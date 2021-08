Svět smí být jen jeden aneb indoktrinace propagandou ve školách v režii Člověka v tísni

reklama

Jako by právě ČVT byl důležitější než naše hospodářství, zdravotnictví, sociální péče, školství atd. Tato do nebe volající nehoráznost by zasloužila patřičné odezvy v podobě hlasů házených do volebních uren; odpověď na otázku, kdo za to může, co se týče přežírající se NGO ČVT, je nasnadě: neschopná, nebo ignorantská, nebo snad bojící se vláda. Ani jedna verze není příliš lichotivá.

Už v předchozích dílech jsme uvedli, že kromě nějakých prapodivných zahraničních aktivit se ČVT činí i na domácí půdě. Zde zejména v programové kapitole Vzdělávání a osvěta. Pro vaši informaci, za tento program utratil ČVT podle svých výročních zpráv za poslední 3 roky (z nichž část spadá do covidové éry) skoro čtvrt miliardy korun. Co pod onu shrnující hlavičku Vzdělávání a osvěta patří? Jmenujme jednotlivé projekty, jak je prezentuje sám ČVT: Globální rozvojové vzdělávání, Mediální vzdělávání, Migrace, Moderní československé dějiny, Aktivní občanství a dokumentární festival Jeden svět. Na ten navazuje specifická indoktrinační instituce Jeden svět ve školách.

ČVT uvádí, že např. v roce 2019 využilo metodické materiály z tohoto zdroje přes 3700 škol, proběhlo skoro 70 tisíc lekcí, zhruba 60 tisíckrát byly staženy metodické materiály, realizovaly se 3x Týdny mediálního vzdělávání, účastnilo se jich 60 novinářů, proběhlo přes 90 diskusí s „mediálními odborníky“ (včetně exkursí do podniku Economia – proč právě tam, uvidíme dále). V „covidovém“ roce 2020 proběhlo 155 webinářů (česky: nalejváren) pro pedagogy, 1800 lidí se zúčastnilo online kurzu s názvem Klimatická změna, v seznamu aktivit jsem se dopátral dokonce projektu Mediální vzdělávání pro 1. stupeň Základních škol. Vida, tak propaganda už působí i na nejmenší školáky. A přitom, pokud je mi známo, zákon působení jakéhokoli politického typu na školách jasně zakazuje. Jenomže to zjevně neplatí ČVT.

Zmínil jsem projekt Jeden svět ve školách (JSVS). Jak už sám název napovídá, jde o prodlouženou ruku původně dokumentárního festivalu Jeden svět, který dnes přerůstá běžnou veřejnou prezentaci a stává se odpalovací rampou liberálně-demokratické, promigrační, rusofobní atd. propagandy mířící na žáky a studenty, aby byli již od útlého dětství náležitě připravení na orwellovskou budoucnost.

Co vlastně produkuje JSVS? Například ideologické a propagandistické publikace. Jmenujme několik výmluvných názvů těchto brožur, ne náhodou připomínajících někdejší publikace z cyklu Na pomoc stranickému vzdělávání: Dezinformační dezinfekce, Podoby ruské propagandy, Na pravdě záleží, Dezinformace a konspirace ve třídě atd. (mimochodem, ta poslední jmenovaná patří k nejnovějším – a nejsou v ní ani uvedení autoři; možná se tu činí kdosi jako slovutný neexistující Jan Krýzl, který proslul kdysi v rudém časopise Tribuna denunciačním článkem Nová vlna se starým obsahem). Ty ostatní publikace se za své autory nestydí a v tiráži je uvádějí. Najdeme tam často zajímavá jména, např. Marek Mičienka (FSV UK), Josef Pazderka – Economia, Petra Procházková (no comment), Ondřej Kundra – Respekt, Ondřej Soukup – Economia, Jan Urban (no comment), Petr Blažek (ÚSTR) a mnozí podobní. Jak je zřejmé, jde vždy o odborníky na slovo vzaté. Ale v čem vlastně? V nediskutování, v diktování absolutních „pravd“, v nepřipuštění oponentního názoru, v diktátu ideologie, té jediné správné, povolené, ba skoro už přikázané.

Další aktivitou JSVS jsou konference. Například Naše veřejnoprávní média - zde jsou v hlavních rolích bývalý dlouholetý komunista, dnes vzorný liberální demokrat Petr Šabata, „poslední spravedlivý z ČT“ Jakub Železný, pirátka v Radě ČTK Angelika Bazalová, Robert Čásenský (z Reportéra) apod.

Konferenci s názvem Média a volby vévodil opět Jakub Železný, dále Jan Tvrdoň (Demagog.cz), Jiří Kubík (Seznam Zprávy), Petr Honzejk, (Economia - Hospodářské noviny) atd.

Konferenci s názvem Nebezpečí na síti spolu s JSVS spolupořádal Prague Security Studies Institute (i o něm jsme v této rubrice podrobně informovali), ze známých jmen tu nejdeme třeba Petra Nutila (Manipulátoři cz.).

Konferenci s názvem (Ne)sledujeme každé vaše kliknutí, moderovala Nora Fridrichová (ČT), promlouval např. Robert Břešťan (Hlídací pes).

Konferenci s názvem Mediální vzdělávání a české školství udávali ducha např. Pavel Tomášek (tehdy šéfredaktor Aktuálně.cz z koncernu Economia), Zuzana Tvarůžková (z České televize), Jakub Unger (šéfredaktor Seznam Zpráv) atd.

Jakousi „třešničkou na dortu“ programové nabídky JSVS je „Kovyho mediální ring“. Jde o didakticko-bavičské výstupy jistého youtubera občanským jménem Karel Kovář (nar. 1996, nejvyšší vzdělání gymnázium, nulová odborná kompetence, působil též jako jeden z moderátorů v interaktivní talk show s názvem V centru na Televizi Seznam). Tak tenhle pětadvacetiletý chlapeček má učit naše děti, jak chápat politiku, geopolitiku, mediální trendy, studenou válku a vše s tím související. Na první pohled se zdá, že někomu v JSVS při této volbě přeskočilo. Ale ba ne, je to vyloženě pragmatická kalkulace. Kovy má na internetu značný zástup mladistvých sledovačů, jimž lze mezi muzikou, životním stylem a dalšími influencerskými aktivitami nenápadně podstrčit i veliký žvanec propagandy. A protože Kovyho publikum (obvykle teenagerské) nedokáže bez potřebných zkušeností identifikovat toho betla, jenž je na ně hrán, je to doslova a do písmene manipulace bezbrannými.

A abychom nezapomněli, celé tohle ideologické třeštění má štědré donátory např. v EU, Státním fondu kinematografie, Google, pražském magistrátu, americké ambasádě atd.

Jeden svět ve školách má vlastně příhodný název. Prezentuje se tu jeden – jediný svět, který smíme chápat jediným způsobem, který je nám vštěpován. A nezapomeňme: za peníze z našich vlastních kapes.

