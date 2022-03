Svoboda slova se má suspendovat za války. Ale v té teď nejsme, vzkazuje vádě Roman Joch. Prosoudí podle něj velké peníze...

„Podle mě zablokované weby vysoudí velké peníze a vyhrají,“ říká publicista, politický komentátor a ředitel Občanského institutu Roman Joch k zablokování asi dvacítky internetových stránek na popud vlády a bezpečnostních složek – z důvodu bezpečnosti státu. Zároveň si stále stojí za osm let starými výroky pro ParlamentníListy.cz, že pokud by Rusko napadlo některý z pobaltských států, je správné proruské servery smazat a proruské redaktory internovat.

„Svoboda projevu znamená, že budeme tolerovat názory, se kterými zásadně nesouhlasíme. A podle mého názoru je to správně, musíme tolerovat odlišné názory. Jakékoliv snahy státu a státní moci je omezit, bychom měli vnímat jako presumpci nedůvěry proti státním zásahům,“ řekl redakci Roman Joch. Jiná situace by podle něj nastala, pokud by se Česká republika ocitla v přímém válečném konfliktu: „Je nutné říci jednu věc. Když jsme ve válce, tak zavřeme mediální kanály nepřátel, se kterými jsme ve válce. Ale Česká republika je tak napůl – my nejsme v ozbrojené válce proti Ruské federaci, ale zároveň velmi silně pomáháme Ukrajině. Nejsme neutrální a ukrajinskému úsilí o obranu pomáháme, řekl bych, z Evropy tak na třetím místě, a je to správně,“ uvedl.

Zablokovat určité internetové stránky v tak mimořádné situaci označil sice za přijatelné, ale zároveň za těžké riziko. „Jak řekl premiér, bylo to na hraně a už by se v tom nemělo pokračovat. Nyní by žádné weby neměly být zrušeny. Maximální svoboda slova projevu je to, co nás odlišuje od Ruska,“ sdělil Roman Joch. Ten už před osmi lety v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz ohledně cenzury řekl (ZDE): „Kdyby však první ruský voják překročil hranice kterékoli z pobaltských zemí, bude správné okamžitě proruské weby zablokovat a smazat a – abyste měli v redakci PL veselo, neboť dobře víte, zda se vás to také týká – po dobu konfliktu s Ruskem v Pobaltí redaktory proruských webů internovat.“

Cenzura jen v případě válečného stavu

Za svým prohlášením si stojí doposud. „To je správné. Je třeba nechat maximální svobodu slova, ale pokud ruská armáda napadne členské území Severoatlantické aliance a hlavně pobaltské země, rukavičky půjdou dolů a nasadíme si rukavice boxerské. V této situaci nejsme, a proto jsem s velkým váháním mírně proti tomu, co vláda udělala – tedy, že požadovala blokaci webů. Ale chápu, Česká republika není neutrální – jsme na straně Ukrajiny. Pokud by ruští vojáci napadli Pobaltí, ocitneme se ve válce,“ sdělil Joch. Publicista označil takové riziko za minimální a odhadl ho na pět procent. Současně zdůraznil, že i když je riziko nízké, není nulové. „Zatím to vypadá, že nás Putin zastrašil vyhrožováním a my se ho bojíme a on se nás také bojí. A to je zásadně špatně. My nechceme jít do války s Ruskem, nemá smysl, aby se válka rozšířila do Pobaltí nebo na Slovensko. Potřebujeme válku udržet na Ukrajině a potřebujeme, aby Rusko na Ukrajině prohrálo,“ podotkl k tomu.

Kdo by měl v případě válečného konfliktu a nastalé cenzury určovat, které internetové stránky jsou, a které nejsou proruské? „To je těžké. Kdyby u nás nastal válečný stav, pak by to měla určovat vládní moc. My ale nyní nejsme ve stavu, který lze označit za válečný, proto nejsme v situaci, kdybychom měli blokovat weby. Jsem proti tomu. Ať napíšou, co si myslí, ale uznávám, že v mimořádné situaci má vládní moc právo suspendovat svobodu slova. Ale jen pro období války,“ řekl. V této souvislosti připomněl vysílání projevů vrchního nacistického představitele Paula Goebelse v rádiích Velké Británie, kterým se za druhé světové války Britové smáli.

Redaktoři, kteří by byli v takovém případě internováni, dostanou dle Jocha teplé jídlo i postel a nebudou trpět tak, jako Ukrajinci, kteří utíkají ze strachu o svůj život z domovů i země. „Vláda má na to právo a jedná se i o váš web, týká se to i Parlamentních Listů. Za váš osobní názor byste byla v Rusku zastřelená, netvařte se nevinně, tady nehrajeme nevinnou hru. Za to, co říkáte, se vám v České republice nic nestane, máme svobodu slova. Kdybyste nějaké otázky položila ruskému činiteli, tak jste zabitá. Jsem pro maximální svobodu slova i pro vaše webové stránky, ale mějte trochu úctu vůči lidem, kteří umírají. Každý má právo říct názory, jak situace vypadá, a to se děje. Stala se vám nějaká újma? Pracujete pro Parlamentní Listy, někdo vám něco udělal nebo vám osobně někdo vyhrožuje? Vy nejste obětí nějaké perzekuce. V České republice se nekoná perzekuce,“ poznamenal politický komentátor.

Joch: Vláda u soudu prohraje

Blokování webů za perzekuci nepovažuje, i když se domnívá, že vláda prohraje u soudu. „Podle mě zablokované weby vysoudí velké peníze a vyhrají, protože se vláda pohybovala na hraně zákona a ústavy. Nejdříve měla vyhlásit výjimečný stav, pak by to bylo legální. Takhle to vláda prohraje,“ uvedl. Podle Romana Jocha jsme ohledně svobody projevu jeden z nejsvobodnějších států v Evropě. „Tady je velká svoboda. V Německu, Británii nebo Francii je hatespeech. Cokoliv špatného řeknete třeba vůči nějaké menšině, může být kriminálně postihováno. Hatespeech tady zatím naštěstí nemáme. Můžete napsat téměř cokoliv. Samozřejmě nemůžete vyzývat k vraždám, má to své limity,“ vysvětlil s tím, že ParlamentníListy.cz z jeho pohledu nepřekročily červenou linii.

Joch dále okomentoval výrok ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), který se nechal slyšet, že ač na Českou republiku nedopadají bomby skutečné, jsou to bomby dezinformační, kterým země čelí. „Věcně a meritorně s tím souhlasím, ale zároveň říkám, že je fatální chybou, aby něco takového říkal ministr vnitra. Státní úředník nemá právo se vyjadřovat ke svobodě médií, to může jen nezávislá organizace jako Elfové, můj institut a podobně, ale státní moc to nemá říkat. V České republice existuje presumpce nedůvěry vůči státu, která se táhne už od starého Rakouska,“ zauvažoval Joch.

A jakou má důvěru v Čechy a jejich schopnost orientovat se v informacích a odlišení faktů od propagandy? „V lid mám důvěru relativně velkou. Jsem konzervativec a mám nulovou důvěru v české elity. V lid český mám důvěru asi 55 procent ze sta. Úkolem konzervativce je vysvětlit lidu, proč mám pravdu a elitám, proč se mýlí,“ řekl. Z toho, že 87 procent Čechů v průzkumech odsoudilo ruskou agresi, je prý nadšený. „Jsem nadšen, že více lidí souhlasí, ale buďme realističtí, to číslo bude klesat. My musíme pomáhat Ukrajinkám a dětem, jak jen je v našich možnostech,“ podotkl. O tom, který web je nutné zablokovat, by za mírového stavu v zemi měl podle Romana Jocha rozhodovat pouze soud na základě práce policie – tedy v případě trestného činu.



