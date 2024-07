Světový výpadek počítačů, letiště stojí. Novinář Respektu uvíznul

Jedná se o globální kybernetický výpadek. Kyberbezpečnostní platforma CrowdStrike je celosvětově „mimo provoz“, což způsobilo globální problémy s IT, havárie Microsoftu, výpadky operátorů 911 v několika státech USA a poruchy v mezinárodních leteckých společnostech, bankách a médiích, uvedl server Disclose.tv.

„CrowdStrike je mezinárodní společnost. Postižené jsou Spojené státy americké, Evropa, Asie, Nový Zéland… děje se to po celém světě,“ uvedl reportét Disclose.tv. CrowStrike se aktuálně pokouší spravit své systémy.

JUST IN - Global cyber outage. Cybersecurity platform CrowdStrike is "down" worldwide, causing global IT problems, Microsoft crashes, 911 outages across several US states, and disruptions in international airlines, banks and media outlets. pic.twitter.com/8gW5RvTDNT — Disclose.tv (@disclosetv) July 19, 2024

Globální výpadek Microsoftu též znemožnil některé lety. Letadla společností American Airlines, Delta a United mají zůstat ve vzduchu, informuje zpravodajský server SkyNews.

Planes forced to stay in the AIR as Microsoft outage grounds flights https://t.co/vlBGmIuxVo pic.twitter.com/kRzWR7oQI0 — The Sun (@TheSun) July 19, 2024

Letecké společnosti American Airlines, United a Delta požádaly Federální leteckou správu (Federal Aviation Administration, FAA) o globální zastavení všech letů, jak se uvádí v upozornění FAA z pátečního rána, informuje server ABC News. FAA říká řídícím letového provozu, aby informovali piloty letadel, že letecké společnosti mají v současné době problémy s komunikací. Lety ve vzduchu zatím zůstanou, ale žádné lety společností American, United a Delta nebudou startovat.

„Jsme si vědomi technického problému s CrowdStrike, který má dopad na více dopravců. American spolupracuje s CrowdStrike na co nejrychlejším vyřešení problému a omlouváme se našim zákazníkům za nepříjemnosti,“ uvedla společnost American Airlines.

Australské letiště v Melbourne rovněž uvedlo, že se „potýká s globálním technologickým problémem“, který ovlivňuje jejich odbavovací procedury.

„Naše systémy jsou v současné době ovlivněny výpadkem společnosti Microsoft, který postihuje i další společnosti. Oceňujeme vaši trpělivost,“ uvedla v prohlášení též letecká společnost Frontier. Dále byly postiženy i společnost Allegiant Air a SunCountry.

Výpadek v provozu leteckých společností se týká i Evropy. Na jednom z evropských letišť uvízl i novinář a zástupce šéfredaktora deníku Respekt Ondřej Kundra. „Kde jinde zažít výpadek celosvětové letecké sítě, než na jednom z velkých evropských letišť,“ napsal na X a všem lidem postiženým stejným problémem popřál bezpečný a rychlý návat domů.

Kde jinde zažít výpadek celosvětové letecké sítě, než na jednom z velkých evropských letišť. Všem, co máte podobný problém, přeji co nejrychlejší - a hlavně bezpečný - návrat domů. — Ondrej Kundra (@okundra) July 19, 2024

Kybernetický výpadek se dotkl i fungování tísňových služeb 911, a to ve více státech v Americe. V případě nouze je tak doporučováno volat raději na číslo místní policie či hasičů.

NATIONAL: Outage affecting 911 lines in multiple states. If you have an emergency, call the 10-digit number for your local police or fire department. — U.S. Emergency Alert (@ENSAlerts) July 19, 2024