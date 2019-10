Symbol migrace umřel díky rodičům. Ale toto dítě? Drsné VIDEO z Kurdistánu. A vážné zprávy

Žena sedí na ulici a pláče. V náručí drží mrtvé tělo a chce vědět proč. Proč turečtí vojáci, které poslal na sever Sýrie prezident země půlměsíce Recep Tayyip Erdogan, zavraždili její malou dcerku a pustoší její zemi? Video pohnulo i s neúspěšnou kandidátkou do Senátu za hnutí ANO Lucií Groene Odkolek. Srovnala situaci této ženy, která si rozhodně nepřála válku, s postavením uprchlíků a migrantů mířících do EU. Přidal se i publicista Tomáš Vyoral.

Syrští Kurdové bojují proti lépe vyzbrojené turecké armádě o holé přežití. Na sociální síti Twitter koluje video, na kterém promlouvá zdrcená žena, která prozrazuje, že netuší, zda je její muž ještě vůbec živ. V náručí přitom drží dítě. Mrtvé tělo své malé dcerky. „Co od nás Erdogan chce?“ zeptala se na dálku tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.

S pláčem v očích konstatovala, že Američané Kurdy opustili a nechali je na pospas tureckému vraždění.

„A co naše práva? Nemáme snad lidská práva, protože jsme Kurdové a mluvíme kurdsky?“ ptala se matka zlomená žalem. „Podívejte se na tohle,“ křičela a všem ukázala svou mrtvou dceru. „Starám se o svou mrtvou dceru a nemám kam jít, nemám kde žít!“ plakakala žena, která podle svých vlastních slov žila v Kobani.

Chtěla také vědět, kde byl Erdogan se svými vojáky, když teroristé z Islámského státu útočili na její město.

A pak už jen seděla, plakala a odmítala z náručí pustit tělo své mrtvé dcery.

Video pohnulo i s neúspěšnou kandidátkou do Senátu za hnutí ANO Lucií Groene Odkolek. Srovnala situaci této ženy, která si rozhodně nepřála válku, s postavením uprchlíků a migrantů mířících do EU.

„Ještě si pamatujeme toho chlapce na pláži, za jehož smrt mohlo především rozhodnutí otce vydat se s ním na velmi nebezpečnou cestu. Tahle matka a její dcera nikam nešly – ani do Evropy žít z peněz, co si nastřádali Evropané. Koho z těch samých novinářů zajímá mrtvá dcera nešťastné matky? Co z toho vyvodí diplomacie? Už posílají domů turecké diplomaty?“ ptala se na sociálních sítích.

Publicista Tomáš Vyoral přidal podobně laděné vyjádření.

„Soudruzi novináři šířící citové vydírání a propagandu prostřednictvím utopených dětí migrantů, za jejichž smrt nesou vinu výhradně jejich rodiče, tady mají opět příležitost zabrnkat na emoce. Česká televize už to převzala? A jo... Tady nejde o migranty... Tohle nejsou inženýři ani lékaři. Tady nejde o žádoucí oběť... Tady vraždí náš ‚spojenec‘ v ‚obranném‘ paktu NATO... Chápu. A omlouvám se, že prudím. Beru na vědomí, že tyto oběti prakticky neexistují,“ nešetřil sarkastickými slovy.

Novinářka Markéta Kutilová, která se situaci Kurdů žijících v syrsko-tureckém pohraničí dlouhodobě věnuje, konstatovala, že Kurdové splnili, co slíbili Západu, a po masakru, který proti nim rozpoutali turečtí vojáci, přestali střežit zajaté teroristy Islámského státu. Ti tak prchají na svobodu. Volnosti se mohou dočkat desítky tisíc teroristů a teroristek, kteří se vydají na cestu. Třeba do Turecka a odtud dál do Evropy, nebo do USA. Kurdové k tomu poznamenávají jen tolik, že byli zrazeni a teď si musí Západ poradit bez nich.



„Tohle bude mít vážné dopady pro bezpečnost Evropy. Podělaná vysoká politika a ústupky Erdoganovi budou mít vážné dopady pro nás všechny,“ varovala novinářka.

Psali jsme: Babiš promluvil o Erdoganovi. A o tom, co jsme po roce 89 udělali špatně Schwarzenberg: Dá se na USA pod vládou Trumpa ještě spolehnout? Za Gotta provaz? Jan Rejžek na vás myslí: Ještě jeden vzkaz Ministr Zaorálek: Sankce vůči Turecku?

