Svobodní chtějí, aby vláda vybudovala pomník ministrovi financí Rašínovi

18.02.2018 6:30

Představitelé Strany svobodných občanů si dnes v Praze připomenou 95 let od tragické smrti prvorepublikového politika Aloise Rašína. K pietě se sejdou před domem číslo 10 v Žitné ulici, kde uznávaného ekonoma v roce 1923 zasáhla kulka z revolveru atentátníka. Svobodní v této souvislosti poukazují na to, že stát Rašínovi dosud nevybudoval památník, ačkoli mu to ukládá zákon z roku 1933.