Střílet do migrantů, nechat je aligátorům. Médii kolují drsné Trumpovy návrhy

Podle amerických novinářů prezident Donald Trump v březnu zvažoval možnost, že by migranty při nezákonném překonávání hranice s Mexikem stříleli do nohou. Uvádí to novináři listu The New York Times Julie Hirschfeldová Davisová a Michael Shear.

Americký prezident Donald Trump se dlouhodobě snaží o radikálnější řešení protiimigračních opatření na hranicích s Mexikem. Podle novinářů Trump navrhoval svým poradcům, že by se hraniční zeď posílila vykopáním vodou naplněných příkopů, které by byly plné hadů nebo aligátorů, a požadoval od poradců vyčíslení nákladů, jak informuje web Novinky.cz.

Tyto poznatky se mají objevit v připravované knize Border Wars: Inside Trump’s Assault on Immigration, která vyjde příští týden. Dále Trump navrhoval, „aby zeď byla pod proudem a na jejím vrchu byly bodce, které by drásaly lidské maso“ nebo aby migranty stříleli. Jeho poradci mu podle novinářů vysvětlili, že střílet na migranty je nelegální, tak navrhl, že by „migranty stříleli do nohou, aby je to zpomalilo“. I to ale poradci odmítli jako nezákonné.

Kniha je souhrnem rozhovorů s poradci a zaměstnanci Bílého domu, kteří vypovídali v přísné anonymitě. Hovořili také například o „divokém týdnu prezidentova vzteku kvůli migrantům na hranicích“. Trumpova drastická řešení se ovšem realizace nedočkala. Slova pochopení pro něj měl ředitel imigrační služby Thomas D. Homan, podle kterého „byl jen prezident frustrovaný a chtěl, aby se to vyřešilo rychle“.

autor: jma