Strategická komunikace, hezké slovo pro propagandu. Generál vyložil Foltýnovy „hodnoty“

Otakar Foltýn, který zároveň působí ve vojenské prezidentské kanceláři, má být ve funkci koordinátora strategické komunikace půl roku, pak se má jeho působení vyhodnotit. Pro tuto funkci byl odvelen od 30. května 2024. Od té doby však vyvolal ve společnosti nemalý poprask. Nedávno například označil podporovatele Ruska jako „svině“, za to čelil vlně ostré kritiky a pochybnostem, zda je člověkem na svém místě.

Daniel Vávra rozhodl zapátrat po tom, co přesně post vládního koordinátora vlastně obnáší. Odpovědi se mu dostalo v knize generála Řehky, a neskrýval zhrození: „Mnohým, mou maličkost nevyjímaje, bylo až doposud nejasné, co to vlastně je, ta funkce ‚vládního zmocněnce pro strategickou komunikaci‘, proč ji máme a proč ji proboha má na starosti voják bez předchozí zkušenosti s public relations, a ne nějaký tiskový mluvčí.

Včera jsem se začetl do knihy náčelníka Generálního štábu Armády ČR Karla Řehky, kde je strategické komunikaci věnována celá kapitola. A hned v prvním odstavci je naprosto otevřeně napsáno, že je to politicky korektní výraz pro propagandu a prostředek pro vedení války. Jejím cílem je ovlivňování mysli a chování obyvatelstva a používá k tomu metody, které jsou v knize nazývány jako psychologické operace, přičemž Řehka připouští, že je možné používat i neetické postupy jako klamání a kompromitace klíčových osob...,“ přibližuje Vávra, co je podle knihy cílem strategické komunikace.

„Tak už tedy je vcelku jasné, proč to má na starosti voják, a vysvětluje to i jeho chování. A samozřejmě se dá pochopit i to, že se vláda snaží v době ozbrojeného konfliktu nějak ovlivňovat veřejné mínění. Ale způsob a fakt, že to dělají zase takto trapně, a ještě se sami nechtěně zvolením názvu přiznají, že je to PROPAGANDA, je úsměvný,“ uzavírá Daniel Vávra.

Vávra některé citace v Řehkově knize, v níž se rozepisuje i o strategické komunikaci, červeně zvýraznil a ofotil. „Dalo by se říct, že jde také o proces účinného vedení propagandy (za předpokladu, že se oprostíme od dnešního negativního vnímání toho slova), i když to z důvodu politické korektnosti i ryzího pragmatismu nikdo nechce pojmenovat,“ píše Řehka.

Dále generál uvádí, že cílem strategické komunikace je „ovlivňování“, a přibližuje historii: „Samotný výraz strategické komunikace použil v roce 2001 Američan Vince Vitto, který působil jako vedoucí výzkumného týmu zaměřeného na řízenou distribuci informací.“

„Strategická komunikace je zaměřená na externí a interní cílové skupiny, míří tedy směrem ven i dovnitř. Měla by být nedílnou součástí každého plánu vojenského tažení. Mělo by se jednat o meziresortní strategickou aktivitu, která obvykle překlenuje tradiční aktivity civilní veřejné diplomacie s tradičním vojenským ovlivňováním,“ vysvětluje Řehka ve své knize.

V této souvislosti zmiňuje i psychologické operace s použitím metod komunikace a dalších prostředků zaměřených na schválené cílové skupiny se záměrem ovlivnit jejich vnímání, postoje a chování za účelem dosažení politických a vojenských cílů.

„Také metody ovlivňování mysli mohou být různé a více či méně etické a společensky přijatelné (například míra využívání lživých informací a překrucování skutečnosti, kompromitování osob a podobně),“ dodává Řehka.

Vávrou založená Společnost pro obranu svobody projevu na facebookových stránkách poukázala, že ani bývalá ministryně Langšádlová nebyla opakovaně schopna vysvětlit, co je strategická komunikace. „Jen se stále odvolávala na Británii, že to děláme podle jejich vzoru. V knize generála Řehky se k vysvětlení používají jasná slova – propaganda, prostředek pro vedení války, ovlivňování mysli, psychologické operace, klamání a kompromitace klíčových osob,“ cituje společnost z knihy Informační válka, jejíž autor je náčelník Generálního štábu Armády České republiky Karel Řehka.

Připomeňme, jak strategickou komunikaci vnímá sám Otakar Foltýn. „Strategická komunikace státu bude pravdivá, zábavná, ale někdy i provokativní. Myslím, že základní hodnoty, které jsou společné jakémukoliv Čechovi, mají být ty, které máme v preambuli ústavy – to znamená svoboda, důstojnost, spravedlnost, soucit či demokracie, jakkoliv je strašně těžké krátce vysvětlit, co je obsahem těch hodnot,“ řekl Foltýn v červnovém rozhovoru pro ČT, že je potřeba ukázat, proč je důležité býti Čechem, proč je důležité vysvětlovat a podporovat Českou republiku.

Nechal se také slyšet, že pokud bych něco omezil či zakázal, odstoupí. „Slyšel jsem, že prý budeme potírat nepohodlné názory. Pakliže během mého výkonu funkce najdete jediný příspěvek či názor, které bych já někomu smazal, omezil nebo zakázal, tak mi to dejte vědět, já v další minutě odstoupím,“ ujišťoval Foltýn. Svoboda projevu je v Česku podle něj nejširší, jakou kdy země měla.

V rámci strategické komunikace státu se bude podle Foltýna reagovat na to, co už Rusko udělalo. „Je důležité převzít iniciativu přinejmenším v tom, že řekneme ‚tady jsme, tady stojíme a tohle jsou naše hodnoty‘. Tyto hodnoty platí bez ohledu na to, jaké jsou naše politické preference, ale stojíme za Českou republikou,“ upozornil s tím, že Rusko je přímým a fatálním ohrožením.

