Strčte si to...! Babiš se před Letnou rozvášnil. A napsal demonstrantům vzkaz

V úvodu svého hlášení se premiér rozzlobil nad útoky proti šéfce justice Marii Benešové. „Jak někdo může veřejně ponižovat paní, které je 71 let a je odbornicí na právo, respektovanou jejími kolegy a celou justicí, to zažívám fakt poprvé,“ podotkl Andrej Babiš a připomněl, že Benešová je dáma bezúhonná, kterou sám místopředseda Ústavního soudu Jaroslav Fenyk popisuje jako prostořekou a svéráznou osobnost bez strachu z jakýchkoli tlaků a odmítající ohýbat zákon.



„Když jsem uviděl na fotkách z demonstrací plakát „Rudá Marie“, uvědomil jsem si, jak strašně moc je ve vzduchu nenávisti. Stačí vylepit fotku člověka, kterého vůbec neznáte, na kus kartonu, ten přinést na demonstraci – a má to spočítané! Strašné. Nedemokratické. Proti zdravému rozumu i proti citu. Lynčování za bílého dne,“ kroutil hlavou nad občanskou aktivitou ministerský předseda a dodal, že „to je neuvěřitelná sprosťárna“.



Pochválil Benešovou za to, co všechno za měsíc ve svém ministerském postu už stihla. „Tenhle pátek představila v rekordně krátké době komplexní novelu zákona o státním zastupitelství a odeslala ji do připomínkového řízení, kde se o něm budeme bavit s experty. Není to, prosím vás pěkně, žádný dílčí, rychlokvašený poslanecký návrh. Je to komplexní materiál, který řeší vztahy mezi vládou a státními zástupci, má podporu řady odborníků, je s nimi vykonzultovaný,“ zdůraznil Babiš.

Přečíst si tento návrh může každý, zvláště pak by to prý doporučil novinářům. „Ti by se mu měli věnovat pozorně. Ne jako to udělali s předběžnou auditní zprávou Evropské komise, u které psali jen svoje dojmy, častokrát přebrané od někoho jiného,“ doplnil premiér.



Nyní jde novela ministryně Benešové, která by měla platit od roku 2022, do připomínkového řízení. Hlavní pointa je prý v tom, že vláda nebude mít možnost odvolat nejvyššího státního zástupce bez důvodu a ministr spravedlnosti nebude moct odvolat ostatní vedoucí státní zástupce. O tom bude rozhodovat Kárný senát Nejvyššího správního soudu. Odvolání prý bude totiž možné jen kvůli kárnému provinění.



Premiér k tomu upřesnil, že novela také stanovuje funkční období pro nejvyššího státního zástupce na 7 let. Bez možnosti opakování mandátu. A to z důvodu, že pro špičkového manažera je optimální doba výkonu práce na jednom místě kolem 5 let. „Paní Benešová dala státním zástupcům ještě 2 roky navrch,“ podotkl Babiš.



Nejen veřejnost, ale i řada médií se však ptá: Co se bude dít do doby, než zákon vstoupí v platnost? Co když do té doby vláda přece jen nejvyššího státního zástupce odvolá? „Tady to ‚Co když‘ je vlastně motto všech těchto demonstrací. Jsou to fakt fake news, nestalo se to, ale mohlo by? Kdo se úplně neštítí se zamyslet, brzo zjistí, že objektivně své pravomoci nezneužívám,“ zopakoval premiér, podle kterého tu pořád někdo šíří strach.



Závěrem k tomuto tématu poznamenal, že nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana mohl odvolat už dávno a to každý den, co je premiérem. „A mohl jsem svolat i mimořádné jednání vlády. Neudělal jsem to a neudělám. Tohle ‚CO KDYŽ‘ si vy, kteří šíříte strach, už prosím strčte… za klobouk. A strčte si tam hlavně lži o paní Benešové,“ vzkázal jasně všem účastníkům protivládních demonstrací s tím, že Benešová je skvělá ženská, odbornice a „maká pro vás“.







