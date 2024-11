Ukrajinské síly dostaly po několika letech žádostí svolení využívat západní raketové systémy na cíle v Rusku, což vyvolalo ruskou reakci. Minulý čtvrtek bylo ukrajinské město Dněpropetrovsk zasaženo novou balistickou raketou. Ve večerních hodinách ruský prezident sdělil národu, že byl vyvinutý nový raketový systém Orešnik, který nedokáže zastavit žádný protiraketový systém na světě.

„Dnes neexistuje způsob, jak takovým zbraním čelit. Rakety útočí na cíle rychlostí 2,5 až 3 kilometry za sekundu. Systémy protivzdušné obrany, které jsou v současné době ve světě k dispozici, a systémy protiraketové obrany, vytvořené Američany v Evropě, tyto rakety nezachytí. To je vyloučeno,“ varoval Putin podle francouzského deníku Le Monde, že Západ už musí pochopit, že Rusku žádným rozhodnutím nezpůsobí strategickou porážku.

Vypálení nové balistické střely středního doletu, která může nést jadernou hlavici, hodnotí řada analytiků jako výstrahu ze strany Ruska. Podle státního tajemníka ministerstva obrany Slovenska Igora Melichera se stalo přesně to, před čím slovenští vládní politici varují. „Takhle vypadá eskalace napětí, na kterou jsme upozorňovali,“ má jasno Melicher.

Melicher znovu vysvětluje, jaké stanovisko zastává například slovenský premiér Robert Fico. „Pro lidi žijící hluboko v propagandistické bublině je těžké pochopit, že v konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou nemusejí být státy na jedné či druhé straně. Existuje i třetí možnost, a tou je důsledné prosazování vlastních národních zájmů a bezpečnosti vlastního státu,“ vysvětluje státní tajemník.

„Po nezodpovědném rozhodnutí odcházejícího prezidenta Bidena umožnit Ukrajině vypálit rakety dlouhého doletu hluboko do ruského území jsme důrazně varovali, že to povede ke zvýšení napětí jak ve vojenském konfliktu Ukrajiny s Ruskem, tak v celém evropském regionu. A dnes to máme tady. Rusko vypálilo na Ukrajinu mezikontinentální balistickou raketu Orešnik, která má dolet až 5 500 kilometrů. Použití této rakety na bojišti vidíme poprvé po tisíci dnech války,“ říká Melicher.

Podle něj je zcela zřejmé, že se nejednalo o demonstraci síly vůči Ukrajině, ale byla to demonstrace schopnosti zasáhnout vzdálené cíle v Evropě, a to způsobem, který učiní většinu západní protivzdušné obrany nepoužitelnou.

Na scéně se tak objevila ničivější kategorie zbraní a padlo další tabu. I lidem hluboce zakořeněným ve svých ideologických bublinách musí být jasné, že jde o jasnou eskalaci napětí, která může mít katastrofální následky.

„Tuto skutečnost je třeba vidět střízlivě a realisticky. Označit nás, lidi, kteří volají po míru a mírových jednáních, za ruské trolly, kteří si přejí okupaci svého území, musí znít jako mimořádně špatný vtip téměř každému. Tlak na mír je to jediné, co je dnes potřeba, a to nejen na Ukrajině, ale i na Slovensku. Brzký mír může vést ke zvýšení životní úrovně a k obnovení obchodu a vzájemných vztahů,“ tvrdí Melicher, že jedinou cestou je nyní celosvětový tlak na ukončení konfliktu.

„Na druhé straně však další přilévání oleje do ohně v podobě nasazování stále ničivějších zbraní povede nanejvýš ke třetí světové válce a zničení Evropy, a tomu se musí nejen Evropa, ale i celý svět za každou cenu vyhnout,“ varuje státní tajemník ministerstva obrany Slovenska.

