program nebát se a nekrást“. Ten sám stačí k odmítnutí demagogů, kteří nás chtějí „vystrašit, aby nám pak prodali své zkažené a předražené zboží“.

Připomínají, že český stát byl od desátého století součástí „latinské západní Evropy“. „Evropská unie je v dějinách naprosto unikátní projekt spolupráce velkých s malými, bohatých s chudšími na základě rovnoprávnosti a dobrovolnosti,“ vysvětlují.

Nejsme my a na druhé straně Brusel. „Evropa je naše civilisace a neseme za ni odpovědnost,“ burcují. Neodmyslitelnou součástí této civilizace jsou také lidská práva. „Hajme lidská práva, braňme lidská práva, nevzdávejme se jich kvůli byznysu, protože tak si sami pod sebou podřezáváme větev – pod tím, co Evropu dělá Evropou,“ uzavírají autoři prohlášení.

Psali jsme: A hele: Matěj Stropnický pojednal téma Jan Palach tak, že už do kavárny nevkročí. Už mu myjou hlavu

Komunista, estébák. U Babišovy kytice pro Palacha se na Filosofické fakultě hromadí urážlivé vzkazy

Jan Palach je světlo, které překonalo tmu. Ale dnes znovu ožívají síly kolaborace s cizí mocí, píše Daniel Herman



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: jav