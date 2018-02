Svědectví kolegy zabitého novináře Kuciaka: Co předcházelo jeho smrti?

„Když jsem si minulý týden prvně přečetl tento text, byl jsem neuvěřitelně hrdý, jak šikovného a nebojácného novináře máme v redakci Aktuality.sk. Jánovi Kuciakovi jsem tehdy řekl, že po jeho článku o byznysu a propojení italské mafie na slovenskou politiku už nic nebude takové jako dřív,“ zmínil Vagovič. Podle jeho slov mu bylo jasné, že to bylo minimálně na úrovni Gorily, i když důsledky mohou být fatální.

„Hovořili jsme spolu i o tlacích, které mohou přijít, a dohodli se, že tento týden začne oslovovat druhou stranu. Mafie byla bohužel rychlejší, sebrala nám špičkového profesionála a skvělého kolegu a zanechala odkaz, abychom se začali bát. Jenže to se nestane, naopak – vražda Jana Kuciaka i jeho přítelkyně Martiny Kušnírové nás neuvěřitelně semkla. Přidala se i další slovenská, evropská a americká média, kde vychází tento text ve stejném čase jako na serveru Aktuality.sk,“ píše Vagovič.

„Je to neuvěřitelná síla a zároveň pocit obrovské zodpovědnosti. Nesmíme dovolit, aby zůstala tato vražda nepotrestaná. A všichni společně musíme pokračovat v práci, kterou Ján Kuciak začal,“ vyzval Vagovič ke sdílení textu.

Reportáž upírá pozornost na 14 let starou událost, kdy do Michaloviec přišel Ital Carmine Cinnate. Policisté ho však zastavili a našli černý dřevěný kufřík, v němž byla zbraň, 50 nábojů a zásobník. Itala Cinnateho obvinili z nedovoleného ozbrojování a dostal dva roky podmíněně. O pár měsíců později byl Cinnate vydán do Itálie; tam pašoval zbraně pro mafiánského bosse Guirina Ionu, jenž šéfoval klanu Belvedere Spinello. Ten je jednou z větví ekonomicky nejsilnější italské mafie současnosti, 'Nndranghety.

Cinnate se setkával v okrese Trebišov i s dalším italským podnikatelem s vazbami na mafie. Jeho jméno je Antonino Vadala, jehož obvinil soud v Reggio Calabrina na jihu Itálie v roce 2003 a jenž je původem z vesnice Bova Marina na jihu Kalábrie.

Na Vadalu si vzpomněl i bývalý ministr hospodářství Pavol Rusko, a to paradoxně přes hlavní státní poradkyni Máriu Troškovou, jež úzce spolupracuje s premiérem Robertem Ficem. Právě Trošková založila roku 2011 s Vadalou společnost GIA MANAGEMENT, z níž následně odešla a stala se asistentkou poslance Smeru Viliama Jasaňa. Po pár měsících pak odešla a směřovala na úřad vlády k Ficovi. Jasaň skončil jako tajemník Bezpečnostní rady státu.

„Vztahy mezi Jasaněm a Vadalou se dají prokázat zejména v byznysu. Politik Smeru v minulosti vlastnil soukromou bezpečnostní firmu Prodest. Nedávno ji přebral právě Vadala s kolegy. Kromě toho má Jasaňův syn Slavomír s Italy společnou firmu AVJ Real. To znamená, že dva lidé z okruhu člověka, jenž přišel na Slovensko jako člověk obviněný v mafiánském případě v Itálii, mají denní přístup k premiérovi země – vybral si je Robert Fico osobně,“ uvedl Kuciak.

Sám Vadala a jeho příbuzný přitom měli problém se zákonem i na Slovensku. Příbuzný Antonina Vadaly Sebastiano se postavil i před třebišovský okresní soud, přičemž obžaloba zněla: vydírání. Souviselo to s tím, že na plotě jedné trebišovské firmy visela taška, v níž byly zápalky, deset funkčních nábojů a pohřební kytice. Zabalená byla v papíru s nápisem Jerad, což měla být zkomolená verze jména šéfa Gerharda.

Druhý případ se týkal daňových spekulací, figuroval v něm přímo Antonino Vadala. V kauze šlo pravděpodobně o spekulativní obchody s třemi byty v bratislavské Petržalce.

Podle Kuciakovy reportáže působí Antonino Vadala či Carmine Cinnate na východě Slovenska jako zástupci čtyř rodin z prostředí italské Kalábrie. Jen za roky 2015 a 2016 se firmám okolo těchto rodin podařilo získat od Zemědělské platební agentury na přímých platbách víc jak osm milionů eur. A další statisíce eur čerpaly na projektových dotacích.

Peníze zinkasovaly i na bioplynové elektrárny. „Praní špinavých peněz je hlavní podstatou podnikání 'Ndranghety i v zahraničí. Cílem je očistit peníze a podnikat víc způsobem, který vypadá legálně. Navzdory tomu zatím neexistuje důkaz, že by někdo z uvedených pral na Slovensku špinavé peníze. Existují však pochybnosti o původu peněz, jež tu italské rodiny použily,“ uvedl Kuciak.

Podle bezpečnostního analytika Juraje Zábojníka, jenž se rozhovořil pro server ParlamentnéListy.sk, je na Slovensku ještě dost místa ve vězení. Situace je prý vážná a novináři takto nemohou fungovat. „Tito lidé by měli být pod zvláštním dozorem. Měli by být chráněni jako speciální prokurátoři. Tak jako byl kdysi v Itálii chráněn Giovanni Falcone. Jinak je to konec státu a pád Římské říše,“ uvedl Zábojník.

Pokud jde o propojení Troškové a Jasaně na Vadalu, mluví Zábojník jasně. „Nebudu posuzovat paní Troškovou, protože neznám rozsah jejích mentálních možností, jaký může poskytnout. Nevím, na základě čeho byla nominovaná do funkce, ale jedno vím jistě, a to je další otázka, na kterou musí dát odpověď občanům všichni, ať už ona, manažer krizového štábu na úřadě vlády, nebo někdo jiný. Všichni spolupracovníci, kteří se pohybují v blízkosti premiéra, by měli procházet bezpečnostní prověrkou. Pokud je pravda to, co média uveřejnila o její minulosti, tak se ptám, jaké to byly prověrky, kdo je dělal a na základě čeho? Vznikají tedy otázky, na které by měl někdo dát odpověď,“ řekl.

Celý příspěvek Marka Vagoviče:

Keď som si minulý týždeň prvýkrát prečítal tento text, bol som neuveriteľne hrdý, akého šikovného a nebojácneho novinára máme v redakcii Aktuality.sk. Janovi Kuciakovi som vtedy povedal, že po jeho článku o biznise a prepojení talianskej mafie na slovenskú politiku už nič nebude také, ako predtým. Bolo mi jasné, že toto je minimálne na úrovni Gorily, ale dôsledky môžu byť fatálne. Hovorili sme spolu aj o tlakoch, ktoré môžu prísť a dohodli sa, že tento týždeň začne oslovovať druhú stranu. Mafia bola žiaľ rýchlejšia: zobrala nám špičkového profesionála a skvelého kolegu a zanechala odkaz, aby sme sa začali báť. Lenže to sa nestane, naopak: vražda Jana Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej nás neuveriteľne zomkla. Pridali sa aj ďalšie slovenské, európske a americké médiá, kde vychádza tento text v rovnakom čase ako na Aktuality.sk. Je to neuveriteľná sila a zároveň pocit obrovskej zodpovednosti. Nesmieme dovoliť, aby zostala táto vražda nepotrestaná. A všetci spoločne musíme pokračovať v práci, ktorú začal Jano Kuciak. Zdieľajte prosím tento text, aby sa čo najviac ľudí dozvedelo, čo odhalil a koho tým ohrozoval. Pravdu neumlčíte, mafiáni v bielych golieroch.

autor: vef