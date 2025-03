Summit v Londýně: Britské rakety pro Ukrajinu. Tři nutné položky pro mír

„Shodli jsme se, že je potřeba navýšit naši podporu Ukrajině. Jedna z důležitých bezpečnostních záruk Ukrajině je mít i do budoucna silnou armádu. Shodli jsme se, že je potřeba víc se starat o naši bezpečnost a posílit prostředky, které do bezpečnosti dáváme,“ uvedl český premiér Petr Fiala po summitu evropských lídrů v Londýně, který svolal britský premiér Keir Starmer a kde Fiala zastupoval zájmy České republiky.

Na krizovém summitu v Londýně se shromáždili evropští lídři, aby řešili napětí vzniklé po incidentu mezi Donaldem Trumpem a Volodymyrem Zelenským v Bílém domě. Na summitu byli přítomni významní státníci jako britský premiér Keir Starmer, francouzský prezident Emmanuel Macron a italská premiérka Giorgia Meloniová, kteří společně s dalšími zástupci z Německa, Kanady, Polska, Dánska, Švédska a dalších států diskutovali o vhodné strategii pro Ukrajinu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj byl jednání též přítomen. Britský premiér ho v Londýně přivítal obětím a ujistil ho o neutuchající podpoře Evropy. „Všichni jsme s vámi,“ řekl Starmer Zelenskému. Anketa Prospěl Otakar Foltýn svou činností ve funkci vládního zmocněnce premiéru Fialovi? Prospěl 3% Neprospěl 96% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 5798 lidí

Evropské mocnosti souhlasily se spoluprací s Ukrajinou na vypracování potenciální mírové dohody s Ruskem, která by byla předložena Americe. „Teď jsme se dohodli, že Spojené království spolu s Francií a možná ještě jednou nebo dvěma dalšími zeměmi bude s Ukrajinou pracovat na plánu, jak zastavit boje, a pak tento plán projednáme se Spojenými státy,“ uvedl britský premiér Starmer s tím, že podle něj je trvalý mír i Trumpovou motivací. Zdůraznil, že vztahy Spojených států a Británie jsou jedněmi z nejtěsnějších vztahů dvou zemí na světě. „Naše obrana, naše bezpečnost, naše zpravodajské služby jsou navzájem provázány způsobem, který není vidět nikde jinde na světě,“ řekl Starmer.

„Mám jasno v tom, že pokud má dojít k dohodě, pokud má dojít k zastavení bojů, pak je třeba tuto dohodu bránit, protože nejhorší ze všech výsledků je, že dojde k dočasné pauze a pak znovu přijde Putin,“ varoval Starmer s tím, že intenzivní diskuse se proto vedly o bezpečnostních zárukách ze strany Američanů.

Pro dosažení trvalého míru jsou podle britského premiéra nutné tři položky. První z nich je silná Ukrajina, která by v případě potřeby bojovala dál, aby byla v silné pozici. Druhou položkou je vyjednání evropského aspektu bezpečnostních záruk. A za třetí pojistka USA. „To je balíček, všechny tři části musejí být na místě, a to je to, na čem tvrdě pracuji, abychom to dali dohromady,“ prohlásil Starmer.

Slovo dodal i k jeho reakci na páteční ne příliš vydařené setkání Zelenského a Trumpa. Prohlásil, že jeho reakcí bylo „vyhrnout si rukávy“ namísto „stupňování rétoriky“. Pustil se do práce. Ještě ten samý den si měl Starmer telefonovat jak s prezidentem Zelenským, tak s prezidentem Trumpem a nakonec i s prezidentem Macronem. „Mým hlavním cílem bylo překlenout a vrátit nás zpět k hlavnímu tématu. A v důsledku včerejšího setkání jsme měli poměrně dlouhý čas s prezidentem Zelenským, pak s prezidentem Macronem a prezidentem Trumpem na telefonu,“ uvedl Starmer.

Meloniová na summitu v Londýně vyjádřila silnou odhodlanost a společný cíl zúčastněných zemí dosáhnout spravedlivého a trvalého míru na Ukrajině. Zdůraznila důležitost jednoty mezi západními státy a poukázala na riziko rozdělení Západu. „Myslím, že je velmi, velmi důležité, abychom se vyhnuli riziku, že Západ se rozdělí. Myslím, že v tomto ohledu mohou Spojené království a Itálie sehrát důležitou roli při budování mostů,“ řekla Meloniová.

Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského dnes v podvečer summitu ještě čeká schůze s britským králem Karlem III. na jeho panství Sandringham v Norfolku.

Mezitím britská ministryně financí Rachel Reevesová podepsala se svým ukrajinským protějškem dohodu o půjčce v hodnotě 2,26 miliardy liber, z níž bude v budoucnu hrazena další vojenská podpora a obnova Ukrajiny. Velká Británie podle serveru Daily Mail doufá, že náklady získá zpět ze zmrazených ruských aktiv zablokovaných na bankovních účtech po celé Evropě.

Británie dále Ukrajině dodá více než 5 000 raket protivzdušné obrany na ochranu ukrajinských obyvatel a infrastruktury před ruskými úkoly. „Tato dohoda naplňuje závazek Spojeného království vůči Ukrajině a vytvoří zde stovky pracovních míst,“ uvedlo britské ministerstvo obrany na platformě X.

Dotyčné střely jsou označovány jako lehké víceúčelové střely (Lightweight Multi-role Missiles – LMM). Střely o hmotnosti pouhých 13 kg jsou schopny dosáhnout cílů vzdálených více než 6 km rychlostí vyšší než 1,5 Machu. Jsou navrženy tak, aby je bylo možné vypouštět z různých taktických platforem, což poskytuje flexibilní možnosti nasazení v boji.

The UK will supply Ukraine with more than 5000 air defence missiles to keep people and infrastructure safe from attack.



The deal delivers on the UK’s commitment to Ukraine and will create hundreds of jobs here in the UK.



????????#StandWithUkraine pic.twitter.com/rdQVLKbrF2