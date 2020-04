Studenty na pole! velí Ondráček z KSČM. Mlátit vás do hlavy, ozvalo se. A válka už jede

Komunistický poslanec Zdeněk Ondráček, kolegy z pravicové opozice přezdívaný Obušek, protože v roce 1989 neváhal zakročit jako strážce komunistického pořádku proti mladým studentkám toužícím po svobodě, by o 30 let později rád poslal vysokoškolské studentky a studenty pracovat na pole. A přišla reakce...

Ondráček na sociální síti Facebook napsal, že by rád dostal studenty a studentky vysokých škol na pole, aby pomohli sklidit úrodu. Práci na polích v posledních letech běžně vykonávali zahraniční sezónní pracovníci, ale ti se teď pravděpodobně do Česka nedostanou. Kvůli koronavirové pandemii, která se rozšířila z čínského Wu-chanu a zamořila takřka celý svět. Anketa Měla by vláda v létě otevřít hranice alespoň do některých zemí, pokud to půjde? Ano 11% Ne 89% hlasovalo: 2687 lidí

Ondráček si však posteskl, že studenty na pole pravděpodobně nedostane, a to kvůli pravicové opozici s ODS v čele.

„Přátelé, včera proběhlo další jednání ústředního krizového štábu. Kromě obvyklých informací a kontroly plnění jednotlivých úkolů a opatření se nejvíce diskutovalo o uvolňování režimu na hranicích. Vznikla pro to nová pracovní skupina, která to bude řešit. Druhým problémem je nedostatek lidí pro sezónní zemědělské práce. Hledá se cesta, jak je přivézt ze zahraničí a eliminovat riziko zavlečení nákazy. Já navrhl povolat studenty nižších ročníků VŠ. To prý ale naráží na nemožnost jim to nařídit, resp. ta možnost tu je jen ve stavu nouze a ten má končit už 30. 4. (já hlasoval pro návrh do 11. 5.). ODS a celé pravicová opozice další prodloužení už odmítají. Co tedy budeme na podzim sklízet, je stále ve hvězdách,“ napsal zákonodárce.

A dočkal se reakce. Sociolog a publicista Jan Jandourek píšící pro Forum24.cz Pavla Šafra nebo pro Reflex na Ondráčkovu adresu s nádechem sarkasmu v nadsázce poznamenal, že rozšíří trochu nenávisti. Narážel možná na slova hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka, který ze šíření nenávisti obviňuje celou řadu lidí.

„Dnes jsem ještě nešířil nenávist a nezpochybňoval výsledky demokratických voleb. Už mi to od rána chybělo. Tak s chutí do toho,“ rýpl si Jandourek. A sdílel status poslance TOP 09 Dominika Feriho.

„Komunista Ondráček navrhuje povolat vysokoškoláky na pole. Vysokoškoláci navrhují na pole povolat komunisty. Někteří by mlátili obilí hubou, jiní pendrekem,“ poznamenal k Ondráčkovu nápadu Feri.

A z komunistického poslance si žerty tropila i řada dalších lidí.

Pár slov na adresu Zdeňka Ondráčka doplnila i publicistka Lucie Sulovská. „Na Ondráčkovi mě vlastně neděsí to, že je v politice a reprezentuje své voliče, ale to, kam to dotáhl v porevoluční policii. Ne kvůli tomu, co dělal v devatenácti, ale kvůli tomu, že je nebetyčný vůl i v padesáti,“ konstatovala.

Publicista Michael Skřivan konstatoval, že by možná neškodilo dát poslancům KSČM do rukou lopaty a poslat je pracovat.

„Já včera četl, že chybějí lidi na stavbách, protože levná pracovní síla odcestovala domů. Co takhle vzít poslance KSČM a dát jim do rukou lopaty a zednický lžíce? Podle mě by to teda nevyřešilo vůbec nic, ale je to stejně dementní nápad,“ zdůraznil.

Své k tématu napsal také předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

„1. říjen 1980 byl pro mě velký den. Měl to být první vyučovací den na VŠCHT Praha. Místo výuky jsme však rukovali na 14 dní na brambory. Ani mi to nepřišlo, bylo to tak každý rok od třetí třídy ZDŠ. Soudruzi se nestyděli posílat děti na nucené práce. Tak tohle už nikdy ne!“ ohradil se důrazně proti tomuto nápadu.

V podobném duchu se vyjádřil i Jaromír Štětina.

„Začátkem šedesátých let začínalo studium na VŠ takzvaným nultým ročníkem. Studenti se měli zocelit a sloužit s dělnickou třídou. Rok jsem otročil taháním beden ve Vysočanech v ČKD Stalingrad. Dříve a později Kolbenka,“ podotkl.

Palbu do komunistického poslance uzavřel marketingový expert Jakub Horák, který se pozastavil nad tím, že komunisté si i dnes, třicet let od sametové revoluce, chtějí uzurpovat moc nad životy druhých lidí. „Mlátit tuhle svoloč klackem do hlavy, pořád by chtěli rozhodovat o druhých lidech, pořád je to nepřešlo,“ podivoval se Horák.

