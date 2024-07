Svobodní mají plán, jak by lidé ušetřili při každém tankování stokoruny

Podle plánů vlády budou emisní povolenky zahrnovat i pohonné hmoty a domácí kotle na fosilní paliva. Očekává se, že cena benzínu vzroste až o 3 koruny za litr. Tento krok je součástí širší strategie, jak dosáhnout nulových emisí fosilních paliv do roku 2050 a snížení emisí o 55 procent do roku 2030. Odhadované náklady na zelenou transformaci dosahují až 1,5 bilionu korun z evropských a národních zdrojů, přičemž soukromý sektor by měl přispět dalšími dvěma biliony korun.

Libor Vondráček, předseda Svobodných, ostře kritizuje tento plán. Podle něj by zavedení emisních povolenek vedlo k výraznému zdražení nejen benzínu, ale i dalších zboží a služeb. „Když zdraží paliva, zdraží všechno. Jak moc? To dnes nikdo neví,“ varuje Vondráček. Navíc tvrdí, že „každá vláda, která vlastním lidem úmyslně zdražuje zboží a služby, si každopádně zaslouží rychlý konec.“

Svobodní mají vlastní plán, jak ušetřit na pohonných hmotách. „Emisní povolenky bychom na pohonné hmoty nezavedli. V prvním kroku bychom spotřební daň snížili na úroveň Maďarska a DPH 21 % by se platilo jen ze samotné ceny paliva,“ říká Vondráček. Podle jeho propočtů by tato opatření znamenala úsporu přes 600 Kč při každém tankování plné nádrže. Svobodní také věří, že jejich návrhy by měly pozitivní dopad na celkovou ekonomiku a životní úroveň občanů.

Odhady naznačují, že zelená transformace bude mít významný dopad na ekonomiku. Náklady na implementaci opatření Green Dealu dosahují astronomických částek a vyžadují nejen veřejné, ale i soukromé investice. Kritici, jako Vondráček, se obávají, že tyto náklady budou přenášeny na spotřebitele, což povede k vyšším cenám zboží a služeb a snížení kupní síly obyvatel.