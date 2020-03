Střelba po migrantech? Okamura přitvrdil. A své řekl i o tom, jak Hamáček vyřešil pomoc Řecku

reklama

„Koronavirus vůbec neprožívám. Kdybych četl pořád média a díval se na televizi, propadl bych už panice, ale naštěstí nemám vůbec čas, takže jsem televizi nezapnul už několik dní," řekl k aktuální situaci Okamura, jenž podle svých slov žije normální život. „Jediné, co dělám, je, že si umývám pravidelně ruce. Vitamíny beru celoročně. A jedinou věcí je, že spím v průměru pět hodin denně, tak se snažím nyní déle vyspat. Máme být více odpočinutí, říkalo se," podotkl.

Klidný už tak není ve věci situace u řecko-tureckých hranic. „Jde o invazi muslimských migrantů do Evropy. Já myslím, že už i ti, kteří pochybovali o mých slovech, protože jsem byl první politik, který upozorňoval na hrozbu migrace a islamizace, bylo to už v roce 2012....“ vzpomínal Okamura. Podle jeho slov se ukazuje, že měl pravdu, jen to viděl s předstihem dříve, než to viděli ostatní politici a různí pisálkové.

„To nebezpečí je tady, to nebezpečí v západní Evropě je v podstatě ve fázi, že jsou tam nevratné procesy, takže já si myslím, že je v prvé řadě důležité ochránit střední Evropu tak, aby tady té katastrofě, která už probíhá v západní Evropě, kde se lidé bojí kriminality, aby zabránili alespoň ve střední Evropě. To, co probíhá na řecko-tureckých hranicích, je cílená invaze, já jsem říkal Babišově vládě už před několika lety, aby nepodlehli vydírání Turecku, aby neposílali Turecku to výpalné, že země bude zadržovat migranty,“ uvedl Okamura s tím, že loni česká vláda poslala 60 milionů korun, letos to bude 85 milionů korun.

„V okamžiku, kdy migranti házejí na řecké policisty, kteří chrání řecké hranice, zápalné lahve, házejí po nich kamení a násilím se snaží dostat do Evropy – je potřeba použít těch nejtvrdších prostředků, a v krajním případě v rámci legálních možností i střelné zbraně, samozřejmě,“ míní Okamura.

Dokáže v této fázi EU ochránit sama sebe? „Já myslím, že tady se opět potvrzuje absolutní bezzubost EU, potažmo NATO. Protože NATO, místo aby odsoudilo jednání Turecka, že v podstatě posílá nezákonné migranty přes hranice jiné členské země NATO, tak vlastně NATO ještě podporuje Turecko. Vždyť NATO se nedokázalo odmítavě postavit ani k turecké invazi do Sýrie, což je také nedávná věc. V podstatě Evropská unie nedokáže odsoudit ani Turecko za to, že okupuje jinou členskou zemi Evropskou unie – mám na mysli severní část Kypru. EU není schopná v podstatě pomoct žádným způsobem. Ostatně řecká vláda v neděli před týdnem vyzvala zoufale na mimořádném zasedání EU členské země – žádala je o pomoc při ochraně vnější hranice EU, což je právě ta řecko-turecká hranice,“ uvedl Okamura.

Podle jeho slov SPD jako jediná strana vyzvala českou vládu, aby tam poslala policisty, aby prostě poslala Řecku pomoc. „Vyzývali jsme ji v pondělí před týdnem a až v úterý vláda řekla ústy ministra Hamáčka, že tu výzvu vyslyší a nějak se k tomu postaví, výsledkem bylo ovšem vyslání 8 policistů,“ sdělil Okamura a stěžoval si na neakčnost EU.

On sám by stáhnul vojáky z Afghánistánu. „V Afghánistánu se ani za téměř 20 let nepodařilo ten konflikt vyřešit, my potřebujeme naše vojáky v ČR, aby chránili území ČR, v tomto plně souhlasím s Maďarskem a s tím, co dělá premiér Orbán, kde už také použili střelné zbraně na hranicích, aby odstrašili migranty,“ řekl.

Okamura také hovořil o Evropě po brexitu. „Určitě se nepotvrdilo to strašení té EU, elit a České televize a tady těch probruselských novinářů, že to bude pro Británii problém. Všichni vidíme, že jediní, kdo má problém, je EU,“ podotkl Okamura. „Velké Británii, jak poznamenal Boris Johnson, nevadí ani tvrdý brexit, protože oni chtějí mít nový nejlepší přístup k ekonomice, ke vzdělávání, k administrativě, konečně se odpoutali od EU a oni už ji nebudou potřebovat,“ dodal. On sám by chtěl referendum o vystoupení z EU. „Já bych hlasoval pro vystoupení z EU, samozřejmě by ideální bylo, aby to bylo v koordinaci se zeměmi V4, to znamená s Polskem, Maďarskem a Slovenskem, protože EU, vidíme to i na té Británii, ta se rozpadne – dříve nebo později. A poslední platí účet, poslední musí zhasnout. Já bych byl nerad, abychom to byli my,“ podotkl Okamura.

Své pak Okamura řekl i k vládě premiéra Andreje Babiše (ANO). „Velké zklamání je, že vůbec nebyly naplněny sliby – nadále jsou vypláceny horentní dávky nepřizpůsobivým, nadále důchodci i invalidi živoří, protože vláda dopustila neuvěřitelné zdražení potravin a energií,“ kritizoval Okamura. „Absolutně se vykašlali na pomoc lidem v dluhových pastech,“ rozčílil se také Okamura. Mezi klady vnímá přidání důchodcům či profesím v záchranných složkách.

