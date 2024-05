Střelba, atentát. To přichází od těch „lepších“. To my, „dezoláti“, neděláme. Petrov udeřil

reklama

Téma hovoru patřilo atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica. „Byl jsem otřesen, stále nevím, jak to komentovat. Kolikrát bylo řečeno víc, než by mělo. Někteří by se měli jakéhokoliv vyjadřování zdržet. Kupříkladu David Matásek," poukázal Petrov na to, že herec David Matásek napsal v reakci na atentát „Pic ho" na sociální sítě.

„Když se kdykoliv stane taková hraniční věc, nebo přeshraniční, tak začneš přemýšlet - aspoň tedy já - nad tím, kdo za to může. Hledáš viníka. Většinou v návalu emocí tě napadne ten, koho nemáš ráda, dlouhodobě se proti němu nějakým způsobem vyhraňuješ, tak ten za to může. A já když jsem si kladl tu otázku, kdo za to může, jestli novináři, kteří štvou společnost, nebo čtenáři, kteří zároveň očekávají, že v těch novinách najdou to, co si tam koupí. Kdyby novináři psali jinak, čtenáři by třeba byli nespokojení," řekl Petrov.

„Výsledek mého uvažování je ten, že za to můžeme každý z nás. Ve chvíli, kdy se přikloníš k tomu negativnímu, když posílíš tu negativní emoci a tu zlobu a budeš obviňovat někoho jenom proto, že s ním nesouhlasíš, nemáš ho ráda... Tak v těchto situacích... A já ti vlastně řeknu, že tu odpovědnost novináři a politici mají větší. Když mluvíš veřejně a oslovuješ spoustu lidí, tak si máš být vědoma té odpovědnosti a ty věci říkat trošku uměřeněji," zmínil dále Petrov.

A jaké budou podle Petrova evropské volby bez premiéra Fica? „Asi by v tom nesehrál nějakou výraznou roli. Ale to, co se stalo, v tom výraznou roli sehraje. Na jednu stranu aktivizuje všechny ty Matásky a všechny tyto lidi, kteří nemají korekci, ale zároveň by mohl aktivovat i ty lidi, kteří si řeknou: No takhle už dál ne. U nás se to možná projeví tak, že více podpoří opoziční strany a opoziční kandidáty do Evropského parlamentu. Když to tak shrnu obecně, tak se domnívám, že volby budou u nás o Fialově vládě a na Slovensku možná o tom, co se stalo," řekl Petrov.

Řeč byla také o tragédii, která se u nás stala před Vánoci, kdy útočník, student, zastřelil několik lidí na filozofické fakultě. Dosud stále nevíme, proč útočník útočil. „Chci to uchopit za jiný konec. Všimni si, že oba jsou zástupci elit. I ten student, i vlastně ten literát, básník. Jsou to vzdělaní lidé, kteří se v naší společnosti pasují na ty lepší. A takový úzus té společnosti je, že prostě ti ostatní jsou dezoláti a to jsou ti, kteří to chtějí ničit. Ale z jejich strany nepřichází atentáty, nepřichází střelba. Přichází to ze strany těch ,lepších', těch, kteří jsou skutečně elitou toho národa. Kromě toho, že je to pokrytectví celé společnosti, že ti lepší nejsou v zásadě lepší, tak to vypovídá o tom, jaké jsou ty elity a měly by si hlavně ony poklidit před svým prahem. My dezoláti, kteří jsme obviňováni z toho, že jsme proruští švábi a že jsme na placených seznamech já nevím jakých rozvědek a všeho možného a jsme ti hloupí a ta spodina společnosti, jak říká paní Vášáryová, tak my tohle neděláme. Dělají to ti lepší," dodal Petrov.

„Oni mají na své straně systém. Systém jsou... Centrum pro hybridní hrozby ministerstva vnitra s tímto termínem oficiálně pracuje... systém jsou evropské hodnoty, prozápadní orientace, Evropská unie, NATO... To pojmenuješ jako kameny toho systému, a když vyznamenáváš ty kameny a tyhle věci toho systému, tak jsi na té správné straně. Tak chodíš do veřejnoprávní televize něco komentovat, ptají se tě, máš prostor v médiích, máš prostor na konferencích, máš prostor při dotačních titulech EU," zmínil Petrov.

