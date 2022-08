Strašné! Omezení teplot se drsně vrací z vládních kruhů

reklama

Ministr průmyslu a obchodu za STAN Jozef Síkela před pár dny přišel s návrhem vyhlášky, podle které by se mělo ve veřejných budovách, ale i v soukromých prostorách snížit vytápění. Z obvyklých 20 stupňů na 19, nebo na toaletách dokonce na 18 stupňů. Ve vyhlášce jsou zmíněny i domovy pro seniory a právě kvůli nim se pořádně rozzlobil senátor Michal Canov z uskupení Starostové pro Liberecký kraj.

Domov pro seniory U Biřičky se na sociální síti Facebook proti vyhlášce ostře ohradil. Zaměstnanci domovu dali najevo, že se devadesátileté babičky zkrátka a dobře nemohou uskromnit a koupat se při teplotě 20 stupňů, místo dosavadních 24 stupňů. Zaměstnanci uvádějí, že senioři nemohou být tímto způsobem trestáni za dosavadní nevhodnou energetickou politiku dosavadních českých vlád.

„Protestujeme proti návrhu vyhlášky MPO, kterou hodlá regulovat teploty v zařízeních sociálních služeb při předcházení stavu nouze. Stát je povinen zajistit energie. Senioři nemohou nést odpovědnost za nevhodnou zahraniční politiku a za neschopnost vlád. Stáří s sebou nese geriatrické syndromy, zejména poruchy termoregulace, teplo je základní životní potřebou. Není možné koupat křehké devadesátileté bytosti v teplotě nižší než 24°C. Není možné, aby veškerý svůj čas trávili v prostorách s teplotou do 20°C. A to ani v době nouze. Dodáváme, že stávající vyhláška regulující teploty umožňuje vytápět tak, aby senioři měli takové teplo, jaké potřebují," napsala ředitelka domova U Biřičky Daniela Lusková.

A senátor si ještě přisadil.

„Tak toto je strašná obžaloba nedomyšlené a neprojednané (v meziresortním řízení) návrhu vyhlášky Ministerstva průmyslu. Obžaloba ze které jde mráz po zádech... Úředníci ministerstva, kteří nehotový polotovar nikým neprojednaného návrhu vyhlášky pustili do světa, by se měli hluboce omluvit za (bez nadsázky) děšení obyvatelstva, nesmysly typu ,v koupelnách domovů důchodců a sociálních zařízeních se sníží teplota z 24 na 20 stupňů' vyhodit úplně, a vyhrožování pokutami a vyzývání k udávání nahradit doporučeními (vždyť ceny energetických komodit k šetření budou samy navádět více než dostatečně) a legislativním umožněním (aby se teplota např. ve školách vůbec snížit pod současné normy směla),“ napsal rozzlobený člen horní komory Parlamentu.

Zdůraznil přitom, že si je vědom toho, že hnutí Starostové a nezávislí jsou partnerským hnutím STAN, což je vládní strana a Síkela je ministrem průmyslu právě za tuto stranu, ale prý neváhá přijít s ostrou kritikou vlastních řad, pokud ministerstvo přijde s nesmyslem.

„Tato vyhláška žádnou vyhláškou není (neprošla mezirezortním řízením a již vůbec nebyla schválena a vydána). A proti nesmyslům se ozvat musím (a ve stadiu zrodu je šance jim zabránit), ať již jsou z pera kohokoliv (a navíc návrhy vyhlášek i dalších legislativních norem jsou vždy z per úředníků, ti je do detailů připravují). Řídím se jen svým ústavním slibem (čímž není jen samotné hlasování v Senátu, ale v této moderní době i vyjádření na sociálních sítích ,Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.'), kdybyste chtěl senátory umlčet, že toto konat nemají, pokud nejsou v opozici, pak by opravdu ztratil Senát smyslu," pokračoval ve slovní palbě Canov.

Ministr Síkela ve vyhlášce navrhuje, aby lidé skutečně v některých místnostech snižovali teplotu menším vytápěním a tím šetřili.

Síkelova vyhláška obsahuje tabulku, podle které je v současnosti akceptovatelná teplota v ložnicích, obývácích a kuchyních 20 stupňů, ale v případě nouze to má být jen 18 stupňů. Na toaletách má platit totéž. Dnes je v pořádku mít na toaletách 20 stupňů, ale v případě krize to má být jen 18 stupňů. V koupelnách je podle stávajících pravidel přijatelných 24 stupňů, ale na příště to má být jen 19 stupňů.

V předsíni to dosud je 15 stupňů a tady to zůstává stejné. I na základě nové vyhlášky můžete mít předsíň vytopenou na 15 stupňů. V administrativních budovách to dosud bylo 20 stupňů a na příště to má být 18 stupňů. Ve školách a ve třídách bylo dosud přijatelných 20 stupňů a v případě krize by to mělo být 19 stupňů.

