Svět se mění, dáme tři procenta na obranu, vyhlásil Fiala k výročí. Koruna nám vynese tři, počítal

Premiér Petr Fiala dnes vystoupil s mimořádným projevem věnovaným aktuální bezpečnostní situaci v Evropě, a to u příležitosti třetího výročí ruské agrese vůči Ukrajině. Fiala zdůraznil, že současný vývoj v mezinárodních vztazích vyvolává obavy a nejistotu, která se přímo dotýká i českých občanů.

Očekávání z mimořádného projevu ale byla poměrně rychle korigována. „Média avizovala projev PF jak čas dopadu meteoritu. Poslechl jsem v autě a nevěřil jsem, co slyším. Rady pro tápající, i tak to uvedl,“ poznamenal k tomu advokát Radek Suchý.

Fiala se v projevu obrátil na veřejnost a řekl: „Jsou to tři roky, kdy nedaleko od nás začala válka s dalekosáhlými důsledky pro celou Evropu. Obracím se na vás nyní i proto, že vím, že se mnozí v posledních týdnech cítíte velice znejistění tím, co se děje na mezinárodní scéně. Máte obavy, co současné změny mohou znamenat pro nás a pro budoucnost našich dětí.“

Tyto obavy se ministerský předseda chtěl pokusit zmírnit. „Situace vůbec není jednoduchá, ale není ani důvod, abychom propadali malomyslnosti,“ zdůraznil premiér.

Dále popsal rozsáhlé změny v mezinárodním prostředí: „Mezinárodní řád, nepsaná pravidla, jež řídí vztahy mezi jednotlivými státy ve světě, prochází v těchto dnech největší změnou od pádu komunismu na přelomu 80. a 90. let minulého století. Základy tohoto řádu byly ovšem položeny už dříve, už po druhé světové válce, a mimo jiné stály na silné roli Spojených států amerických.“

„USA cítily jako mezinárodní lídr velkou zodpovědnost za mezinárodní vývoj, aktivně podporovaly demokracii a svobodu v různých částech světa a garantovaly bezpečnost evropských demokracií,“ uvedl premiér Fiala. Zároveň ale zdůraznil, že mezitím nastala celá řada zásadních politických, ekonomických a technologických změn a objevili se noví globální hráči jako Čína.

Reflektování změn americké zahraniční politiky

Petr Fiala reflektoval především aktuální zahraničněpolitický posun USA: „Nyní se prezident Trump rozhodl naprosto proměnit americkou zahraniční politiku. Rychlost, razance a rétorika jsou určitě překvapivé, ale odklon USA od soustředění se na Evropu by nás překvapovat neměl. Trvá už nejméně jedno desetiletí a já jsem na to sám opakovaně upozorňoval.“

Kladl proto důraz na odpovědnost Evropy za vlastní bezpečnost. Připomněl nutnost aktivnějšího přístupu Evropy k vlastní obraně: „Evropské země tento posun v americké veřejné debatě dlouho nechtěly brát na vědomí a nestaraly se dostatečně o svou bezpečnost. My ano. Proto moje vláda měla ve svém programu navýšení prostředků na obranu na dvě procenta HDP ještě před začátkem ruské agrese na Ukrajině. To jsme také udělali. Ani to však nebude dlouhodobě stačit,“ doplnil předseda vlády.

Zdůraznil, že změna americké politiky vůči Evropě neznamená konec spojenectví se Spojenými státy, a upozornil: „Je ale nutné si zvyknout na to, že nyní jde o spojence, který nám otevřeně dává najevo, že přišel čas, aby se evropské státy byly schopny o své problémy postarat samy. A nejde jenom o obranu a bezpečnost, ale také o ekonomickou spolupráci a o mezinárodní vztahy.“

Následně uvedl, že Česká republika stojí před zásadní volbou: „Česká republika jako středně velký evropský stát má před sebou zásadní rozhodnutí. Buď tyto změny vezmeme jako příležitost a zkusíme z nich vytěžit maximum, nebo se jimi necháme ochromit a pak na to ekonomicky i bezpečnostně doplatíme. Stejnému rozhodnutí jsou vystaveny i ostatní evropské země a Evropská unie jako celek.“

Nedemokratické Rusko se svými mocenskými ambicemi je podle Fialy velkým nebezpečím a tomuto nebezpečí se nejlépe vyhneme tak, že budeme silní a budeme rozhodní. Vyzdvihl členství v Severoatlantické alianci a Evropské unii, které představují efektivní nástroje pro zajištění bezpečnosti České republiky. „NATO, EU, Evropská obranná spolupráce, výdaje na naši společnou obranu, to vše jsou velmi efektivní nástroje, jak udržet Českou republiku dlouhodobě v bezpečí. Naším cílem je silná Evropa, která dokáže Rusko odstrašit od dalších vojenských útoků na suverénní evropské státy,“ uvedl ministerský předseda.

Navýšení výdajů na obranu na minimálně tři procenta HDP

Důrazně upozornil na nutnost konkrétních kroků v oblasti obrany, zejména pokud jde o navýšení výdajů. V této souvislosti jasně prohlásil: „Aby se nám to podařilo, musíme hned začít s konkrétními kroky. Za prvé musíme zásadně navýšit výdaje na vlastní obranu na minimálně tři procenta HDP během několika dalších let a musíme dokázat tyto peníze zajistit a musíme se postarat o to, aby byly utraceny rozumně a účelně.“

V této souvislosti poukázal také na nutnost změn v oblasti evropské fiskální politiky: „Musíme na evropské úrovni rychle přijmout nová fiskální pravidla, která nám umožní realizovat tyto obrovské investice do obrany a do bezpečnosti.“ Konkrétně pak navrhl způsob financování těchto investic prostřednictvím doposud nevyužitých zdrojů EU, když uvedl: „A ku příkladu nevyužitých 93 miliard z Fondu obnovy by Evropská unie měla využít na posílení naší obranyschopnosti, na podporu společných nákupů pro naše armády a na podporu posílení kritické infrastruktury.“

Za další krok zmínil, že je třeba k další vojenské podpoře Ukrajiny využít peníze ze zmrazeného ruského majetku z celé Evropy.

Hudebník a novinář Ondřej Hejma k tomu na sociální síti poznamenal, že financování zbrojení skrze „nová fiskální pravidla“ je hodně šetrná formulace pro zbraně na dluh.

Naopak europoslankyně Danuše Nerudová informovala, že plán na takové financování už jako ekonomka má připravený.

Evropa stojí na prahu rozhodnutí. Proto jsem s úctou poslala dopis panu premiérovi @P_Fiala s žádostí o podporu mých návrhů na zajištění financování naší obrany.



Minulý týden jsem v Evropském parlamentu podala pozměňovací návrhy, jak financovat naši evropskou obranu. Teď přišel… pic.twitter.com/4kJ74PDmh2 — Danuše Nerudová (@danusenerudova) February 24, 2025

Vizi, že zbrojení je příležitostí pro český průmysl, představila uz vloni na podzim nezisková organizace GLOBSEC na své pražské konferenci.

Podporu tomuto plánu na rozvoj evropské ekonomiky zkrze obranný průmysl tam vyjádřila i Ursula von der Leyenová.

Psali jsme: Obranný průmysl potáhne ekonomiku. Danuše Nerudová na akci s Pavlem a Leyenovou

Příležitost pro české zbrojovky

Nyní i Petr Fiala znejistělým občanům vysvětlil, jak velkou příležitost znamenají evropské investice do zbrojení pro nás, pro Českou republiku.

„Jsme tradiční strojírenskou zemí s historicky silným postavením obranného průmyslu. Naše zbrojovky jsou kvalitní a ekonomicky silné, dokonce tak, že v posledních letech expandují do dalších zemí včetně právě Spojených států. Pojďme této naší výhody maximálně využít. Naši evropští spojenci budou v dalších letech posilovat svoji obranu a my jim v tom můžeme pomoci. Může jít o zásadní impulz pro naše národní hospodářství, pro jeho mezinárodní konkurenceschopnost, pro rozvoj inovací i pro dlouhodobé zajištění zaměstnanosti. Podle různých analýz přinese jedna koruna rozumně vynaložená na obranu další tři koruny v rámci české ekonomiky. My si nemůžeme dovolit tuto unikátní šanci promarnit,“ dodal premiér Petr Fiala.