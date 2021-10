Svícení a topení jako luxus? Středula varuje před tím, co může nastat. Musíme jednat

reklama

Varoval však před ráznými škrty. Například občanský demokrat Jan Skopeček mluvil o 125 miliardách korun úspor v rozpočtu, SPOLU dlouhodobě hovoří i o propouštění nadbytečných úředníků v přebujelé státní správě – až 13 procent. Josef Středula se však domnívá, že nerozumné škrty by mohly znamenat krizi. „Varuji před takovými kroky, a kdyby se škrty v rozsahu, který naznačujete, promítly do reality, výsledek může zadělat na velké nebezpečí vlastní české krize,“ vysvětlil pro ParlamentníListy.cz. Rovněž v této souvislosti připomněl rok 2009 a další, kdy země čelila ekonomické krizi. Vyzval proto opakovaně budoucí vládu, aby začala uvažovat moudře a komplexně ve prospěch ekonomiky.

Nutná je diskuse a moudrý přístup

„Pokud udělají tuto chybu, nemusí nastat dobrý průběh. Jde jen o teoretizování, neumíme to odhadnout, zatím neexistuje nová vláda, nevíme, jaké jsou její směry, jak budou budoucí ministři postupovat. Neznámých je nyní hodně, ale co je známo, je návrh rozpočtu na rok 2022, kde se ukáže, jak uvažují a jak k tomu přistoupí,“ podotkl Středula.

Do Poslanecké sněmovny se letos poprvé nedostali komunisté ani ČSSD. Na dotaz redakce, zda nebude ve snaze odborářů levicová politika v Parlamentu chybět, odvětil: „Voliči ohodnotili levicové strany a jejich dosavadní činnost odchodem, rozhodně na to mají právo. V demokratické společnosti je respektování výsledku voleb namístě. Druhá věc je, zda budou ve Sněmovně nositeli témat, která levice zastávala. Tím, že voliči usoudili, že ti, kdo je reprezentují, nejsou těmi, kdo to mají dělat, jsou logickým mluvčím této části společnosti odbory, nikdo jiný. My nemáme ideologické předpojatosti a chceme hledat dobré řešení pro lidi a pro ty, které zastupujeme. Rozhodně ale nejsme těmi, kteří mohou plnohodnotně zastoupit chybějící levici v Poslanecké sněmovně. My v ní nejsme, budeme řešit situaci sociálním dialogem a diskusí a věřím, že vláda k ní přistoupí,“ sdělil předseda Českomoravské odborové organizace. K hlavním jeho doporučením směrem k budoucí vládě tedy patří i komunikace, neboť bez ní vznikají spory a konflikty. Právě na problematickou komunikaci s dosavadní vládou si Josef Středula už několikrát stěžoval.

Energetická chudoba dvou podob

Momentálně čeká české politiky další výzva, a to je situace kolem zvyšujících se cen energií. Na Slovensku už firmy zavírají, jednou z nich je Duslo (patřící pod Agrofert), které v sousední zemi zaměstnává na 200 tisíc lidí a je jedním z největších tamních odběratelů zemního plynu – vyrábí z něj hnojiva a čpavek. Podle Středuly však není třeba dívat se až na Slovensko, stejné problémy se už dějí i v Česku. „U nás už se to stalo, bylo propuštěno tisíc lidí ze společnosti Sokolovská uhelná a důvodem jsou právě ceny emisních povolenek. Tehdy byly na hranici 32 eur za tunu CO2. Dnes je to nad 60 eur a může se stát, že když se situace nezlepší, zavře větší množství podniků,“ upozornil Středula. Konec dnes také oznámila společnost Bohemia Energy, která dodávala energie pro 900 tisíc odběratelů.

Podle Středuly je tedy nutné jasně stanovit, jak přistupovat k budoucnosti energetiky, což se týká všech lidí. „Lidé už vážnost situace pochopili. To znamená, že nám hrozí energetická chudoba dvou podob. První je, že se zhorší finanční situace rodin i důchodců, cena plynu a elektrické energie půjde nahoru a mluvíme o nárůstu přes deset procent i více. Druhý typ energetické chudoby znamená, že nemusí být dostatek energie pro firmy a mohou začít působit regulační stupně,“ uvedl předseda českých odborů, který považuje energetickou chudobu za vážnou věc. Diskuse na toto téma musí být podle něj to hlavní, co bude řešit nová vláda, protože bez toho může být problém už jenom větší, menší ale nikoliv.

Ohrožení se kombinují

Zároveň upozornil, že ceny energií nejsou jediným negativním vlivem na českou ekonomiku. Současně panuje nedostatek čipů, kterým trpí hlavně automobilový průmysl, takže souhra zasahuje tomuto odvětví tvrdou ránu. O tom budou podle Středuly mluvit na nedělní tripartitě. Ohrožené jsou totiž nejen automobilky a řetězce velkých firem, ale hlavně čeští podnikatelé, kteří nemají dostatečný polštář. „Budeme žádat, aby firmám a zaměstnancům pomohli, protože se jedná o českou ekonomiku. Kombinovaný problém zvyšuje náklady na provoz a v kombinaci s nedostatkem čipů může způsobit vážné potíže,“ sdělil Středula s tím, že se jedná o ohrožující mix.

Jedním z důvodů rostoucích energií jsou ceny emisních povolenek, které předseda odborářů zmínil. Podle jeho slov však tkví podstata v celém systému New Green Dealu. „My jsme v roce 2020 – několik týdnů po podepsání a schválení dokumentu New Green Deal, který nikdo nekomunikoval ani se sociálními partnery, žádali, aby byla provedena studie dopadů nových přístupů. Politici přijali rozhodnutí o tom, že budeme směřovat k bezemisní ekonomice, ale nesdělili, jaká je cena. Možná se obávali, že cena nebude akceptovatelná, a rozhodli, aniž zanalyzovali situaci. Neznám přímou odpověď, ale tato domněnka je zcela namístě,“ řekl Josef Středula.

Kroky rychlé, dopady neznámé

Podotkl také, že chápe nutnost změny přístupu k životnímu prostředí, neboť pamatuje chování před třiceti lety, kdy se fabriky s pokrokem nechovaly zrovna nejlépe. „Nemám s tím problém, ale nesmějí se zatajovat věci, pak je probuzení tak vážné, jako dnes prožívají klienti Bohemia Energy.“ Nejen česká vláda tak prý mohla dopady všech vlivů zmírnit: „Česká republika je součástí Evropské unie a Evropská unie je také Unií České republiky. Z tohoto pohledu ano, vlády členských zemí včetně České republiky mohly žádat kroky, analýzy na stůl, ale to se nestalo. A nevíme, jaké budou další. Uvidíme, co přinese balíček Fit for 55, kde se objevuje požadavek, aby námořní doprava přešla na ekologičtější paliva. Ale to bude znamenat další zdražení, protože to dopravci promítnou do nových cen, což může ovlivnit cenu přepravy, která se připíše do ceny zboží. A tu zaplatí konečný spotřebitel,“ přidal příklad Josef Středula s tím, že podobných věcí je mnohem více.

Znovu tedy zopakoval apel na budoucí vládu, aby zvolila moudrý a vážný přístup. To, že levice není ve Sněmovně, neznamená, že je to natrvalo. Ale jde o to, zda jsou politici schopni se postavit do čela pracujících, rodin i důchodců bez ohledu, zda jde o pravici či levici. „Je nutný moudrý přístup, co se nás týká, jsme připraveni tato témata zvedat,“ dodal Středula.

