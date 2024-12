Švindlujete, lžete. Kalousek vystupňoval nechuť k vládě

Anketa Chcete, aby v rámci koalice STAČILO! kandidovala i SOCDEM Jany Maláčové? Chci 60% Nechci 30% Nevím / Je mi to jedno 10% hlasovalo: 2491 lidí

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) tvrdí, že rozpočet na letošní rok je nastavený realisticky.

„Rozpočet po 11 měsících ukazuje, že byl i letos sestaven realisticky a vyvíjí se v rámci našich očekávání. V listopadu tradičně chybí inkaso velkých daní, o které je rozpočet posílen v prosinci. Se znalostí dat k dnešku jsem přesvědčený, že schválený deficit 252 mld. Kč navýšený o 30 mld. výdajů na řešení povodňových škod dodržíme,“ napsal Stanjura.

Jenže když to slyšel Miroslav Kalousek, tak už se neudržel.

„‚Realisticky‘ znamená co? Že jste se vykašlali na reformy, naplánovali nepřijatelná čísla a ty ‚jakž takž‘ účetně vyjdou? A na příští rok jste si vylhali objektivně nepravdivé položky? A ty už vyjít nemohou? Všechno, co poslední dva roky děláte s našimi penězi, Zbyňku Stanjuro, nemá nic společného s realistickou politikou. Jsou to jen švindly, manipulace a nerespektování transparentních rozpočtových procesů. Jsem připraven tato tvrzení kdykoliv obhájit před jakoukoliv porotou,“ pravil Kalousek.

Posléze dodal, že nepožaduje, aby se jeho vláda chovala jako vláda dokonalá. Stačilo by mu jen, aby mu nelhala, což by ho odlišilo od vlád Andreje Babiše (ANO).

A hned vládě zasadil další ránu.

„Léta platila procesní zásada, že nejprve se změní pravidla a pak se teprve změní čísla v rozpočtu. Vláda tohle zlaté pravidlo porušuje. Nejprve upraví čísla v rozpočtu a pak narychlo schvaluje nová pravidla. Když se ale nerespektuje proces, vládne chaos,“ zlobil se Kalousek.

Stranou Kalouskovy pozornosti nezůstala ani slovní přestřelka ve sněmovně. Přestřelka, ve které se nehraje o nic menšího než o sestřelení Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) z postu předsedkyně Sněmovny.

„Pokud by hnutí ANO mělo aspoň stopy politického nadhledu, stáhlo by svůj návrh na odvolání MPA. Koalice by pak jistě upustila od odvolávání Havlíčka a sněmovna by se mohla věnovat důležitější práci. Lidé nejsou zvědaví na války, které jsou důležité jen pro ‚poslaneckou bublinu‘,“ podotkl Kalousek.

Bývalý poslanec za lidovce Ivan Gabal si posteskl, že nadhled chybí nejen ANO, ale také celé vládní koalici.

„Já se obávám, že hnutí ANO jde právě o tuhle šavlovačku a koalice nepochopila, že by jim v tom neměla nadbíhat ... ten strategický nadhled chybí i koalici, zdá se mi,“ napsal Gabal.

