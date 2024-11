Strpení, žádá Baxa youtubery. Ze sítí ho zatím posílají do sprostých míst

RRTV ve čtvrtek na tiskové konferenci oznámila povinnost evidování všech tvůrců obsahu na sociálních sítích, jako je YouTube, Instagram či TikTok, kteří publikují za účelem zisku. Měli by se prý řídit stejnými nařízeními, jako poskytovatelé služeb VOD jako Netflix, HBO a další. Ministr kultury Martin Baxa z ODS se ale influencerů okamžitě zastal a uhodil na členy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, že zaspali čtrnáct let staré nařízení Evropské unie.

„O tom, že RRTV chystá vyjádření k registraci tímto způsobem, jsem neměl ani já, ani Ministerstvo kultury žádné informace. Nepovažuji to za užitečný postup. Chci zdůraznit, že není pravda to, že každý, kdo vytváří obsah, musí mít evidenci u RRTV,“ uvedl ministr kultury a tuto informaci následně zopakoval v několika mediálních výstupech.

Novinář a influencer Adam Smeták ale upozorňuje, že RRTV si zatím trvá na svém a nadále se odvolává na nařízení EU z roku 2010. RRTV Smetákovi odpověděla na písemný dotaz, že opravdu existuje povinnost registrovat se, a to do třiceti dnů. Poté už jde podle RRTV o porušení zákona a bude stanovena lhůta k nápravě. Pokud by se ani tak tvůrce neregistroval, může přijít pokuta až ve výši milion korun.

„Poslal jsem dotazy na RRTV a dnes přišla odpověď: 1. Kdo se neregistruje, hrozí pokuta až milion korun, 2. Regulovat se bude i reklama, pravidla stejná jako pro Netflix apod. Zjevně se nic od čtvrteční tiskovky nemění, pořád se odkazují ke stejnému zákonu z roku 2010,“ informuje Smeták.

„Žádnou pokutu platit nebudu. At jdou do prdele i s Menclem a jeho tlačítkovým telefonem,“ reagoval moderátor a podcaster Petros Michopulos.

Ten také upozorňuje, že ustanovení RRTV obsahuje některá „vypečená ustanovení“ jako například odpovědnost majitele audiovizuální služby, aby mediální obsah nepodněcoval k nesnášenlivosti k různým skupinám obyvatel včetně vágní formulace „nebo jiného postavení“, kam se dá napasovat téměř cokoliv.

„Poskytovatel audiovizuální mediální služby je povinen zajistit, aby audiovizuální mediální služba …nepodněcovala k násilí nebo nenávisti k jiné skupině osob z důvodu pohlaví, rasy, jazyka, náboženského vyznání, politických názorů, etnického a sociálního původu, státního občanství, majetku, narození, rodu, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace nebo jiného postavení,“ píše se v nařízení.

Ministr kultury Martin Baxa se opakovaně snaží uklidňovat situaci a na síti X znovu zopakoval, že s RRTV bude jednat a oznámené povinnosti na influencery platit nebudou. „Prosím chvilku strpení. Čtrnáct let starý zákon momentálně zčeřil vody, výklad RRTV způsobuje zmatek a vyvolává nejistotu. Jsem si toho vědom. Chceme ve velmi krátké době vyvolat jednání s RRTV. Rada je nezávislý orgán, ale situace, jako je tato, není a nemůže být přehlížena. Moji kolegové na Ministerstvu kultury zpracovávají analýzy včetně mezinárodních srovnání. Budu vás všechny co nejdříve informovat,“ uvedl Baxa.

Petros Michopulos k tomu poznamenal, že srovnávat youtubera třeba s Netflixem, jak to činí RRTV, je jako srovnávat domácí kotel s jaderným reaktorem. „OK. Ale nejde o žádné mezinárodní srovnání. Jde jen o to, co je VOD a že za VOD nemůže pan Mencl považovat users content na platformách, jako jsou IG nebo YT. My prostě nejsme Netflix. Stejně jako kotel, co máte doma, není jaderný reaktor, přestože oba vydávají teplo. Takže vás nemůže regulovat paní Drábová. To přesně totiž už rok dělá RRTV v čele s panem Menclem,“ vysvětlil Michopulos.

