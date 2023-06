Svobodní objíždí republiku a mobilizují proti zákazu aut se spalovacími motory

Zákaz prodeje aut se spalovacím motorem je prý dalším příkladem zbytečného zásahu státu do trhu a omezování svobody jednotlivců. Svobodní se staví proti takovýmto regulacím, které omezují svobodu jednotlivců a zasahují do jejich práva volby. Pokud se některým lidem líbí a preferují auta se spalovacím motorem, měli by mít právo si je kupovat a používat,“ vysvětlil hlavní důvody petiční akce Libor Vondráček, předseda Svobodných.

