Summit NATO očima Kundry z Respektu: Zeman se přede dveřmi občerstvuje drinkem, okolí to nepobírá

Trumpova ochranka nevěřícně zírá, jak se český prezident přímo přede dveřmi do centrály NATO občerstvuje drinkem. To je summit NATO očima Ondřeje Kundry, redaktora časopisu Respekt. Již dříve novináři z Aktuálně.cz psali o prezidentově neschopnosti absolvovat ve stoje společné fotografování, což hradní mluvčí Ovčáček označil za fake news a jako důkaz předložil společnou fotografii státníků, na které prezident Zeman stojí.

Anketa Máme lepšího prezidenta my, nebo Slováci? My 94% Slováci 6% hlasovalo: 7089 lidí

České sociální sítě ve středu obletěly fotografie ze společného focení premiérů a prezidentů na summitu NATO, kam si prezident Miloš Zeman nechal přinést židli. To vyvolalo vlnu reakcí ze strany české veřejnosti, někteří si z hlavy státu utahují, jiní pochybují o jeho zdravotním stavu.

Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček na to reagoval i na své poměry ostře: „Lidský odpad, který se v médiích a na sociálních sítích pohoršuje nad tím, že si pan prezident po vzniku společné oficiální fotografie na summitu NATO sedl kvůli bolavým nohám na židli, si zaslouží to nejhlubší opovržení. Druhorepubliková špína!“.

Pak se pustil do serveru Aktuálně.cz z karlínské mediální stáje miliardáře Zdeňka Bakaly, který psal, že prezident Zeman při společném fotografování seděl a působil velmi unaveně. Ovčáček zveřejnil fotografii, na které prezident Zeman úplně normálně s ostatními stojí a web Aktuálně.cz nazval fake news. Pak vysvětlil, že prezident Zeman si sedl pouze při projevech řečníků.

V Bruselu navíc nebyl jediným, kdo se zviditelnil nestandardním pohybem. Svět ohromily záběry na předsedu Evropské komise Jeana Clauda Junckera, který se viditelně kymácel, klopýtal a na schodech i později na rovném terénu jej museli podpírat (místy spíše vést) ostatní státníci. V jednu chvíli jeho pádu na záda zabránil pouze pohotový chvat ukrajinského prezidenta Porošenka.

Sám Juncker ke svému stavu uvedl, že nebyl opilý, ale trpí zánětem sedacího nervu. Portugalský premiér Antonio Costa přispěchal s potvrzením, že Juncker si skutečně stěžoval na prudké bolesti zad.

Novináři z karlínského Bakalova vydavatelství Economia se však zaměřovali na prezidenta Zemana. Redaktor časopisu Respekt Ondřej Kundra zveřejnil na svém twitterovém kanálu rozmazanou fotografii s následujícím komentářem: „Před VIP vchodem do centrály NATO si český prezident udělal improvizovanou kuřárnu plus občerstvení drinkem. Podle přihlížejících zaměstnanců NATO to např. Trumpova ochranka úplně nepobrala. Kuloáry tím teď žijí,“ šířil sítí Kundra.



Psali jsme: Nemrtvý novinář? Máme to tu pohromadě: Ondřej Kundra se pěkně zesměšnil, a nebyl sám

Zeman dal nejnovějšími kroky najevo, že je aktivistou Kremlu, napsal natvrdo Kundra z Respektu

Sorosovci rozdávali ceny novinářům. Neziskovka ocenila Kundru z Respektu, „zkorumpovanou pakáž“ nebo Rychlíkovou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: jav