Svět na prahu třetí světové války? Profesor Drulák vidí temnou konstelaci

Politolog a bývalý diplomat Petr Drulák je přesvědčený, že jak válka na Ukrajině, tak konflikt mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás nebude vyřešen vojenskou cestou. „To, co mají oba konflikty společné, je, že není jasné vojenské řešení,“ tvrdí Drulák, že jak Ukrajina, tak Izrael budou muset nakonec zasednout k vyjednávacímu stolu. Drulák je také kritický k zahraniční politice vlády, která by neměla být tak idealisticky prozápadní a měla by také nést vlastní myšlenky, a ne jen slepě přebírat rétoriku Bruselu a Washingtonu.

Drulák dlouhodobě tvrdí, že vítězství Ukrajiny nad Ruskem je fantasmagorií, protože si Rusko jednoduše nemůže dovolit válku prohrát. „Vlastně ani nechápu, jak lidé, kteří se považují za experty, mohou s klidným svědomím vykládat o tom, jak Ukrajina porazí Rusko. Pro mě je to zkrátka nezodpovědné, protože to vyvolává naprosto nereálná očekávání veřejnosti. U nás v Česku si musíme uvědomit, že Rusko si porážku nemůže dovolit. Prostě si nemůže dovolit prohrát tuto válku,“ říká bývalý diplomat v rozhovoru pro Asiaskop.

Konflikt podle něj bude muset být ukončen u jednacího stolu, až se k tomu rozhodnou Spojené státy. „Myslím, že nakonec bude muset dojít na jednání obou stran. A to bude muset být velká dohoda mezi Američany a Rusy. To bude to, co válku reálně ukončí. Obě strany musejí doznat, že ta válka už se nevyplácí, že zabíjení bylo dost. Pak snad budou podmínky pro mír. Samozřejmě Ukrajina v té dohodě také bude figurovat, ale ona v tom není úplně ten hlavní hráč,“ má jasno Drulák a dodává, že Krym podle něj bude v dohledné době nadále ruský.

Rusko podle něj válku neprohraje i kvůli tomu, že západní sankce nemají takovou účinnost, jak někteří očekávali. „Ekonomická čísla, která zatím přicházejí z Ruska, nenasvědčují tomu, že by se Rusko řítilo do nějakého bankrotu. Naopak se ukazuje, že Západ zřejmě trochu přecenil svou schopnost Rusko ekonomicky oslabovat sankcemi. Ukazuje se, že sankce nemají ten efekt, který očekával. Takže Rusko nějakým způsobem dokázalo najít substituty za dovozy i pro vývozy. A nedělejme si iluze, také se hodně podvádí. Spousta zboží do Ruska směřuje přes třetí země. Potvrzuje se to, co řada z nás říkala od samého začátku. Sankce prostě nejsou cestou, která by mohla Rusko odradit od války,“ je přesvědčený Drulák, že jedinou cestou je opravdu dohoda mezi Američany a Rusy.

Drulák se věnoval také tématu konfliktu v Izraeli, kde ale prý Západ nebude hrát nijak zásadní roli, protože izraelská armáda žádnou vojenskou pomoc nepotřebuje. „V Izraeli je samozřejmě ta účast mnohem méně výrazná než v případě Ukrajiny, protože z hlediska vojenského si Izrael dokáže poradit sám. Pokud mluvíme o Palestincích, tak Izrael nepotřebuje nějakou vojenskou pomoc, spíše potřebuje pomoci proti diplomatické izolaci, do níž se dostává. To, oč se dneska hraje, je, aby izraelská odpověď vůči Hamásu nebo vůči obyvatelům Gazy nebyla příliš brutální. Aby nevedla ke ztrátám na životech, které by šly do stovek tisíc lidí,“ míní politolog, že se arabský svět snaží budovat pověst Izraelců jako válečných zločinců.

Ten je kritický k současné české zahraniční politice, která stojí na velmi pevných pozicích a je plná ostrých vyjádření na adresu Ruska, Číny nebo některých arabských států. Takto tvrdé pozice u malého státu jako Česko jsou ale podle Druláka nesmyslné a vědí to dokonce i velké evropské mocnosti.

„Myslím, že naše vláda celkem poctivě řekla, co bude dělat, a to taky dělá. Ale je to katastrofa. Ve svém vládním programovém prohlášení řekli, že se chtějí vracet k politice Václava Havla. To znamená, že se chtějí vrátit do 90. let. Připomeňme si, že i v těch 90. letech ta politika byla poměrně kontroverzní. Nicméně člověk mohl najít určitý důvod, proč ta politika třeba měla v nějakém kontextu té doby smysl. Dnes, v době, kdy Západ nehraje roli, kterou hrál v 90. letech, a navíc jeho role bude čím dál tím slabší, tak prostě pokoušet se prosazovat agresivně lidská práva a podřizovat otázky obchodu a investic otázkám politického režimu, to je naprosto nesmyslné. Většina evropských států to chápe. Většina evropských států se snaží najít a budovat co nejlepší vztahy,“ všímá si bývalý diplomat.

Navíc je to z naší strany prý i pokrytecké, když některé státy kritizujeme a s jinými, které mají podobné škraloupy, obchodujeme. „Dostáváme se tak sami do takového zvláštního pokrytectví. Protože na jedné straně kritizujeme Čínu, ale na druhé straně jsme rádi, že nás přijmou v Kataru. Opíráme se do Běloruska, ale pak jezdíme jednat do Ázerbájdžánu. To znamená, že naši vládní politici se dostávají do rozporů, které nedokážou vysvětlit. A hlavně: český zájem, zájem našich podniků a zájem bezpečnosti České republiky potom nutně trpí,“ má jasno Drulák.

Prozápadní směr je podle něj samozřejmě správný, ale musí jít o vyváženou politiku i směrem na východ. „I když samozřejmě tím naším hlavním partnerským směrem je Západ, ostatně jsme společnost, která byla formována po tisíciletí Západem, tak to neznamená, že tato orientace má být výlučná. Sílu naopak získáváme ve chvíli, kdy tuto přirozenou západní orientaci dokážeme doplnit o velmi silnou dimenzi na východ a také na jih. Takže to je jednoznačné. Celkem to chápal prezident Klaus nebo prezident Zeman, ale tahle vláda to rozhodně nechápe,“ říká Drulák s tím, že Fialova vláda jen přejímá to, co jí říkají v Bruselu nebo Washingtonu.

